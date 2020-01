Tăng cường cải thiện chất lượng môi trường và xử lý ô nhiễm

Theo Bộ Xây dựng, mỗi năm, chất thải rắn sinh hoạt của cả nước lên tới gần 16 triệu tấn. Riêng lượng rác thải nhựa thải ra mỗi ngày ước tính khoảng gần 18 nghìn tấn và nằm trong số 5 quốc gia xả rác hàng đầu ra biển, với khối lượng khoảng 1,8 triệu tấn mỗi năm. Việt Nam được xếp vào nước có số lượng rác nhựa thải ra gấp đôi so với các nước có thu nhập thấp.

Tuy có nhiều nỗ lực, giải pháp khắc phục song đối với Lâm Đồng, trong năm 2019, tỷ lệ xử lý rác thải rắn tại đô thị vẫn chưa đạt kế hoạch đã đề ra... Có nguyên nhân khách quan, chủ quan song cơ bản là do một số nhà máy xử lý rác thải rắn trên địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu. Ví dụ: Nhà máy xử lý chất thải rắn TP Đà Lạt do Công ty TNHH Môi trường Năng Lượng Xanh làm chủ đầu tư; công suất xử lý 200 tấn/ngày. Do sử dụng công nghệ lạc hậu, thường xuyên hỏng hóc dây chuyền phân loại rác và chưa đầu tư đúng công suất thiết kế nên sau sự cố tai nạn lao động, Nhà máy tạm ngừng hoạt động gần nửa năm nay. Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn TP Bảo Lộc do Công ty Cổ phần Môi Trường Xanh Friendly làm chủ đầu; công suất 200 tấn/ngày. Dự án cơ bản hoàn thành giai đoạn 1 và đã đưa vào hoạt động tháng 9/2017. Trong quá trình hoạt động nhà máy đôi khi phải ngừng vận hành do hỏng hóc máy móc dẫn đến rác thải không được xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, tiến độ đầu tư một dự án xây dựng nhà máy xử lý rác ở các huyện còn chậm. Đó là: Dự án Tổ hợp xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thôn Nghĩa Hiệp 1, xã Ka Đô, huyện Đơn Dương; Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tập trung huyện Đức Trọng có diện tích sử dụng đất khoảng 11,57 ha, công suất 195 tấn rác/ngày; Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đạ Huoai, tổng diện tích sử dụng đất 35.000 m2, công suất xử lý 90 tấn/ngày/đêm...

Năm 2020 với chủ đề được Tỉnh ủy xác định: “Chỉ đạo quyết liệt, hành động mạnh mẽ hoàn thành toàn diện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X”, do vậy đòi hỏi các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị phải quyết tâm cao hơn nữa, chủ động nắm bắt, tận dụng tốt thời cơ, thuận lợi, khắc phục hạn chế, khó khăn, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới. Trong những nhiệm vụ quan trọng, thiết yếu có vấn đề tập trung xử lý tốt rác thải rắn ở đô thị.

Rác thải và xử lý rác thải đang là vấn đề nan giải tại nhiều quốc gia trên thế giới. Hiện nay, châu Âu đang đi đầu trong các giải pháp xử lý rác thải và coi rác thải chính là nguồn tài nguyên quý giá, rác chính là cơ hội kinh doanh mang lại lợi nhuận kinh tế vừa bảo vệ môi trường... Thụy Điển nhiều năm liền đi đầu trong hoạt động tái chế rác thải. Hiện tỷ lệ rác thải từ các hộ gia đình được tái chế tới 99%. Quốc gia này đang phải nhập khẩu rác từ các nước khác để các nhà máy tái chế tiếp tục hoạt động, tạo ra nhiều giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

Kinh nghiệm trên thế giới cũng là vấn đề mà Lâm Đồng cần tính tới trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Thế nhưng, trước mắt, các địa phương trong tỉnh phải chú trọng khảo sát và xây dựng các bãi dự phòng chôn lấp rác hợp vệ sinh để xử lý rác thải khi nhà máy xử lý chất thải rắn gặp sự cố. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư các nhà máy xử lý rác tại các huyện: Đức Trọng, Đơn Dương, Đạ Huoai. Nghiên cứu giải pháp tối ưu để có hướng xử lý rác dự phòng tại bãi rác Cam Ly, đồng thời hướng đến nhiệm vụ đóng cửa bãi rác và hoàn nguyên môi trường tại khu vực bãi rác Cam Ly. Đa dạng hóa các hình thức truyền thông nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng bao bì, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sản phẩm nhựa sử dụng một lần trong cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhằm giảm phát sinh chất thải rắn. Kiểm tra, theo dõi và thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động các dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung theo đúng tiến độ và công suất đã cam kết. Cải thiện chất lượng môi trường và xử lý ô nhiễm (xử lý rác thải nông nghiệp: bao bì, thuốc bảo vệ thực vật; chất lượng nguồn nước sinh hoạt), nhất là tại các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư tập trung… và xử lý hiệu quả rác thải trong nông nghiệp…

LAN HỒ