Kỷ niệm trọng thể 30 năm Ngày hội QPTD, 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam

Sáng 21-12, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (QPTD) (22-12-1989 - 22-12-2019), 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2019) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao trao Huân chương Quân công hạng nhất tặng QĐND Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư gửi lẵng hoa chúc mừng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu ý kiến. Cùng dự, có các đồng chí: Chủ tịch Quốc hội (QH) Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Tổng Bí thư: Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Trương Tấn Sang; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng; Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Trương Thị Mai, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Văn Bình, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Kinh tế T.Ư; Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các đồng chí Bí thư T.Ư Đảng: Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí: Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; Phó Chủ tịch QH Đỗ Bá Tỵ; Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, cùng nhiều đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân đội và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao các nước: Brunei, Cambodia, Trung Quốc, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Nga, Singapore và Thailand; đại diện đại sứ quán, tùy viên quân sự, tùy viên quốc phòng các nước tại Việt Nam; các đồng chí lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND), Anh hùng Lao động; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; đại biểu điển hình tiên tiến trong xây dựng nền QPTD (giai đoạn 2009-2019) các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, thay mặt toàn quân, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, người Cha thân yêu của LLVTND; trân trọng tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người Anh cả của QĐND Việt Nam, vị Tổng Tư lệnh tài năng xuất chúng; cùng các bậc lãnh đạo tiền bối, các anh hùng dân tộc mà tên tuổi gắn liền với những thắng lợi vĩ đại trong các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của nhân dân ta. Tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội (CNXH), vì hạnh phúc của nhân dân, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả; mãi mãi biết ơn nhân dân cả nước đã chung sức, chung lòng xây dựng nền QPTD vững mạnh, bảo đảm cho sự trường tồn và phát triển thịnh vượng của đất nước Việt Nam.

Trước buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng các đại biểu tham quan khu trưng bày vũ khí, khí tài của QĐND Việt Nam tại trụ sở Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch cảm ơn quân đội và nhân dân các nước anh em, bè bạn quốc tế đã dành cho quân đội và nhân dân Việt Nam sự giúp đỡ quý báu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như sự hợp tác toàn diện trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đồng chí khẳng định, qua 30 năm thực hiện Ngày hội QPTD, nền quốc phòng, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam ngày càng được củng cố và tăng cường. Tiềm lực, thế trận, lực lượng, cơ sở vật chất của nền quốc phòng không ngừng được củng cố, phát triển toàn diện, đồng bộ. Các khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố và thế trận phòng thủ của đất nước được bố trí và xây dựng phù hợp, vững chắc, chuyển hóa linh hoạt, thích ứng với các hình thái chiến tranh nếu xảy ra. Cấp ủy, chính quyền địa phương và các cấp, các ngành đã quan tâm đầu tư xây dựng các công trình phòng thủ, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, biển, đảo. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh (QP, AN) trong các cơ quan, tổ chức và toàn dân được tăng cường, đạt hiệu quả thiết thực. Cơ chế lãnh đạo, quản lý điều hành đối với quốc phòng ngày càng hoàn thiện. Sự kết hợp giữa kinh tế, văn hóa, xã hội với QP, AN và QP, AN với kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng chặt chẽ. Công tác đối ngoại quốc phòng ngày càng đi vào chiều sâu với sự đa dạng các hình thức đa phương và song phương, góp phần giữ vững môi trường hòa bình và an ninh quốc gia. Những chiến công hiển hách của QĐND Việt Nam trong chặng đường vẻ vang 75 năm qua là kết quả của sự giáo dục, rèn luyện của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu; sự chở che, đùm bọc, nuôi dưỡng của nhân dân cả nước và sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế. Đặc biệt, đó là công sức và xương máu của lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã mưu trí, dũng cảm, kiên cường, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Những chiến công ấy đã tô thắm lá cờ quyết chiến, quyết thắng của QĐND Việt Nam anh hùng, xây đắp nên truyền thống vẻ vang, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; xứng đáng với danh hiệu và những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước, nhân dân đã khen tặng. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân nguyện trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; không ngừng phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất; mãi mãi là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, lực lượng nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất - phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng QĐND Việt Nam, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng nền QPTD, xây dựng LLVTND, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng bảy đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng QĐND, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương những thành tích, chiến công của QĐND Việt Nam trong những năm qua và nhấn mạnh: Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam luôn nêu cao truyền thống anh hùng, bất khuất, đoàn kết chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc và giữ vững non sông, bờ cõi quốc gia. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp của Đảng và Bác Hồ, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước, nghệ thuật quân sự của dân tộc, được sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, trong 75 năm qua, QĐND Việt Nam anh hùng luôn tỏ rõ bản lĩnh của một đội quân cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; là lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; cùng toàn dân chiến đấu và giành được những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang.

