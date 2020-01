Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm chúc tết các doanh nghiệp, đơn vị nhân dịp xuân Canh Tý 2020

(LĐ online) - Chiều ngày 20/1/2020, Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông cùng các thành viên trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm và chúc tết Ban Giám đốc, cán bộ, viên chức, người lao động (CB, VC, NLĐ) Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Lâm Đồng một năm mới bình an, hạnh phúc. Chúc Công ty ngày càng phát triển và tiếp tục có nhiều đóng góp cho tỉnh, nhất là tích cực tham gia công tác an sinh xã hội vì người nghèo của tỉnh.

Đoàn đến thăm, chúc tết, ghi nhận sự đóng góp to lớn cho Quỹ vì người nghèo tỉnh tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng

Năm 2019, Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng đã nỗ lực đạt doanh thu 3.492 tỷ đồng, tăng 27,8% so với kế hoạch; nộp ngân sách 1.203 tỷ, trong đó 1.080 tỷ là thuế kinh doanh, tăng 33% so với kế hoạch, lợi nhuận 418 tỷ, vượt 56% so với kế hoạch. Đời sống vật chất và tinh thần của CB, VC, NLĐ ngày càng tăng lên. Năm 2019, công ty có tốc độ tăng trưởng khá cao so với những năm gần đây.

Thay mặt công ty, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Văn Việt đã bày tỏ sự cảm kích trước hoạt động đến thăm, chúc tết tập thể anh chị em công ty. Đây là nguồn động viên lớn giúp tập thể CB, VC, NLĐ công ty sẽ ngày càng nỗ lực để phát triển hơn trong năm 2020.

Đoàn cũng đến thăm, chúc tết tập thể, cán bộ và công nhân viên (CB, CNV) Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng (Agribank Lâm Đồng), Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng. Các đơn vị ngân hàng chính là trung tâm kết nối, tích cực có nhiều đóng góp lớn, tham gia rất tốt vào công tác từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ người nghèo của tỉnh. Đảm bảo dư lượng nguồn tiền để làm nhà cho người nghèo theo Đề án 654 của tỉnh. Đây là sự đóng góp to lớn của Agribank Lâm Đồng cùng với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ông Nguyễn Xuân Hòa - Giám đốc Agribank Lâm Đồng đã thay mặt anh em trong Agribank Lâm Đồng cám ơn đoàn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm và chúc tết động viên tinh thần cho đội ngũ CB, CNV chúng tôi ngày càng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những hoạt động chung tay vì người nghèo là một trong những hoạt động được Ngân hàng rất chú trọng bên cạnh hoạt động kinh doanh, là sự đóng góp ngày lương thể hiện tình cảm, trách nhiệm của toàn thể đội ngũ CB, CNV của Ngân hàng. Đơn vị sẽ tiếp tục duy trì hoạt động an sinh xã hội này để kịp thời động viên, hỗ trợ hộ nghèo, những hoàn cảnh còn khó khăn trong cuộc sống.

Đoàn đã đến thăm chúc tết Công ty CP ô tô Trường Hải Lâm Đồng. Thăm chúc tết các chiến sĩ, cán bộ tại Công an tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Trọng Ánh Đông chúc các chiến sĩ và cán bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, lập nhiều chiến công, là chỗ dựa đáng tin cậy của Nhân dân và chính quyền, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Đặc biệt, luôn sẵn sàng trong mọi tình huống để Nhân dân vui Xuân đón Tết trong bình yên.

Tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chúc các sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ năm mới, thắng lợi mới và sẽ tiếp tục có nhiều hoạt động tích cực góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng tại địa phương. Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh đã cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND, HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đây cũng chính là nguồn động viên các cán bộ, chiến sĩ thực hiện xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng an ninh năm 2020, tăng cường công tác dân vận và củng cố mối quan hệ quân và dân.