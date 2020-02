CÁC NGÀNH CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VIRUS CORONA

(LĐ online) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đối với các sở, ngành và địa phương trong tình hình phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. Lãnh đạo nhiều sở ngành liên quan đã báo cáo về tình hình phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona trong cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2020 diễn ra vào sáng 6/2.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt yêu cầu các ngành bình tĩnh, chủ động phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona

Du khách hủy hơn 10 ngàn phòng

Theo bà Huỳnh Thị Phương Duyên - Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng: Lâm Đồng chưa có trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh và phải cách ly. Ngành y tế đã phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về cách phòng chống; phối hợp với ngành công an tiến hành thu thập chứng cứ và xử các lý trường hợp đưa tin sai sự thật; ngành cũng phối hợp với Cảng hàng không Liên Khương và các ban ngành khác trong việc đón tiếp và quản lý những người từ địa phương, vùng dịch đến Lâm Đồng...

Bà Nguyễn Thị Nguyên - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng, cho biết: Hiện, Lâm Đồng vẫn còn khách du lịch Trung Quốc ở 23 khách sạn. Những khách này sẽ trả phòng vào hôm nay và ngày mai (7/2), chỉ còn 2 khách Hồng Kông ở lại lâu dài. Tuy nhiên, thời gian sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán (tính từ sau mùng 8 tết) đến hết tháng 2, khách đã hủy hơn 10 ngàn phòng tại các khách sạn từ 3-5 sao ở Lâm Đồng.

Theo bà Phạm Thị Hồng Hải - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng: Về việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona, ngoài việc cho học sinh các cấp nghỉ học, ngành đã yêu cầu dừng hoạt động các trường mầm non tư thục và nhóm trẻ tư thục; phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng của các địa phương khử khuẩn và vệ sinh trường học; lập nhóm Zalo trong ngành và quán triệt đưa thông tin về bệnh dịch.

Đeo khẩu trang là một trong những biện pháp ngăn chặn và hạn chế lây lan bệnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona

Xử lý nghiêm các đối tượng đưa thông tin xuyên tạc

Ông Lê Thanh Liêm - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Sở đã phối hợp với các sở ngành, cơ quan truyền thông tuyên truyền các phương pháp phòng chống dịch; đồng thời, xử lý các thông tin từ dư luận tác động không tốt đối với tình hình dịch bệnh viêm đường hô cấp cấp do virus Corona chủng mới gây ra… Hiện nay, nổi lên một số đối tượng trẻ, rất giỏi công nghệ thông tin đang lợi dụng tình hình để xuyên tạc, Sở sẽ xem xét các chứng cứ để xử lý theo Luật An ninh mạng.

Còn theo ông Võ Ngọc Hiệp - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng: Sở Công thương đã kiểm tra 7 nhà thuốc, không có tình trạng găm hàng. Nhiều cơ sở cấp phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Tình hình dịch bệnh cũng ảnh hưởng tới hoạt động xuất khẩu, nhưng không lớn, chủ yếu là rau hoa; sầu riêng chưa đến mùa; còn cà phê, chè không xuất sang Trung Quốc nhiều. Về tình hình người lao động nước ngoài: Lâm Đồng có 6 đơn vị có lao động Trung Quốc được cấp phép với 26 lao động, có 23 người làm việc, nhưng ở lại ăn tết 13 người, mới chỉ có 1 người về quê ăn tết trở lại Lâm Đồng.

Đại tá Lê Hồng Phong - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng thông tin về số liệu khách nước ngoài lưu trú trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, tính đến 10 giờ hôm qua (5/2/2020), trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 771 người nước ngoài; trong đó, 111 người mang quốc tịch Trung Quốc (có 75 người du lịch, 17 người đến làm việc và 19 người đến thăm thân nhân). Ngành công an sẽ tập trung quản lý chặt chẽ và củng cố chứng cứ để xử lý triệt để các đối tượng vi phạm Luật An ninh mạng, nhất là liên quan đến tuyên truyền không đúng sự thật về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona. Để triệt để giảm lây lan dịch viêm đường hô hấp cấp trong cộng đồng, ngành công an sẽ thực hiện nghiêm ngặt việc mỗi người khi được kiểm tra nồng độ cồn sẽ chỉ sử dụng 1 ống thổi riêng để đảm bảo quy định an toàn về y tế cho người được kiểm tra.

Lãnh đạo ngành văn hóa thể thao và du lịch báo cáo về ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp dẫn đến các khách sạn từ 3-5 sao bị hủy hơn 10 ngàn phòng trong tháng 2/2020

Sẵn sàng ứng phó

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phan Văn Đa: Việc quan trọng nhất hiện nay là tập hợp các ngành, đơn vị có liên quan để phòng chống dịch, với 4 cấp độ; rà soát tất cả các công việc để duy trì hoạt động, đáp ứng tốt nhất khi dịch bệnh xảy ra; không cấp phép dạy thêm học thêm; không tổ chức các hoạt động lễ hội, xem xét các hoạt động vũ trường - karaoke; yêu cầu các cơ sở có lao động Trung Quốc tạm dừng việc cho phép người lao động Trung Quốc quay trở lại làm việc…

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt, chỉ đạo: Phải bình tĩnh theo dõi diễn biến của dịch bệnh nếu xảy ra trên địa bàn và kịp thời xử lý tình hình do tác động của bệnh dịch. Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo Phòng Chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona và đã phân công công việc đến các cấp, các ngành, các thành viên trong Ban chỉ đạo và các tuyến y tế, các đội phòng chống nhanh, các cơ sở tiếp nhận bệnh… Tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến tình hình sản xuất và hoạt động kinh doanh, nhưng phải chấp nhận các thiệt hại về kinh tế để đảm bảo sức khỏe cho người dân và ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

