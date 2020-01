TropiAd và tư duy hoạt động du lịch trải nghiệm của giới trẻ

Có một Up Base Camp trên núi Đại Bình rất phù hợp với những du khách thích thử thách giới hạn của bản thân qua hoạt động trải nghiệm ở nơi giao hòa núi rừng, cỏ cây và sông suối. Nhưng, ở nơi ấy, mỗi du khách phải “làm” nhiều hơn - đó là cùng chủ nhà “giữ” quan điểm bảo tồn và bảo vệ môi trường tự nhiên, phát triển sinh kế và khơi nguồn văn hóa truyền thống của người dân địa phương.

Khi chủ và khách cùng mối giao hòa với thiên nhiên

Những chàng trai TropiAd

Up Base Camp (thuộc Công ty cổ phần TropiAd) được điều hành bởi một nhóm các hướng dẫn viên chuyên nghiệp từng là doanh nhân, nhà thể thao mạo hiểm… Họ chọn Đại Bình, bởi dãy núi này trải dài từ Bảo Lộc sang Bảo Lâm, có địa hình đa dạng, vừa thoai thoải vừa dốc đứng; trồng được 2 loại cây công nghiệp chủ đạo là chè và cà phê. Nơi đây còn có những vạt rừng nguyên sơ với đường mòn chằng chịt, thích hợp cho những ai yêu thích môn chạy trail (chạy bộ địa hình).

Và, thủ lĩnh của họ - Nguyễn Tử Anh, mỗi ngày không bận tâm, trăn trở về mối duyên nợ nhân sinh… hình như… không chịu được! Chẳng thế, anh nghỉ việc ở một tập đoàn thép lớn và công ty truyền thông khi đã có chỗ đứng vững vàng, để nhận sứ mệnh theo đuổi đam mê tạo ra những khoảnh khắc tuyệt vời, những câu chuyện đầy cảm hứng sau mỗi chuyến đi, sau mỗi chương trình và thực hiện ý tưởng Up Base Camp - Doanh trại thể thao dã ngoại, là tổ hợp thể thao hành động có các cung đường xe đạp địa hình, mô tô thể thao bao quanh; đặc biệt, thích hợp cho các cung chạy trail, các hoạt động trekking- hiking...

Tính thích bay nhảy, Lê Đức từng làm việc với công ty nước ngoài, công ty Việt Nam và còn mở công ty du lịch riêng... Nhưng, Đức đã chuyển sang hợp tác với Tử Anh trong Công ty cổ phần TropiAd khoảng 4 năm nay, vì chung quan điểm làm du lịch kiểu trekking... Đức cho biết: “Điều hay nhất của anh Tử Anh là khả năng truyền “lửa”. Ảnh truyền “lửa” cho những người ảnh muốn hợp tác. Ảnh gợi “lửa” từng ngày từng ngày..., rất đơn giản theo kiểu, buổi sáng ảnh đọc được bài hay liền gởi báo cho anh em, hoặc ảnh kể những câu chuyện rất đời, nhưng khiến người đọc - đọc xong rồi không thể không ngẫm nghĩ… Ảnh đã thuyết phục mọi người theo cách như vậy!

Với quan niệm “Đi cùng nhau là duyên, Gắn kết nhau là nợ, Thành công là hẹn ước và Niềm vui là đích đến”, các tour leader của Up Base Camp còn là Long, là Vinh, là những chàng trai năng động và giàu nhiệt huyết người K’Ho, người Mạ sống quanh chân núi Đại Bình… Và trong hành trình hướng đến mục tiêu chung, họ có thể xuất thần trở thành thi sĩ, nhạc sĩ, nhiếp ảnh gia… trước đại ngàn mênh mông lộng gió, giữa bạt ngàn sương và nồng nàn cái lạnh miền sơn cước.

Đồng đội của họ có nhà leo núi Bùi Văn Ngợi - chính là một trong 3 chàng trai Việt Nam đầu tiên chinh phục đỉnh Everest năm 2008. Ngợi tâm sự: Anh mất 1 năm để luyện tập thể lực, nhưng để có tinh thần cho cuộc leo núi, chắc phải hơn 10 năm được bồi đắp từ truyền thống thể thao của gia đình. Bởi, muốn leo lên đỉnh Everest, thể lực thôi không đủ, mà là ý chí… Và, họ chung ý tưởng về Up Base Camp còn vì mong muốn làm sao người Việt mê và chơi thể thao nhiều hơn nhậu? Làm sao có nhiều người Việt leo núi Everest hơn?

Những em bé trồng cây trên núi Đại Bình

Lên núi Đại Bình không chỉ ngắm mây trôi…

Làm tour du lịch đặc thù, nên trong hành trình, TropiAd cung cấp các dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp riêng, như: đầu bếp, hướng dẫn, trợ lý, người mang hành lý,... phục vụ toàn bộ hành trình. TropiAd trang bị hệ thống, vật dụng chuyên dùng, phương tiện bảo hộ, dụng cụ đi rừng đến từ những thương hiệu hàng đầu, như: gậy trekking, túi nước, túi rác, bao tay chống trơn, ống tay chống nắng, áo mưa, lều, túi ngủ, cà men cơm,... Các tour của TropiAd thường là băng qua các cung đường hoang sơ đến những bản làng người đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trong tận rừng sâu, núi cao như cung đường Tà Năng - Phan Dũng, làng cổ Đưng Iar Giêng, giúp du khách khám phá và trải nghiệm văn hóa truyền thống của họ.

