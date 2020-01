Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác đảm bảo an toàn giao thông năm 2019

* Công tác đảm bảo an toàn giao thông vượt chỉ tiêu đề ra

* Năm 2020, tập trung tuyên truyền và xử lý mạnh hành vi uống rượu, bia khi lái xe

(LĐ online) - Chiều ngày 3/1/2020, đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Lâm Đồng, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn tỉnh về công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, ông Trương Hữu Hiệp - Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết: Năm 2019, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, địa phương đã tích cực chỉ đạo, triển khai quyết liệt nhiều giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông từng bước được nâng lên. Không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe trái phép. Tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2018 giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương . Không để phát sinh các vụ việc gây mất an ninh trật tự trên tuyến giao thông, tại các trạm BOT. Các ngành chức năng và các địa phương, doanh nghiệp vận tải, bến xe thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ nhu cầu đi lại của Nhân dân và đảm bảo công khai minh bạch. Công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng được tổ chưc thực hiện thường xuyên, tích cực, đã xây dựng được các chuyên đề hoạt động xuyên suốt liên quan đến các lĩnh vực như tải trọng, xe dù bến cóc… góp phần răn đe đối với các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông

Tình hình an toàn giao thông nhìn chung ổn định tuy nhiên tai nạn giao thông còn diễn biến phức tạp, nhất là từ tháng 8 trở đi. Công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trạt tự an toàn giao thông còn hạn chế, việc huy động lực lượng cho công tác phòng chống tai nạn giao thông có lúc có nơi chưa đầy đủ, kịp thời. Còn thiếu trang thiết bị phục vụ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm dẫn đến hiệu lực hiệu quả chưa cao. Công tác xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông chưa kịp thời do kinh phí bố trí chậm; còn tồn tại những bất hợp lý về kết cấu hạ tầng giao thông trên các tuyến quốc lộ 20, 27, 27C, 28, một số đường tuyến có bề rộng mặt đường nhỏ hẹp, ngập úng, thiếu sót hoặc hư hỏng hệ thống biển báo, vạch kẻ đường, mặc dù đã có các kiến nghị của Ban An toàn giao thông các địa phương và Ban An toàn giao thông tỉnh với cơ quan quản lý đường bộ nhưng công tác rà soát, khắc phục nhìn chung còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Theo thống kê của Ban an toàn giao thông tỉnh, năm 2019, toàn tỉnh xảy ra 181 vụ tai nạn giao thông, làm 134 người chết, 114 người bị thương. Trong đó va chạm giao thông xảy ra 43 vụ, làm 42 người bị thương; TNGT ít nghiêm trọng xảy ra 14 vụ, làm 24 người bị thương; TNGT nghiêm trọng xảy ra 115 vụ, làm 115 người chết, 4 người bị thường; tai nạn GT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 1 vụ, làm 03 người chết, 1 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2018, giảm 34 vụ tai nạn; số người chết giảm 8 người; giảm 30 người bị thương

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu thảo luận góp ý vào báo cáo công tác an toàn giao thông năm 2019 và nhiệm vụ đề ra năm 2020. Các địa phương cũng kiến nghị nhiều vấn đề về công tác bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn như: UBND huyện Đức Trọng kiến nghị quan tâm xử lý dứt điểm khu vực đường cao tốc có một số điểm đi xuyên qua cao tốc do người dân tự dựng lên, gây nguy hiểm tại khu vực này. Có 3 chiếc cầu trên quốc lộ 20 qua huyện Đức Trọng xảy ra nút thắt cổ chai. Đề nghị tỉnh bố trí ngân sách để nâng cấp 3 cầu này. Đề nghị xem xét phân cấp cho công an huyện xử lý một số lỗi vi phạm về an toàn giao thông như vi phạm tốc độ, nồng độ cồn… Ông Võ Ngọc Trình, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt thì kiến nghị tỉnh quan tâm phân bổ kinh phí hợp lý để thành phố đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương. Quan tâm phê duyệt đề án thi tuyển phương án giải pháp thiết kế hạ tầng giao thông của thành phố. Lãnh đạo UBND thành phố Bảo Lộc thì kiến nghị, tỉnh quan tâm đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường tránh đi ngang thành phố Bảo Lộc; đề xuất Sở Giao thông vận tải sơn lại tim đường Nguyễn Văn Cừ; hoàn tất lắp đạt camera an ninh trên tuyến quốc lộ 20 đoạn qua địa bàn TP Bảo Lộc…

Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2019

Kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Việt đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi về những kết quả tỉnh đã đạt được trong năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh: Sau nhiều năm nỗ lực, thì đến năm nay tỉnh mới đạt được mục tiêu giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí với tỷ lệ trên 5%. Đồng chí đề nghị các chính quyền địa phương, các ngành phát huy kết quả này, nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới. Tập Trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, đặc biệt là công tác tuyên truyền để thực hiện tốt công tác an toàn giao thông trong năm 2020.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, đồng chí Đoàn Văn Việt đề nghị, cần tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu giảm 5% ở cả ba tiêu chí so với năm 2019. Để đạt được mục tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, các đoàn thể cấp tỉnh, chính quyền các huyện, thành phố cần tập trung thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch, Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết… của Trung ương, của Ban Bí Thư, của Tỉnh uỷ và của UBND tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, Ban An toàn giao thông các huyện, thành phố cần tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông ngay từ đầu năm theo chủ đề của năm 2020 “Đã uống rượu, bia không lái xe”. Triển khai thực hiện các chuyên đề xuyên suốt trong năm 2020 với các nội dung trọng tâm như chấn chỉnh tình trạng xe chở quá trọng tải, chở quá số người cho phép; kiểm soát ngăn chặn người điều khiển phường tiện sử dụng ma tuý và chất kích thích khác; đặc biệt, tập trung ngay từ đầu năm làm công tác tuyên truyền và xử lý các vi phạm về nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông với tinh thần “đã uống rượu bia thì không lái xe, kể cả xe đạp”…

Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tặng bằng khen cho 8 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an toàn giao thông năm 2019.

NGUYỄN NGHĨA