Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại Di Linh, Đức Trọng

(LĐ online) - Ngày 15/1/2020, đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng đã tới thăm, làm việc và chúc tết tại một số đơn vị và gia đình chính sách tiêu biểu tại các huyện Di Linh, Đức Trọng. Cùng đi còn có đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; lãnh đạo các huyện Di Linh, Đức Trọng.

Trao quà cho cho gia đình bác sĩ Trần Văn Hiều đang công tác tại quần đảo Trường Sa

Tại Di Linh, đoàn đã tới thăm các gia đình chính sách ông Trần Trung Thực (Thôn 18, xã Hòa Bắc) là bố của bác sĩ Trần Văn Hiều - hiện đang công tác tại quần đảo Trường Sa. Dịp này, các đồng chí Đoàn Văn Việt đã tặng gia đình những phần quà tết ý nghĩa.

Cũng tại huyện Di Linh, đoàn đã thăm và làm việc tại xã Đinh Trang Hòa. Theo báo cáo của lãnh đạo xã, trong năm vừa qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn như mất mùa nông sản, giá cả cà phê xuống thấp, dịch bệnh tả lợn châu Phi trên heo bùng phát... nhưng được sự lãnh đạo của huyện, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền và sự nỗ lực của Nhân dân trong xã, các chỉ tiêu trên lĩnh vực kinh tế - xã hội của xã đều thực hiện đạt và vượt. Cụ thể: Bình quân thu nhập đầu người đạt 38 triệu đồng; thu ngân sách Nhà nước đạt 5.579 triệu đồng; 8 thôn được công nhận thôn văn hóa; 82,2% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; tỷ lệ giảm nghèo đạt 6%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đạt 10,7%... Đặc biệt, xã cũng vừa được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi thămvà làm việc, đồng chí Đoàn Văn Việt đã ghi nhận những nỗ lực cố gắng của Đảng ủy, chính quyền và Nhân dân xã Đinh Trang Hòa trong thời gian qua. Đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, chính quyền và Nhân dân xã sẽ tiếp tục nỗ lực giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, huy động mọi nguồn lực tiếp tục xây dựng xã Đinh Trang Hòa ngày càng phát triển trên mọi mặt. Dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, đồng chí cũng trao tặng xã 1 công trình trị giá 500 triệu đồng; tặng quà 2 gia đình chính sách, gồm: Nguyễn Như Đích là bệnh binh (thôn 14, xã Đinh Trang Hòa); ông Phạm Ngọc Tính - nạn nhân chất độc hóa học Dioxin (thôn 5b, xã Đinh Trang Hòa).

Đồng chí Đoàn Văn Việt phát biểu tại xã Đinh Trang Hòa

Cũng trong lịch trình chuyến đi, đoàn đã tới thăm Khu điều trị trại phong Di Linh. Theo báo cáo, hiện Khu điều trị có 77 bệnh nhân (trong số này có 76 bệnh nhân được điều trị suốt đời và 1 bệnh nhân được giám sát) và có khoảng 400 nhân khẩu là con cháu của bệnh nhân đang sinh sống tại đây. Trao đổi với đoàn, phụ trách Khu điều trị trại phong Di Linh cũng đề đạt một số nguyện vọng như: Nâng mức sinh hoạt phí của bệnh nhân lên khoảng 1 triệu đồng/người/tháng; sửa chữa khu cận lâm sàng; không tinh giảm biên chế bác sĩ, nhân viên của Khu điều trị... Tại đây, thay mặt đoàn, đồng chí Đoàn Văn Việt đã tặng Khu điều trị trại phong Di Linh 1 phần quà trị giá 20 triệu đồng; tặng 12 gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng. Ngoài ra, Huyện ủy Di Linh cũng tặng Trung tâm điều trị phong Di Linh một phần quà, Công ty cổ phần dược Ladophar cũng tặng một phần quà trị giá 30 triệu đồng.

Đồng chí Đoàn Văn Việt trao quà và công trình cho xã Đinh Trang Hòa

* Chiều cùng ngày, đoàn đã tới thăm các gia đình chính sách tại huyện Đức Trọng, gồm: Phạm Anh Văn là thương binh 2/4 (thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An); K’Ten là thương binh 4/4 (thôn K’Long, xã Hiệp An); gia đình đồng chí Nguyễn Văn Hoàng - Phó Thuyền trưởng tàu 739, Hải đoàn 129.

Cũng tại huyện Đức Trọng, đoàn đã thăm và làm việc tại UBND xã Hiệp An và Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lâm Đồng. Báo cáo với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy Lâm Đồng cho biết: Hiện đang có 300 học viên đang cai nghiện tại Cơ sở, trong đó có 145 học viên bắt buộc. Tính đến tới thời điển này, mọi công tác chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 tại Cơ sở cai nghiện đã được chuẩn bị hoàn tất, nhằm chuẩn bị các học viên đón một cái tết vui tươi, đầm ấm. Thay mặt đoàn, đồng chí Đoàn Văn Việt đã tặng Cơ sở cai nghiện một phần quà nhân dịp Tết Canh tý 2020 và đón nhận một cành mai rực rỡ là quà tặng của các học viên Cơ sở cai nghiện tự làm dành tặng cho đồng chí Chủ tịch.

Tại buổi làm việc với xã Hiệp An, theo báo cáo của lãnh đạo xã, trong năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của xã đã được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định, một số chính sách xã hội hoàn thành tốt và đạt nhiều kết quả khả quan. Cụ thể: thu ngân sách đạt 7.159.000 đồng, đạt 100% kế hoạch huyện giao và đạt 111% so với cùng kỳ; số hộ đạt gia đình văn hóa là 2.283/2.467, đạt 92,5%, tăng 2,5% so với kế hoạch; giá trị sản xuất bình quân trên 1 đơn vị diện tích là 400 triệu đồng/ha/năm, đạt 100% so với kế hoạch, tăng 10 triệu đồng/ha/năm so với cùng kỳ...

Dịp này, đồng chí Đoàn Văn Việt đã gửi lời chức mừng năm mới tới chính quyền xã và Nhân dân trên địa bàn; đồng thời tặng xã một phần quà và 1 công trình trị giá 500 triệu đồng.

Trao quà cho bệnh binh và nạn nhân chất độc da cam tại xã Đinh Trang Hòa, Di Linh