Điểm khác biệt nữa là, TropiAd đầu tư và quản lý toàn bộ tuyến du lịch với hệ thống nơi lưu trú, nhà vệ sinh thân thiện tại mỗi điểm đến, đem cảm giác thoải mái và an toàn cho du khách khi tham gia Trekking với TropiAd. Đặc biệt, từ cam kết “Mỗi du khách đến - Một cây xanh được trồng”, TropiAd đang thực hiện chiến dịch phủ xanh trái đất, bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa trong từng bước chân đi qua, trong hành trình khám phá của du khách.

Các chương trình của TropiAd đều gắn kết với cộng đồng, qua các hoạt động trải nghiệm tại nhà hay trên nương rẫy của bà con, như hái cà phê, làm trà, dệt thổ cẩm; hoặc dùng nguồn nhân lực địa phương để vận chuyển, nấu bếp… TropiAd cũng có những hoạt động chuyên đề gắn việc chia sẻ và hỗ trợ cộng đồng vào những dịp đặc biệt. Họ phát động cuộc đua chạy thực tế “Đại Bình Mountain Trail” diễn ra vào ngày 19/1/2020, kết hợp với chương trình “Ấm lòng Tết đồng bào” để trao tặng 50 phần quà Tết Nguyên đán đến gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nghèo tại xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm…

Trước đó, sau vụ cháy rừng ở Nghệ An - Hà Tĩnh (cuối tháng 6/2019), TropiAd đã phát động chiến dịch kêu gọi mạnh thường quân quyên góp tiền (qui đổi thành cây giống) giúp Nhân dân 2 tỉnh bị thiệt hại do cháy rừng. Sau 4 tháng (cuối tháng 10/2019), gần 100 ngàn cây giống là keo tràm và xà cừ đã được chuyển đến các gia đình ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) và Anh Sơn (Nghệ An) để trồng lại rừng…

Các hoạt động tại Up Base Camp hướng đến rèn luyện sức khỏe và duy trì thể lực

Hoạt động du lịch rèn luyện ý chí và ý thức

Trước khi bắt đầu hành trình leo núi, du khách được hướng dẫn phương pháp thở và các kỹ năng leo núi, vác ba lô; trang bị bảo hộ cho cuộc chơi. Mỗi tour, đều được sắp xếp thời gian ăn nghỉ hợp lý giữa các hoạt động và du khách vẫn có khoảng thời gian riêng đọc sách, ngắm cảnh, chụp ảnh, vẽ tranh… Và khoảng cách như ngắn lại, thời gian như trôi nhanh hơn với những câu chuyện thú vị của các hướng dẫn viên, của cảnh vật, của hương rừng và của tiếng đại ngàn…

Nhiều du khách kể lại cuộc hành trình trong tâm trạng vui sướng: Chúng tôi di chuyển đến chân núi Đại Bình và leo ngược dốc. Mồ hôi lẫn vào những giọt mưa đã mang lại cho chúng tôi 2 điều chiêm nghiệm chưa từng nghĩ tới nhưng vô cùng quan trọng của thanh niên thành phố, là sức khỏe bản thân và sức lao động của con người… Bữa cơm tối đầu tiên trên núi do chính người đồng bào dân tộc thiểu số B’Lao nấu: Thịt nướng từ lò nướng tự chế to bự, thơm lừng; cháo cá với gừng, tiêu, sả, hành, ngò; rồi khoai vùi… Trong không gian bao la của núi rừng, một bữa ăn được bày trí giản dị nhưng lại vô cùng tuyệt vời bởi hương vị thì đậm đà, không khí thì se lạnh, cùng với loại rượu bản địa huyền bí… và những câu chuyện tâm tình kéo dài mãi…

Tỉnh giấc vào lúc 5 giờ sáng để tập thể dục là điều nhiều người chưa bao giờ làm được. Nhưng không ngờ, chúng tôi có thể thức dậy trên núi Đại Bình với thể lực sung mãn và tinh thần sảng khoái để sẵn sàng cho một cuộc lên đỉnh núi săn mây đúng nghĩa. Để rồi, khung cảnh núi non hùng vĩ và những “thác mây” cuộn trào hiện ra xung quanh, như thể bạn có thể sờ vào mây và có ngay những tấm ảnh cực đẹp khi mặt trời vừa ló dạng để chia sẻ với bạn bè… Quay trở lại nơi cắm trại, bữa sáng ngon lành hơn bao giờ hết đang chờ bạn để tiếp tục chương trình băng rừng, lội suối, vượt thác vô cùng thú vị, và đều là những trải nghiêm mới lạ… Và, khi xuống núi sau bữa trưa để trở về với cuộc sống bộn bề và hối hả lại mong được lên núi uống trà, ngắm mây trời, làm nông phu…

***

Mỗi mùa thiên nhiên thay đổi, cây cỏ trên núi Đại Bình lại đưa du khách vào một khung cảnh mới, là cánh đồng hoa xuyến chi níu chân, hoa dã quỳ lơ lửng dọc đường, cây cô đơn đổi màu trên đỉnh núi, mùa cà phê chín đỏ chờ thu hoạch, nương chè tươi nồng nàn, hay màu trắng muốt và thơm ngát của hoa cà phê… để thấy mỗi bước chân rời xa phố thị vừa là thử thách, vừa là trải nghiệm, nhưng vô cùng thích thú và ý nghĩa…

LÊ HOA