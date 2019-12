Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc tổ chức Hội nghị lần 2

(LĐ online) - Sáng 30/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam Việt Nam TP Bảo Lộc tổ chức Hội nghị lần 2 khóa VI nhằm đánh giá kết quả công tác tặt trận năm 2019 và triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020. Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã đến dự.

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao bằng công nhận cho các “khu dân cư kiểu mẫu”

Báo cáo tại hội nghị, trong năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc và các tổ chức thành viên đã triển khai phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thu hút hàng nghìn lượt người trên địa bàn tham gia. Các mô hình thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của MTTQ và các tổ chức thành được đẩy mạnh và có sức lan tỏa sâu rộng, tác động tích cực đến phong cách, lối sống, việc làm của từng cán bộ và mọi tầng lớp Nhân dân.

Các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai thực hiện có hiệu quả, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc” và mô hình “Tôn giáo đồng hành tham gia Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông”… Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, trong năm, MTTQ các xã, phường đã huy động Nhân dân đóng góp trên 15,2 tỷ đồng, làm 34 tuyến đường, hội trường thôn, tổ dân phố; phát triển thêm 3 mô hình và nâng tổng số lên 18 mô hình “Tôn giáo đồng hành tham gia Bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông” trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, có 105/165 khu dân cư đăng ký “Khu dân cư tiêu biểu”, 30/105 đăng ký “Khu dân cư kiểu mẫu”, trong đó có 90 khu dân cư đã được trình Hội đồng thẩm định thành phố xem xét.

Về công tác chăm lo cho người nghèo, trong năm 2019, Quỹ “Vì người nghèo” do MTTQ thành phố và các xã, phường vận động, quản lý đạt trên 1,7 tỷ đồng. MTTQ thành phố và 11 xã, phường đã hỗ trợ những hộ khó khăn làm nhà đại đoàn kết, giúp phát triển sản xuất và khám chữa bệnh với số tiền trên 2,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, MTTQ và các tổ chức thành viên đã phát huy tốt vai trò trong thực hiện giảm nghèo bền vững như: Như đẩy mạnh thực hiện phong trào giảm nghèo; xây dựng các mô hình thoát nghèo gắn với các hoạt động cụ thể thiết thực… đã thu hút đông đảo hội viên, đoàn viên của mỗi tổ chức và Nhân dân tham gia. Nếu đầu năm 2019, trên địa bàn TP Bảo Lộc có 338 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 0,76%, 832 hộ cận nghèo (1,9%) thì đến nay đã giảm xuống còn 273 hộ nghèo (tỷ lệ 0,59%) và 708 cận hộ nghèo (tỷ lệ 1,52%).

Bên cạnh đó, MTTQ các cấp đã làm tốt công tác phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả trong công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; công tác giám sát, phản biện xã hội tại địa phương.

Hội nghị đã thông qua chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020; chương trình công tác toàn khóa của Ủy ban và Ban Thường trực MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc khóa VI (nhiệm kỳ 2019 - 2024); dự thảo Quy chế Hoạt động của Ủy ban và Ban Thường trực MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc khóa VI (nhiệm kỳ 2019 - 2024).

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, đã chúc mừng những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc đã đạt được. Đồng thời, đồng chí yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc và các tổ chức thành viên cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc khóa VI; các cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Trong triển khai thực hiện cần linh hoạt, sáng tạo, sâu sát và hiệu quả. Từ đó, không chỉ vị thế mặt trận được nâng lên, mà đời sống của mọi tầng lớp Nhân dân ngày càng được nâng cao. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Bảo Lộc cần nâng cao công tác phối hợp; xây dựng và đề ra chỉ tiêu cụ thể trong việc đăng ký thực hiện “khu dân cư kiểu mẫu”, “khu dân cư tiêu biểu” và cần có giải pháp thực hiện có hiệu quả các vấn đề thu gom, xử lý rác thải…

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, đã trao bằng khen cho tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024; tặng bằng công nhận các “khu dân cư kiểu mẫu” đợt 2 năm 2019; và lãnh đạo TP Bảo Lộc đã trao tặng giấy khen cho 7 tập thể và 11 cá nhân đã có thành tích xuất trong công tác mặt trận góp phát triển kinh tế - xã hội TP Bảo Lộc năm 2019.

NDONG BRỪM