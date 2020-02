Chống dịch Covid-19 hiệu quả, đảm bảo các chỉ tiêu phát triển năm 2020

(LĐ online) - Ngày 26/2, Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và triển khai công tác tháng 3.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình KT-XH tháng 2

Báo cáo KT-XH tháng 2 cho biết: Trước tình hình dịch Covid-19 chuyển sang giai đoạn mới thách thức hơn, khó khăn hơn và diễn biến phức tạp ở Hàn Quốc, Iran…, các ngành, địa phương nghiêm túc, chủ động thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chưa ghi nhận trường hợp bị nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19. Một số lĩnh vực duy trì được tốc độ phát triển là thu ngân sách Nhà nước, tổng mức bán lẻ hàng hóa, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng so cùng kỳ, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng; sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiến độ thời vụ, tai nạn giao thông giảm ở 3 tiêu chí; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự xã hội tiếp tục được giữ vững; các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch; công tác bảo trợ xã hội, chính sách cho người có công tiếp tục được quan tâm.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, một số lĩnh vực bị ảnh hưởng, như: Doanh thu từ dịch vụ ăn uống, dịch vụ lưu trú, kim ngạch xuất khẩu, xuất khẩu lao động sang thị trường Nhật và Hàn Quốc, lượng khách du lịch (nhất là khách qua lưu trú) giảm mạnh so cùng kỳ, giải ngân một số nguồn vốn đạt thấp... Cụ thể, tổng khách quốc tế trong tháng 2 giảm 32% so với cùng kỳ; trong đó, khách Trung Quốc giảm nhiều nhất, nhưng vẫn tăng ở thị trường khách Thái Lan, Hàn Quốc, Nga và châu Âu. Với 40 khách du lịch Hàn Quốc còn lưu trú đến ngày 27/2 trên địa bàn tỉnh, chủ trương chung là sẽ cho phép khách xuất cảnh, nhưng không cho phi hành đoàn nhập cảnh.

Ông Nguyễn Đức Thuận - Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết đã thực hiện khai báo y tế cho hành khách ở Sân bay Liên Khương. Ngành y tế đã xây dựng phương án 4 cấp độ trên địa bàn toàn tỉnh cho các tình huống chống dịch Covid-19 (Sars CoV 2). Đặc biệt, vấn đề giao hóa chất để xử lý môi trường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Phòng Y tế Bảo Lộc, với phiếu giao hàng là Cloramin B, nhưng thực tế là Calcium Hypochlorite, ông Thuận cho biết: Về phương diện chuyên môn không ảnh hưởng, do cả hai loại đều được phép sử dụng với mục đích khử khuẩn; nhưng về phương diện mua sắm phải xem xét vì rõ ràng là 2 loại thuốc có tên khác nhau, giá khác nhau.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đức Thuận báo cáo những vấn đề của công tác phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua

Lãnh đạo các sở ngành báo cáo về ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến tình hình địa phương với tinh thần chung là chủ động, chuẩn bị các điều kiện phòng chống dịch, tăng cường triển khai các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh, không cho khách nhập cảnh từ các vùng có dịch, phun thuốc khử trùng các cơ sở giáo dục – đào tạo… Đồng thời, với các vấn đề nổi cộm trong tỉnh là tình hình khắc phục sương muối làm hư hại cà phê và hoa màu ở Lạc Dương; giống tằm phụ thuộc vào Trung Quốc nên đang gặp khó khăn; phát triển đàn và tái đàn trong thời gian tới khi tỉnh công bố hết dịch tả lợn châu Phi; hiệu lực của Nghị định 100 làm giảm các vụ tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; các địa phương và các ngành chậm báo cáo kế hoạch xây dựng cơ bản; việc chậm ban hành hệ số cho khung giá đất ảnh hưởng đến tiến độ thu ngân sách…

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt ghi nhận tinh thần chủ động, trách nhiệm, có kết quả trong việc phòng chống dịch Covid-19 của các ngành và các địa phương, góp phần đảm bảo sức khