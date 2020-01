Đà Lạt: Tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2019

(LĐ online) - Chiều ngày 15/1/2020, Thành ủy Đà Lạt tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Về dự có Đồng chí Đặng Thế Hải- Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Đinh Công Tuấn- Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đoàn Chủ tịch chủ trì hội nghị

Năm 2019 công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đã được Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện khá toàn diện, có trọng tâm trọng điểm. Đây là năm có ý nghĩa quan trọng quyết định việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Lạt lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015- 2020, các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, Thành ủy.

Tuy còn gặp không ít khó khăn: Năng lực cạnh tranh một số ngành, lĩnh vực còn thấp; thiên tai và biến đổi khí hậu, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi xảy ra, đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của một bộ phận nhân dân. Nhưng với sự đoàn kết, nỗ lực, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố đã tập trung thực hiện tốt trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, thể hiện quyết tâm cao, nên đã đạt được những kết quả quan trọng trên các mặt.

Trao giấy khen cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và Công tác kiểm tra, giám sát Công tác quản lý và phát triển đảng viên được quan tâm chú trọng, trong năm tổ chức 2 lớp cảm tình đảng cho 276 quần chúng, 2 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho 138 đồng chí; kết nạp 202/200 đảng viên (đạt 101% KH), công nhận đảng viên chính thức cho 185 đồng chí; kịp thời tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng cho 343 đảng viên. Hiện toàn Đảng bộ thành phố có 400 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Qua phân loại có 81 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm tỷ lệ 20,66% (trong đó có 7 Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền giai đoạn 2015- 2019, trong đó Ban Thường vụ Thành ủy Đà Lạt tặng Giấy khen cho 5 chi bộ, đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng tặng Bằng khen cho 2 chi bộ).

Trong công tác kiểm tra, cấp uỷ các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai tổ chức kiểm tra được 195 tổ chức Đảng. Trong đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức kiểm tra được 16 tổ chức, cơ sở Đảng trực thuộc; Đảng ủy cơ sở kiểm tra được 179 tổ chức đảng trực thuộc. Qua kiểm tra kết luận có 142 tổ chức đảng thực hiện tốt nội dung kiểm tra, còn lại 53 tổ chức đảng còn tồn tại, hạn chế. Các cấp ủy đã tiến hành kiểm tra 247 đảng viên, qua kiểm tra kết luận có 192 đảng viên thực hiện tốt nội dung kiểm tra, 55 đảng viên còn có khuyết điểm, tồn tại.

Về giám sát các cấp ủy đã giám sát chuyên đề được 104 tổ chức Đảng. Qua giám sát, cấp ủy các cấp nhận thấy có 83 tổ chức đảng thực hiện tốt, còn lại 21 tổ chức đảng thực hiện chưa tốt nội dung giám sát. Cũng trong năm 2019, cấp ủy các cấp đã tổ chức giám sát 187 đảng viên, có 154 đảng viên thực hiện tốt, 33 đảng viên thực hiện chưa tốt nội dung giám sát. Thông qua công tác kiểm tra giám sát đã chỉ rõ được những ưu, khuyết điểm, vi phạm của các tổ chức Đảng và đảng viên.

Năm 2020, Đảng bộ thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp, nhất là Nghị quyết TW 4 khoá XII về xây dựng, chính đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; tập trung hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; Đổi mới định hướng đầu tư và mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh cải cách hành chính; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Cũng trong hội nghị, đại diện các tổ chức Đảng của thành phố đã tham gia đóng góp tham luận về các mặt của công tác xây dựng Đảng và công tác kiểm tra, giám sát.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân- UVBTV Tỉnh ủy - Bí thư Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã đạt được trong năm vừa qua; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế thành phố cần khắc phục. Đồng chí cũng yêu cầu, trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong đảng; tập trung nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, xoá đói giảm nghèo. Trước mắt tập trung đảm bảo cho Nhân dân đón tết Canh Tý 2020 an toàn, lành mạnh; đặc biệt quan tâm, chăm lo đến các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo...; giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Nhân dịp này Thành ủy đã trao tặng giấy khen cho 10 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thành ủy đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2019; 5 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh 5 năm liền (2015- 2019)và tặng nhiều giấy khen cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng và Công tác kiểm tra, giám sát.

HOÀNG YÊN