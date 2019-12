Xuân Thọ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Năm 2019, Đảng ủy xã Xuân Thọ (thành phố Đà Lạt) đã ban hành các chương trình, kế hoạch và nghị quyết cụ thể để tập trung lãnh đạo các mặt hoạt động, từ đó tạo nên những chuyển biến rõ rệt trên nhiều lĩnh vực. Đó cũng là tiền đề để Xuân Thọ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2020.

Xuân Thọ phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2020. Ảnh: V.Hùng

Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thọ - Trần Thìn cho hay: Năm 2019 là năm chuẩn bị cho công tác Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng là năm tập trung đẩy mạnh việc thực hiện hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Đảng ủy xã đã đề ra các giải pháp cụ thể, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, từng bước tạo sự phát triển vững chắc.

Là địa phương có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, trong năm 2019, xã Xuân Thọ đã vận động Nhân dân chuyển đổi thêm 39 ha sản xuất trong nhà kính, 20 ha cây truyền thống sang trồng rau, hoa. Nâng tổng diện tích sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt gần 400 ha. Sản lượng rau trên 93.000 tấn/năm, sản lượng hoa 290 triệu cành/năm. Đồng thời, duy trì chăm sóc hơn 500 ha cà phê với sản lượng ước tính 1.350 tấn/năm; cây ăn trái 23 ha với sản lượng 150 tấn/năm. Cùng với đó, địa phương đã phối hợp xây dựng quy hoạch phát triển làng hoa Xuân Thành, duy trì hoạt động các hợp tác xã, tổ hợp tác và xúc tiến triển khai đề án phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Trong năm 2019, xã Xuân Thọ đã xóa được hộ nghèo trên địa bàn. Đây là nỗ lực của địa phương trong việc phối hợp hỗ trợ để người dân vươn lên phát triển kinh tế. Ngoài các buổi tập huấn cho nông dân quy trình trồng và chăm sóc các loại cây thế mạnh như cà phê, rau, hoa; địa phương còn phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu khoai tây - dâu và hoa triển khai mô hình khảo nghiệm giống khoai tây, qua đó, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm khoai tây của địa phương.

Bên cạnh đó, xã Xuân Thọ đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Qua bình xét có 99% hộ gia đình đạt văn hóa, 6/6 thôn đạt thôn văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Trong năm, trên 86% hộ gia đình hưởng ứng Hội thi Xanh - sạch - đẹp, trong đó, có 48% hộ đạt chuẩn xanh - sạch - đẹp. 100% khu dân cư hàng tháng tổ chức ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, dọn vệ sinh nơi công cộng, đường dân sinh, nạo vét mương, khơi thông cống rãnh, chăm sóc cây mai anh đào dọc Quốc lộ 20B…

Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, xã Xuân Thọ đã lắp đặt camera an ninh tại các thôn. Tổng số camera đã lắp đặt hiện có 13 cái với tổng kinh phí hơn 150 triệu đồng, trong đó, kinh phí do Nhân dân đóng góp hơn 90 triệu đồng. Toàn bộ hình ảnh, dữ liệu từ camera an ninh được kết nối qua mạng không dây đến các điện thoại thông minh của lực lượng Công an xã, Công an viên và hệ thống máy chủ của Công an xã. Ngoài ra, còn được kết nối qua mạng không dây đến các điện thoại thông minh của trưởng thôn, các thành viên trong tổ tự quản nơi có điểm lắp đặt camera để tiện theo dõi, giám sát. Vì vậy, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thọ, năm 2019, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các tiêu chí để được công nhận xã nông thôn mới nâng cao. Đồng thời, triển khai tốt đề án thực hiện Quyết định số 691/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2018 - 2020 bằng những kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Thọ cũng thừa nhận rằng, để đạt tiêu chí về bảo hiểm y tế theo tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu, địa phương gặp không ít khó khăn. Vì vậy, Đảng ủy xã đã chỉ đạo thành lập các tổ về tận từng thôn vận động người dân tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế. Bên cạnh đó, địa phương cũng đề ra các biện pháp xây dựng và giữ vững các khu dân cư đạt chuẩn văn hóa. Qua đó, góp phần vào công tác thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2020.

