Nhân rộng kết quả đưa công an chính quy về xã

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh; Huyện ủy, UBND huyện và sự quan tâm của lực lượng Công an huyện, trong đó có việc đưa công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã ở 14 xã trên địa bàn, Đức Trọng đã huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn tham gia vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Theo báo cáo của Công an huyện, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thời gian qua được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Thượng tá Lê Thái - Trưởng Công an huyện Đức Trọng trao quyết định điều động bổ nhiệm công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã Đa Quyn. Ảnh: Công an Đức Trọng cung cấp

Chủ động bố trí lực lượng tăng cường về xã

Đức Trọng là địa bàn trọng điểm về kinh tế - xã hội và an ninh trật tự (ANTT) của tỉnh. Huyện có 14 xã, 1 thị trấn được phân bổ chủ yếu dọc theo các tuyến QL 20 và QL 27; trong đó có 5 xã thuộc vùng sâu, vùng xa. Dân số toàn huyện hiện có 203.556 khẩu. Huyện có 4 xã dân tộc thiểu số và có 7 xã dân tộc thiểu số đan xen.

Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, Đảng ủy, lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt Nghị quyết của Trung ương, của Bộ Công an về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; về củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân;… Riêng đối với Công an huyện, đã chủ động bố trí lực lượng tăng cường cho các đội mũi nhọn theo hướng tăng cường xuống cơ sở, bám nắm địa bàn; làm nòng cốt, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án của Chính phủ; các kế hoạch liên ngành về công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự đã ký kết; hoàn thành tiêu chí về đảm bảo ANTT, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội tại địa bàn các xã. Tính đến cuối năm 2018, huyện Đức Trọng có 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để đảm bảo ANTT, xây dựng thế trận an ninh vững chắc ngay tại cơ sở, ngay khi Bộ Công an và Công an tỉnh có văn bản triển khai đề án Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã; Công an huyện đã chủ động xây dựng công văn, đề án giải quyết, bố trí nhân sự tham mưu cho Huyện ủy, UBND hyện chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã và các đơn vị chức năng của huyện phối hợp thực hiện. Theo số liệu Công an huyện Đức Trọng cung cấp, tính đến nay, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã ra quyết định điều động 14 sĩ quan CAND đảm nhiệm chức danh Trưởng Công an xã và 11 chức danh Phó Công an xã. Công an huyện cũng ra quyết định điều động 14 chiến sỹ đảm nhiệm chức danh công an thường trực. Như vậy, về cơ bản, huyện đã hoàn thành triển khai đề án đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 14/14 xã với 39 cán bộ, chiến sỹ là công an chính quy.

Nhiều thuận lợi trong quá trình thực hiện

Tại cuộc họp tổng kết ngành công an, Công an huyện Đức Trọng chính là đơn vị duy nhất được mời báo cáo trước hội nghị về những kinh nghiệm thực hiện đề án này. Theo đồng chí Trưởng Công an huyện Đức Trọng, quá trình thực hiện Đề án có rất nhiều thuận lợi và kết quả của việc thực hiện đề án trong thời gian qua là rất tốt. Việc bố trí công an chính quy đảm nhận chức danh công an xã đến nay đã mang lại hiệu quả nhất định. Tình hình an ninh trật tự tại các xã có nhiều chuyển biến tích cực, các vụ việc liên quan đến ANTT được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần giữ vững ANCT và TTATXH trên địa bàn huyện.

Từ khi được bố trí lực lượng công an chính quy, tại các xã không còn xảy ra những vấn đề phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ tạo ra điểm nóng về ANTT. Phong trào quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc từng bước được củng cố, duy trì có hiệu quả. Nhiều mô hình được xây dựng, nhân rộng, phát huy như “Tổ tuần tra nghĩa vụ”, “Tiếng kẻng an ninh”, “Camera an ninh”… Quần chúng nhân dân được tuyên truyền, giáo dục giúp hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước một cách khoa học và bài bản.

Lực lượng công an chính qui có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ, pháp luật nên công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương cũng trở nên nhanh chóng, hiệu quả, sát với tình hình thực tế hơn. Ngoài ra, còn duy trì được hoạt động của công an xã nề nếp, hiệu quả, ý thức trách nhiệm của ban công an xã cũng được nâng lên; hoạt động của Ban công an xã đảm bảo theo qui chế, có sự phân công trách nhiệm cụ thể đối với từng đồng chí bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực trên các mặt công tác, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng công an.

NGHĨA NGUYỄN