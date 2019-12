Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chúc mừng Giáng sinh

(LĐ online) - Sáng 23/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng và đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh năm 2019 tại Tòa Giám mục Đà Lạt và Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Lâm Đồng. Đoàn do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Trọng Ánh Đông làm trưởng đoàn, cùng các phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Thượng tọa Thích Thanh Tân - Phó ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và các phòng ban liên quan.

Đoàn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng và các tổ chức tôn giáo thăm và chúc mừng Tòa Giám mục Đà Lạt nhân dịp Lễ Giáng sinh 2019

Tại buổi đến thăm và chúc mừng Giáng sinh năm 2019, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Trọng Ánh Đông đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp to lớn của các vị chức sắc, linh mục, tu sĩ, bà con giáo dân trong tỉnh đã tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ phát động. Đặc biệt là đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các phong trào bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng một cuộc sống tốt đẹp giữa đạo và đời, góp phần chung vào quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã tặng hoa, quà và gửi lời chúc mừng tới tất cả các linh mục, tu sĩ, bà con giáo dân đón một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành, tiếp tục có sự gắn kết chặt chẽ với MTTQ nhằm thực hiện thắng lơi các hoạt động thi đua trong năm 2020. Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhấn mạnh năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của địa phương, vì vậy rất mong nhận được sự quan tâm, đóng góp của các vị chức sắc, linh mục, bà con giáo dân để tập trung thực hiện các hoạt động của tỉnh và của Ủy ban MTTQ, hướng đến chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; tăng cường đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc, quan tâm đến vấn đề tuyên truyền xử lý rác thải nhằm bảo vệ môi trường, chăm lo đời sống cho bà con giáo dân ngày càng tốt hơn.

Ủy Ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi lẵng hoa chúc mừng Lễ Giáng sinh 2019 tới Tòa Giám mục Đà Lạt

Giám mục Giáo phận Đà Lạt Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh bày tỏ sự tri ân trước sự quan tâm, động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo, của Giáo hội Phật giáo tỉnh và đại diện các phòng, ban. Điều này thể hiện tình nghĩa sâu nặng, bền lâu và sự ấm áp trước mùa lễ Noel đang đến gần, nhất là vào dịp Festival Hoa Đà Lạt 2019 diễn ra rất sôi động, thu hút bạn bè thế giới đến tham dự.

Tại Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Lâm Đồng, Linh mục Hoàng Văn Chính – Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh bày tỏ sự cảm kích trước sự thăm hỏi, chúc mừng, tặng hoa của Đoàn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh. Đây là nguồn động viên to lớn giúp Uỷ ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục hoàn thành sứ mệnh được giao. Thời gian tới sẽ tiếp tục vận động các chức sắc, linh mục, bà con giáo dân tích cực tham gia xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, khu dân cư tiêu biểu, góp phần xây dựng tỉnh Lâm Đồng ngày một giàu mạnh.

Đoàn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Giáng sinh 2019 tới Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh, các vị chức sắc, linh mục và bà con giáo dân trong tỉnh Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng Giáng sinh

NGUYỆT THU