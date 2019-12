Công tác phổ biến giáo dục pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực

(LĐ online) - Ngày 19/12, Ban Chỉ đạo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32 - CT/TW của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân".

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Hội nghị do đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW và đồng chí Lê Thành Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Phó Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng có đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, công tác PBGDPL đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả tốt, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước giai đoạn hiện nay. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng về vai trò, tầm quan trọng của công tác PBGDPL đã được nâng lên. Hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân đã được tăng cường, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế-xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và tăng cường quản lý nhà nước bằng pháp luật. Thời gian qua, tình hình vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật có chiều hướng ngày càng giảm. Theo thống kê của Bộ Tư pháp, năm 2017 tổng số vụ vi phạm hành chính bị phát hiện là gần 8,4 triệu vụ việc, giảm 14,6% so với cùng kỳ 2016, tổng số đối tượng bị xử phạt là gần 7,8 triệu đối tượng, giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2018, tổng số vụ vi phạm hành chính bị phát hiện là hơn 6,6 triệu vụ việc, giảm 21,1% so với cùng kỳ 2017, tổng số đối tượng bị xử phạt là hơn 6,5 triệu đối tượng, giảm 16% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ triển khai tốt công tác PBGDPL, nhiều xã trên địa bàn toàn quốc đã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Tính đến cuối năm 2018 đã có 8.804/11.147 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chiếm 79%. Nguồn nhân lực thực hiện công tác PBGDPL được củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng. Đến ngày 1/5/2019, cả nước có 27.401 báo cáo viên pháp luật và 137.844 tuyên truyền viên pháp luật. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã trình bày tham luận nêu lên những thuận lợi, kết quả nổi bật và những khó khăn hạn chế trong thực hiện Chỉ thị số 32 - CT/TW thời gian qua, đồng thời đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị số 32 - CT/TW thời gian qua, yêu cầu các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương tiếp tục quán triệt đầy đủ, triển khai thực hiện nghiêm túc trách nhiệm được giao theo Luật PBGDPL; đảm bảo các nguồn lực cần thiết để triển khai công tác PBGDPL tập trung tuyên tuyền, phổ biến các luật, pháp lệnh, văn bản, chính sách mới trong phạm vi quản lý...

Tại hội nghị, Ban Tổ chức cũng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

DUY NGUYỄN