Người Mông và việc thực hiện hóa giấc mơ…

Hình ảnh về ngày tháng cơ cực sống lẩn khuất trong rừng vẫn còn ám ảnh những cư dân di cư tự do Thôn 5 (xã Rô Men). Giờ đây, mảnh đất này đã hồi sinh nhờ dự án bố trí nhà ở định cư, người dân vui mừng và đầy tự hào nhìn quê hương thứ hai thay da đổi thịt: ổn định, tươi mới, hiện đại…; tất cả đã mang lại dáng vẻ mới ở vùng sâu Đam Rông.

Diện mạo mới ở Thôn 5 (Rô Men) thay đổi nhờ xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

1. Quá nửa đời bám rừng, Giàng Seo Mào (65 tuổi) chừng như thấu nỗi cơ cực của đời sống ở rừng, nhớ luôn cả ký ức xập xệ, tạm bợ nơi rừng sâu.

Dân di cư có lối sống du canh, lang thang du mục giữa đại ngàn, tách biệt với thế giới bên ngoài. Cuộc sống chủ yếu phụ thuộc vào tự nhiên, bằng cách săn bắn, hái lượm. Đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số di cư tự do hết sức khó khăn, hầu hết đều không có đất sản xuất, nhà ở, thiếu vốn làm ăn. Từ đó, dẫn đến tình trạng phá rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản trái phép và săn bắn thú rừng để kiếm sống. “Chúng tôi di cư tự do với một suy nghĩ đơn giản là đi tìm vùng đất mới để sinh sống dễ hơn, mà không hiểu được rằng việc di cư tự do, phá rừng làm rẫy là vi phạm pháp luật”, già Mào tâm sự.

Trong ký ức của già Mào, ở ngoài Bắc cuộc sống của gia đình ông rất khó khăn, đất đai cũng không có để canh tác. Ông và bà con phải vào Đam Rông tìm kế sinh nhai và chỗ nương tựa. Đất ở đây bằng phẳng, lại màu mỡ nên trồng cây gì cũng được.

Lục lại lịch sử của dân di cư ngày trước, họ “thạo” nhất là việc phá rừng, trồng bo bo để sống qua ngày. Cuộc sống của người dân du mục là di chuyển từ tiểu khu này qua tiểu khu khác, vì nghèo nên đói. Tại các nơi người dân cư trú thì các điều kiện về hạ tầng như: điện, đường, trường học… hầu như không có. Điều đáng nói là các hộ gia đình ở đây đang sinh sống trên diện tích đất lâm nghiệp nên không được đăng ký hộ khẩu.

Năm tháng cơ cực đã tạc thêm nhiều nét khắc khổ trên khuôn mặt già Mào. Có lẽ, không chỉ ông, mà rất nhiều cư dân khác cũng luôn khao khát đợi chờ ngày thành lập khu tái định cư. Phương án tái định cư được khảo sát, đánh giá, huyện đã đồng ý chủ trương và bắt đầu xây dựng hạ tầng vào năm 2004.

Thôn 5 nay khác rồi, nhìn đẹp và khang trang. Hiện thôn có 184 hộ, 995 nhân khẩu với 100% người dân tộc H’ Mông từ ngoài Bắc vào làm ăn sinh sống. Tổng diện tích gieo trồng 232,5 ha. Tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo của thôn giảm một cách đáng kể qua từng năm, chỉ còn 9 hộ/184 hộ (chiếm 4,89%); đời sống của bà con được nâng lên, tỷ lệ hộ khá, giàu của thôn ngày càng nhiều. Thu nhập bình quân đầu người là 38,5 triệu đồng/năm.

Đời sống của bà con được nâng lên, tỷ lệ hộ khá, giàu ở Thôn 5 ngày càng nhiều nhờ người dân chăm chỉ làm ăn

2. Ông Ha Câu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Rô Men cho biết, căn cứ theo kết quả công nhận mô hình Khu dân cư tiêu biểu tại Thôn 5 năm 2019 và tình hình thực tế tại khu dân cư, Thôn 5 đã có Bản đăng ký gửi Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới của xã và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã nâng cấp từ mô hình “Khu dân cư tiêu biểu” đã được công nhận năm 2019 lên mô hình “Khu dân cư kiểu mẫu” năm 2020.

