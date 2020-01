Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng

(LĐ online) - Ngày 20/1/2020, tại thành phố Đà Lạt, Thượng Tướng Nguyễn Văn Thành – Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Lê Vinh Quy - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông, giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng.

Thứ Trưởng Nguyễn Văn Thành duyệt binh tại trụ sở Công an tỉnh

Đến dự Lễ công bố có đồng chí Nguyễn Xuân Tiến – Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thứ Tỉnh uỷ; đồng chí Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng đoàn công tác của Bộ Công an và đông đảo lãnh đạo, cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị trên cương vị mới, đồng chí Lê Vinh Quy sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị mà lãnh đạo Bộ Công an và cấp uỷ, chính quyền địa phương giao phó.

Đồng chí đánh giá cao những kết quả trong tất cả các lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông... mà Công an tỉnh Lâm Đồng đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, đề nghị đồng chí Lê Vinh Quy ngay sau khi nhận nhiệm vụ, sẽ nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết cùng với Đảng ủy, Ban giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được; tập trung, chủ động, nắm chắc tình hình địa bàn, đảm bảo công tác phòng, chống các loại tội phạm; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và Đảng uỷ Công an Trung ương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành công an trong tình hình hiện nay.

Thứ Trưởng Nguyễn Văn Thành trao quyết định bổ nhiệm cho Đại tá Lê Vinh Quy

Đại Tá Lê Vinh Quy sinh năm 1967, quê quán huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Đại tá là người trưởng thành từ lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk. Năm 2004, khi tỉnh Đắk Nông thành lập, tách ra từ tỉnh Đắk Lắk, Đại tá Lê Vinh Quy được cấp trên điều động đến công tác tại tỉnh Đắk Nông, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Tham mưu - Tổng hợp Công an tỉnh. Sau đó, Đại tá Lê Vinh Quy tiếp tục được bổ nhiệm giữ các chức vụ như Trưởng Công an huyện Cư Jút, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Nông, Cục phó Cục An ninh Tây Nguyên…

Trong quá trình công tác, Đại tá Lê Vinh Quy được lãnh đạo và đồng đội đánh giá là người “vừa hồng vừa chuyên”. Đồng chí đã chỉ đạo và cùng các đơn vị, đồng đội của mình lập nhiều thành tích, chiến công trong quá trình công tác. Đặc biệt, thời gian gần đây, Đại tá Lê Vinh Quy đã cùng với cấp trên, nay là người đồng cấp của mình - Đại tá Lê Văn Tuyến - nguyên Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông (hiện là Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk) đã chỉ đạo, triệt phá nhiều chuyên án lớn. Trong đó, có 2 chuyên án lớn được người dân cả nước và lãnh đạo Bộ, ngành, Trung ương đánh giá cao. Đó là chuyên án xăng giả năm 2019 do đại gia Trịnh Sướng (ngụ Sóc Trăng) và đồng bọn cầm đầu. Trong chuyên án này, công an đã thu giữ hơn 3 triệu lít dung dịch các loại, 3 tàu thủy, 6 xe bồn, 5 máy bơm và 50 kg chất tạo màu. Công an Đắk Nông cũng đã khởi tố Trịnh Sướng cùng 27 người khác về tội sản xuất, mua bán hàng giả.

Tháng 4/2018, Đại tá Lê Vinh Quy trực tiếp chỉ đạo, làm rõ vụ án dùng phế phẩm cà phê nhuộm dung dịch pin tại cơ sở của đối tượng Nguyễn Thị Thanh Loan (43 tuổi, trú thôn 13, xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông), bắt giữ và lập hồ sơ chuyển các cơ quan tố tụng truy tố, xét xử 6 đối tượng liên quan.

Những chuyên án, vụ án điển hình kể trên được Tỉnh uỷ, lãnh đạo Bộ Công an, Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đông đảo tầng lớp Nhân dân đặc biệt đánh giá cao và quan tâm, ủng hộ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Lê Vinh Quy hứa sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết cùng với cán bộ chiến sỹ lực lượng công an tỉnh Lâm Đồng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng (phải) và Chủ tịch UBND tỉnh (trái) tặng hoa chúc mùng tân Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng – Đại tá Lê Vinh Quy

Đồng chí tân giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng Lê Vinh Quy phát biểu nhận nhiệm vụ Thứ Trưởng Bộ Công an và tân Giám đốc Công an tỉnh chụp hình lưu niệm cùng cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN