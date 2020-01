Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp thăm, chúc tết tại Cát Tiên và Đạ Tẻh

(LĐ online) - Sáng 21/1/2020 (nhằm ngày 27 tết Canh Tý 2020), đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng đã tới thăm, chúc tết các địa phương, đơn vị và gia đình chính sách tại 2 huyện Cát Tiên và Đạ Tẻh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cùng Đoàn công tác và lãnh đạo huyện Cát Tiên tới thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Liệt sĩ huyện Cát Tiên

Tại huyện Cát Tiên, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã tới dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Liệt sĩ huyện. Sau đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác đã tới thăm và gửi lời chúc tết tới cán bộ và Nhân dân xã Tiên Hoàng. Tại đây, lãnh đạo địa phương đã báo cáo những thành quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, công tác chuẩn bị vui xuân, đón tết của địa phương và Nhân dân. Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Tiên Hoàng đã đạt được trong năm qua; đồng thời, yêu cầu địa phương tập trung đảm bảo tốt công tác an ninh trật tư, an toàn giao thông cho người dân vui xuân, đón tết an lành, hạnh phúc, đầm ấm và tiết kiệm. Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ, địa phương cần tập trung hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; chú trọng đầu tư phát triển sản xuất, chỉnh trang cơ sở hạ tầng nông thôn để từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Đặc biệt, địa phương cần tập trung thực hiện nhiệm vụ tổ chức Đại hội Đảng các cấp…

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã đại điện trao tặng công trình trị giá 500 triệu đồng và quà tết cho xã Tiên Hoàng. Tiếp đó, đồng chí Trần Văn Hiệp đã thăm hỏi, chúc tết và tặng quà 2 gia đình chính sách gồm: Gia đình ông Lê Ngọc Chinh (bệnh binh) và gia đình ông Trịnh Ngọc Minh (bệnh binh bị nhiễm chất độc hóa học) cùng ngụ Thôn 5, Tiên Hoàng. Phó Bí thư Tỉnh ủy đã ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng năm mới tới các gia đình và mong muốn con cháu nối tiếp truyền thống cha ông ra sức học tập, lao động để có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

Tại huyện Đạ Tẻh, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cùng Đoàn công tác đã tới thăm, chúc tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn Đạ Tẻh. Sau khi nghe lãnh đạo địa phương báo cáo về những kết quả đã đạt được trong năm và công tác chuẩn bị cho Nhân dân vui xuân, đón tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đồng chí Trần Văn Hiệp đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được; đồng thời, gửi lời chúc tết đầm ấm, an lành, hành phúc, tiết kiệm tới địa phương và Nhân dân. Đồng chí Trần Văn Hiệp nhấn mạnh, trong năm 2020, thị trấn Đạ Tẻh cần tập trung chuẩn bị tốt cho công tác Đại hội Đảng các cấp; tăng cường công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị xây dựng thị trấn ngày càng giàu đẹp, văn minh; cần đặc biệt quan tấm đến công tác an sinh xã hội, đầu tư, cải thiện nguồn nước sinh hoạt đảm bảo cuộc sống cho nhân dân… Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Hiệp đã đại diện trao tặng công trình 500 triệu đồng và quà tết cho thị trấn Đạ Tẻh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác đã gửi lời chúc tết và tặng quà 2 gia đình chính sách, gồm: Ông Lê Minh Thể (thương binh 4/4, ngụ tại Tổ dân phố 1A) và ông Nguyễn Viết Chu (bị nhiễm chất độc hóa học, ngụ tại Tổ dân phố 4A); đến thăm, chúc tết và tặng quà cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Đạ Tẻh. Sau khi gửi lời chúc mừng năm mới, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Công ty Lâm nghiệp Đạ Tẻh tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020.