Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc tết lực lượng vũ trang tỉnh

(LĐ online) - Đêm 24/1/2020, tức đêm giao thừa, đồng chí Đoàn Văn Việt – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đã đến thăm, động viên và chúc tết cán bộ, chiến sỹ lực vũ trang tỉnh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc tết cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh

Cùng đi với đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh còn có các đồng chí Trần Đức Quận – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Văn Hiệp – Phó Bí thư Tỉnh uỷ; đồng chí Trần Đình Văn – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ.

Buổi gặp gỡ đêm giao thừa giữa lãnh đạo tỉnh và lực lượng Công an tỉnh được phát trực tuyến đến đầu cầu trụ sở công an các huyện, thành trên toàn tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đã chúc mừng những kết quả mà lực lượng Công an tỉnh đã đạt được trong năm 2019; gửi lời động viên và chúc tết đến cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Công an tỉnh tiếp tục chủ động, nắm chắc tình hình, luôn sẵn sàng chiến đấu cao, kịp thời xử lý, ứng phó trước những tình huống đặt ra, nhất là trong dịp cao điểm trước, trong và sau tết Nguyên đán, tạo tiền đề cho năm 2020 bảo đảm an toàn tuyệt đối những sự kiện quan trọng.

Lãnh đạo Công an tỉnh báo cáo tình hình trực tết và kế hoạch công tác của ngành công an năm 2020

Đồng chí Lê Vinh Quy – Giám đốc Công an tỉnh thay mặt lực lượng công an tỉnh đã gửi lời cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã đến thăm và chúc tết cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh. Đồng chí hứa, sẽ tiếp tục phát huy những kết quả lực lượng công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng cho biết, để đảm bảo Nhân dân vui xuân, đón tết cổ truyền, cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ trực bảo đảm sẵn sàng chiến đấu cao. Cũng tại buổi gặp gỡ đêm giao thừa được tổ chức trực tuyến trên địa bàn toàn tỉnh, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị toàn bộ chiến sỹ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, chung sức, chung lòng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao dịp tết cổ truyền và đặc biệt là nhiệm vụ năm 2020.

Tại trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đêm giao thừa diễn ra khá nhộn nhịp với nhiều tiết mục biểu diễn văn hoá - văn nghệ với chủ đề “Xuân chiến sĩ”.

Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc tết cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh

Báo cáo với các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại tá Nguyễn Bình Sơn – Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, năm 2019, cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu nhiều nhiệm vụ được giao. Để đảm bảo Nhân dân vui xuân đón tết, các lực lượng trực luôn đảm bảo đủ quân số, sẵn sàng chiến đấu cao. Nhằm động viên các chiến sĩ thực hiện tốt nhiệm vụ, các đơn vị cũng đã tổ chức đêm giao thừa với chủ đề “Xuân chiến sĩ”; chăm lo tết cho toàn lực lượng, đảm bảo các chiến sỹ và gia đình đón những ngày tết vui vẻ, đầm ấm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc tết và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sỹ Bộ CHQS tỉnh

Phát biểu tại đêm “Xuân Chiến sĩ” diễn ra tại Bộ CHQS tỉnh, đồng chí Đoàn Văn Việt – Chủ tịch UBND tỉnh đã đã biểu dương những nỗ lực của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh. Đồng chí mong muốn, năm 2020, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh chỉ đạo tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, thực hiện tốt các nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí cũng gửi lời động viên và chúc tết đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ, những người đang thực hiện nhiệm vụ cao cả là canh giữ, bảo vệ sự bình yên cho Nhân dân.

Đông đảo cán bộ chiến sỹ tham dự đêm giao thừa với chủ đề “Xuân chiến sĩ” Tiết mục văn nghệ chào đón năm mới

NGUYỄN NGHĨA - THANH DUY