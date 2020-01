TRÒ CHUYỆN VỚI ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI DỊP ĐẦU NĂM CANH TÝ 2020

Những ngày cuối tháng 11 năm 2019, trời Đà Lạt se lạnh, muôn hoa đua sắc, báo hiệu một mùa xuân mới đang đến gần. Nhận lời hẹn của phóng viên Báo Lâm Đồng ngay khi vừa kết thúc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, Đại biểu Nguyễn Tạo - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội Lâm Đồng đã mở ra cho tôi nhiều ý tưởng hay trong việc quyết tâm giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà cử tri tâm huyết gửi gắm. Không gian trò chuyện của chúng tôi bắt đầu trở nên ấm và “nóng” hơn.

Đồng chí Trương Thị Mai - UVBCT, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, ĐBQH Lâm Đồng cùng tham gia các hoạt động tại kỳ họp thứ 8, QH khóa XIV.

Dấu ấn đặc biệt tại kỳ họp thứ 8

Đại biểu Nguyễn Tạo khái quát nhanh về những dấu ấn đặc biệt tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội (QH) khóa XIV vừa kết thúc: Kỳ họp kéo dài nhất trong nhiệm kỳ khóa XIV với 21 ngày làm việc trách nhiệm, thể hiện sự đổi mới của QH. Không khí kỳ họp hết sức dân chủ và trí tuệ. Từng Đại biểu Quốc hội (ĐBQH), từng Đoàn ĐBQH, các cơ quan của QH, các thành viên của Chính phủ, các cơ quan phục vụ QH đều thể hiện trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân cả nước để tạo nên một kỳ họp thành công, để lại nhiều dấu ấn.

Đại biểu Nguyễn Tạo nhấn mạnh đặc biệt về vai trò điều hành của chủ tọa trong từng phiên họp, sự quyết liệt, dân chủ trong điều hành của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đã tạo niềm tin của Nhân dân đối với cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, là cơ quan lập pháp và giám sát tối cao.

Tất cả các phiên họp quan trọng đều được truyền hình trực tiếp, chương trình, thời lượng trực tiếp nhiều hơn, đảm bảo sự giám sát của cử tri đối với hoạt động của QH. Kỳ họp cho thấy việc nâng cao trách nhiệm của ĐBQH, các cơ quan của QH, các thành viên Chính phủ. Mọi hoạt động đều được cử tri cả nước giám sát chặt chẽ. Chất lượng kỳ họp thể hiện qua từng bài phát biểu, giải trình, tranh luận, qua quá trình chuyển tải những ý kiến cử tri tâm huyết, bức xúc gửi gắm cho ĐBQH tại mỗi địa phương.

Với yêu cầu “1 phút hỏi - 3 phút trả lời”, ĐBQH cũng phải chọn những gì tinh túy nhất của địa phương để hỏi - các thành viên Chính phủ, các bộ, ngành cũng cân nhắc đưa ra giải pháp hữu hiệu nhất để trả lời trước cử tri và phải cam kết lộ trình thực hiện trong giải pháp đưa ra nên có sức thuyết phục cao.

Đại biểu Nguyễn Tạo tâm đắc, dường như không có “khoảng không” nào thừa trong suốt quá trình diễn ra các hoạt động của kỳ họp. Tưởng chừng như không khí thật sự dân chủ bao trùm, tư duy trí tuệ, khoa học đang đan xen trong từng phiên họp, từng ngày họp, dẫn dắt từ ngày đầu đến ngày cuối cùng và rất cuốn hút các đại biểu tham dự cũng như đông đảo cử tri cả nước qua các kênh truyền hình trực tiếp.

Một điểm đổi mới nữa mà Đại biểu Nguyễn Tạo muốn nhắc tới đó là đổi mới trong công nghệ thông tin cực kỳ hiệu quả. Kỳ họp tuyệt đối không sử dụng tài liệu giấy, ĐBQH thể hiện chính kiến qua nút bấm điện tử, mọi tài liệu đều được gửi qua ipad do QH trang bị. Điều này đã giúp tiết kiệm thời gian, nhân sự, kinh phí cho kỳ họp.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Nguyễn Tạo kiến nghị Quốc hội những vấn đề cử tri Lâm Đồng bức xúc

Đã giải quyết được những vấn đề nổi cộm, đáp ứng nguyện vọng cử tri Lâm Đồng

Những vấn đề của Đoàn Lâm Đồng kiến nghị QH, Chính phủ đến nay đã được giải quyết. Trước hết, là nhóm giao thông đối với đường cao tốc Dầu Giây - Liên Khương là tuyến cao tốc nối 2 tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng, ngay từ khi mới lập dự án đã được người dân các tỉnh phía Nam trông đợi. Khi xây dựng xong, tuyến cao tốc này có thể rút ngắn đáng kể thời gian đến thành phố du lịch Đà Lạt. Tiếp đó là dự án Quốc lộ 27, 28b, đường Trường Sơn Đông đã được Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) tiếp thu và đưa vào nội dung của đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Bộ GTVT tiếp thu và sẽ chuẩn bị chu đáo về nguồn lực, vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Nhóm nội dung hết sức quan trọng mà Đoàn ĐBQH Lâm Đồng đã đeo đuổi suốt hơn 10 năm, đó chính là vấn đề ổn định di dân tự do trên địa bàn Lâm Đồng. Hiện còn hơn 2 ngàn hộ với khoảng 6 ngàn nhân khẩu. Qua 2 năm, Lâm Đồng đã phối hợp với nhiều đoàn của Trung ương như Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Các vấn đề xã hội, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ, tiến hành khảo sát tại các tiểu khu 179, 180, 181, 197, 198 với số di dân tự do tập trung trên dưới 3 ngàn nhân khẩu, họ tồn tại từ năm 2000 đến nay và vẫn tiếp tục phá rừng để sản xuất.

