HĐND huyện Đức Trọng khóa XI tổ chức kỳ họp thứ 12

(LĐ online) - Sáng 18/12, HĐND huyện Đức Trọng khóa XI đã khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm - kỳ họp thứ 12. Đồng chí Dương Công Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh đã tới dự. Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thống nhất về việc miễn nhiễm chức danh Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Đức Trọng khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021, đối với ông Chu Văn Chí – Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện, do được cơ quan có thẩm quyền bố trí công việc khác.

Đồng chí Dương Công Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh cùng các đại biểu dự kỳ họp

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện đã được nghe các báo cáo, tờ trình, gồm: Báo cáo hoạt động năm 2019 và dự kiến chương trình công tác năm 2020 của Thường trực HĐND huyện, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2020, tờ trình đề nghị ban hành Nghị quyết dự toán thu, chi, ngân sách năm 2019, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cho ngân sách cấp xã, thị trấn năm 2020, báo cáo hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, báo cáo kết quả thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế HĐND huyện…

Theo báo cáo, tình hình thực hiện kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2019 đạt được nhiều kết quả như: Tốc độ tăng trưởng đạt 9,49%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng, tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 4.500 tỷ đồng, tổng sản phẩm (GRDP) bình quân đầu người đạt 81,27 triệu đồng, kKim ngạch xuất khẩu bình quân ước đạt 85,3 triệu USD, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện năm 2019 là 932 tỷ đồng, so với dự toán giao đạt 99% và bằng 115% so với cùng kỳ, thu ngân sách tỉnh quản lý đạt 406 tỷ đồng, bằng 85% so với dự toán giao và bằng 103% so với cùng kỳ...

VÕ LAN