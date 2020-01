Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lâm Đồng thăm, chúc Tết tại TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm

(LĐ online) - Chuẩn bị đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngày 17/1/2020, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng làm Trưởng đoàn cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã đến thăm, chúc tết một số đơn vị, công ty và các gia đình chính sách tiêu biểu tại TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng trao công trình trị giá 500 triệu đồng cho xã Đam B’ri

Tại xã Đam B’ri (TP Bảo Lộc), sau khi nghe lãnh đạo địa phương đã báo cáo những thành quả mà toàn thể cán bộ và Nhân dân xã Đam B’ri đã đạt được trong việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, chính trị, công tác xây dựng Đảng tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chúc mừng và đánh giá cao những kết quả mà xã đã đạt được trong năm 2019 trên các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, công tác an sinh xã hội và đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Trong thời gian tới, xã Đam B’ri cần tập trung thực hiện nhiệm vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp; cần quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đai trước diễn biến sôi động của thị trường bất động sản; chú trọng xây dựng khu dân cư văn hóa và cần có sự chung tay góp sức trong công tác bảo vệ môi trường, xử lý và phân loại rác thải; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị UBND xã Đam B’ri tổ chức cho Nhân dân vui xuân, đón tết thật an toàn và tiết kiệm. Trong dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao tặng quà tết cho xã Đam Bri và công trình trị giá 500 triệu đồng.

Đến thăm chúc tết đội ngũ y, bác sĩ, công nhân viên và người lao động Bệnh viện II Lâm Đồng, mặc dù cơ sở mới đã đưa vào hoạt động khá ổn định, tuy nhiên do một số hạng mục cơ sở vật chất còn nhiều bất cập, hoạt động chưa đồng bộ, thiếu nguồn nhân lực, trang thiết bị và cơ chế chính sách, nên có những khó nhăn nhất định..., đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông đã đánh giá cao những nỗ lực vượt khó và mong muốn trong thời gian tới, Bệnh Viện II Lâm đồng cần phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục mọi khó khăn và thực hiện tốt hơn nữa công tác khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Đồng thời, đồng chí đề nghị Sở Y tế Lâm Đồng cần xây dựng kế hoạch cụ thể, tập trung đầu tư cho Bệnh viên II Lâm Đồng sớm hoàn thiện cơ sở vật chất, cơ chế tự chủ, xã hội hóa, trang thiết bị… để Bệnh viện II Lâm Đồng trở thành là đơn vị phát triển mạnh trong thời gian tới, là trung tâm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân khu vực phía Nam của tỉnh. Tại đây, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng 12 suất quà cho các bệnh nhân không được về nhà ăn tết; đến thăm hỏi, tặng quà tết cho gia đình ông Bùi Viết Hải (thương binh) và bà Lưu Thị Thanh An (75 tuổi) là gia đình chính sách tiêu biểu ở Phường 2, TP Bảo Lộc.

Tiếp đó, Đoàn đã đến thăm và chúc Tết các đơn vị: Công ty Cổ phần Công trình đô thị Bảo Lộc, Công ty TNHH Nhôm Lâm Đồng, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bảo Lâm và UBND xã Lộc Lâm huyện Bảo Lâm.

Sau khi nghe các đơn vị, công ty báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông đã đánh giá cao những nỗ lực vượt khó, chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống cho người lao động và những đóng góp của các đơn vị, công ty vào sự phát triển kinh tế địa phương; đồng thời, mong muốn các đơn vị, công ty tiếp tục phát huy nội lực, phát triển sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao trong năm 2020. Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông đã gửi lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới Xuân Canh Tý 2020 đến cán bộ, công nhân viên chức, người lao động đạt được nhiều thắng lợi mới trong năm 2020; chúc toàn thể cán bộ và nhân dân xã Lộc Lâm đón một năm mới trong không khí vui tươi, bình an và hạnh phúc. Nhân đón mừng tết cổ truyền, đồng chí Nguyễn Trọng Ánh đã trao tặng công trình trị giá 500 triệu đồng cho Đảng ủy, Chính quyền và Nhân dân xã Lộc Lâm; tặng quà cho gia đình chính sách ông K’Minh (bệnh binh 2/3) và ông K’Liar (bệnh binh 2/3) đều ở xã Lộc Lâm; đến thăm và tặng quà Tết cho vợ chồng bà Hoàng Thị Thoa – Hoàng Văn Thuấn (Thôn 4, xã Lộc Tân) là bố mẹ của Trung úy Hoàng Anh Tiến Dũng - Phó Thuyền trưởng hiện đang công tác tại đảo Đá Lớn thuộc Quần đảo Trường Sa. Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông mong muốn gia đình ông Thuấn luôn gương mẫu, động viên con ổn định tư tưởng, luôn nỗ lực vượt khó hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.