Việc thông qua “Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn” tại kỳ họp thứ 8 lần này, thực sự tạo ra bước “đột phá” giúp giải quyết nhiều vấn đề về đảm bảo an ninh trật tự, ổn định đời sống cho dân di cư tự do, ngăn chặn phá rừng. Từ đây đã giải quyết được vấn đề dân tộc vùng đồng bào miền núi; chính sách, mục tiêu lớn, tập trung nguồn lực quốc gia bằng đầu tư công trung hạn từ giai đoạn 2021 - 2030 được quy định cụ thể từng giai đoạn. Qua đó, sẽ ngăn chặn được tình trạng tự phát di dân tự do. Kết quả trên là tiền đề quan trọng để đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi tiếp tục ổn định cuộc sống và sản xuất, an tâm, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, góp phần tăng cường đoàn kết dân tộc, củng cố quốc phòng và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi.

Về đảm bảo môi trường, môi sinh, an toàn nguồn nước, vừa qua Đoàn ĐBQH đã cùng với Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức Đoàn giám sát tại nhiều địa phương, đơn vị liên quan chất thải rắn trong sinh hoạt, nông nghiệp, y tế và có đánh giá về thực trạng nêu trên tại Lâm Đồng. Theo đó, Đoàn đã có kiến nghị QH, Chính phủ thay đổi cơ chế, chính sách, pháp luật, thay đổi cơ chế quản lý, tăng cường công tác xử lý chất thải rắn, tăng cường đảm bảo an ninh nguồn nước. Qua chất vấn, Chính phủ đã tiếp thu và giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) trực tiếp xử lý, nghiên cứu, tham mưu trình Chính phủ sớm nhất. Từ thực tế do quá nhiều Bộ quản lý vấn đề này nên không cơ quan nào tập trung giải quyết triệt để. Những giải pháp mới với công nghệ xử lý rác hiện đại hơn sẽ được Bộ TN-MT đưa ra trong thời gian tới, nhằm khắc phục việc chôn lấp rác đơn thuần như hiện nay đang để lại hậu quả nghiêm trọng, làm hư hại nguồn nước ngầm, ảnh hưởng sức khỏe nhiều thế hệ.

Ngoài ra, vấn đề cử tri Bảo Lộc bức xúc, kiến nghị, Đoàn cũng kiến nghị QH, Chính phủ quan tâm đầu tư tập trung cho ngành dâu tằm tơ. Với tiềm năng của Lâm Đồng hiện có hơn 8 ngàn ha (trong khi diện tích trên cả nước là 10 ngàn ha dâu tằm), ngành dệt lụa mang lại giá trị xuất khẩu rất cao, vì thế Đoàn cũng kiến nghị với Chính phủ và được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) rất quan tâm, đẩy nhanh tiến độ hợp tác dâu tằm tơ giữa Việt Nam - Trung Quốc về giống. Trên thực tế, hiện nay nguồn giống tằm trôi nổi, không có chỉ dẫn địa lý. Hy vọng với quyết sách mới của Chính phủ, Bộ NN&PTNT thì sắp tới sẽ ổn định, mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân. Chính phủ chỉ đạo trong quý 1 năm 2020, Bộ NN&PTNT phải giải quyết cơ bản vấn đề giống tằm và giống cây dâu - đây đang là “nút thắt” cần sớm tháo gỡ.

Đại biểu Nguyễn Tạo kết thúc buổi trò chuyện trước thềm năm mới Canh Tý 2020 với niềm tin, sự phấn khởi bởi kỳ họp diễn ra thành công để lại nhiều dấu ấn trong lòng đại biểu, cử tri.

Ông cũng bày tỏ tình cảm với cử tri và Nhân dân Lâm Đồng với mong muốn cử tri tiếp tục gắn bó, chuyển tải gửi gắm những ý kiến, kiến nghị xác đáng nhất, trách nhiệm, tâm huyết nhất để Đoàn ĐBQH tiếp tục tổng hợp, tiếp thu, chuyển tải thành vấn đề chung của địa phương, của đất nước đề xuất tại diễn đàn QH. Đồng thời, mong cử tri theo dõi tiến độ giải quyết các vấn đề của địa phương, trong đó có những tâm huyết mà cử tri kiến nghị, gửi gắm Đoàn ĐBQH tỉnh nhà đã được giải quyết. Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Nguyễn Tạo hứa với bà con cử tri Lâm Đồng, cá nhân mỗi ĐBQH được Nhân dân tín nhiệm sẽ làm tròn trách nhiệm của mình trong chặng đường sắp tới còn nhiều khó khăn, vất vả, để đáp ứng mong mỏi của cử tri, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

NGUYỆT THU (ghi chép)