Nhìn vào diện mạo của Thôn 5 bây giờ, mặc dù so với nhiều địa phương khác thì vẫn còn hạn chế, nhưng rõ ràng nơi đây đã xóa được cảnh nhếch nhác, chật chội của nhiều năm trước. Quang cảnh khang trang, sạch đẹp hơn, và trên hết là đáp ứng được mong muốn mà người dân đang chờ đợi về một cuộc sống ở vùng tái định cư.

Diện mạo mà ông Ha Câu vừa kể, là trục đường chính của thôn và đường liên xóm được cứng hóa đạt 90% trở lên, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm. Đường tại các ngõ, xóm sạch hơn và có hệ thống thoát nước không lầy lội vào mùa mưa; trục đường chính của thôn và đường liên xóm đều thành lập tổ tự quản, phân công cho từng hộ dân phải đảm bảo vệ sinh môi trường trong khuôn viên nhà và trước cổng nhà. Thôn có một nhà văn hóa đa năng với tổng diện tích là 2.500 m2, có sân bóng chuyền phục vụ Nhân dân vui chơi, giải trí. Các thiết chế văn hóa - thể thao ở thôn cơ bản đạt theo quy định và thường xuyên hoạt động, sử dụng có hiệu quả. 100% số hộ dân trong thôn không lấn chiếm lòng, lề đường để sử dụng vào mục đích riêng của hộ gia đình.

10 năm liền thôn được công nhận Thôn văn hóa cấp huyện. Hệ thống trường lớp ngày càng được đầu tư xây dựng khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho con em các cư dân được tiếp cận giáo dục một cách tốt nhất.

Con em các cư dân ở Thôn 5 được tiếp cận giáo dục một cách tốt nhất. (Ảnh chụp ở thời điểm chưa bùng phát dịch COVID-19)

3. Thông qua việc triển khai vận động và thực hiện mô hình Khu dân cư kiểu mẫu, bước đầu đã đạt được hiệu quả đáng khích lệ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của người dân, từ đó đã nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và sự tham gia tích cực của các hộ gia đình, đoàn viên, hội viên và người dân. Ông Sùng A Sáng, Trưởng thôn 5 cho biết, khi thực hiện chương trình này đã thu hút 100% các hộ dân hưởng ứng tham gia. Đa số các hộ gia đình ở khu dân cư hài lòng về kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

Từ khi thực hiện khu dân cư kiểu mẫu, các mô hình khác đã được địa phương phát huy và thực hiện có hiệu quả như: mô hình “Khu dân cư tự giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững”, mô hình bảo vệ môi trường gắn với 3 không “không tệ nạn xã hội, không hút thuốc, không uống rượu”…

Ngoài các mô hình hiệu quả nêu trên, Nhân dân trên địa bàn còn vận động cùng nhau xây dựng đường cờ, điện thắp sáng, phát quang bụi rậm, vệ sinh cảnh quan môi trường, trồng cây tạo môi trường xanh, sạch, đẹp tại khuôn viên gia đình; tham gia trồng hoa trên các tuyến đường của thôn. Phối hợp với Hội Phụ nữ tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện các mô hình “Nuôi heo đất”, “Sạch đường làng ngõ xóm” và “Không sinh con thứ 3”, vận động chị em hội viên thu gom xử lý rác thải ngay tại hộ gia đình…

Mô hình xây dựng nông thôn mới đã thực sự thay đổi cuộc sống của các cư dân Thôn 5, từ một cộng đồng du canh du cư, giờ đây họ đã thực sự ổn định tại vùng đất lành này. Bà con đã từng bước xây dựng một cộng đồng đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng một cộng đồng dân cư ngày càng văn minh hơn, an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn được giữ vững, môi trường sống an toàn, sạch đẹp.

Có thể thấy rằng, việc đổi thay diện mạo của vùng sâu Đam Rông là bắt nguồn từ những giá trị về văn hóa và tinh thần của một cộng đồng dân cư đoàn kết và quyết tâm thay đổi đời sống …

HOÀNG YÊN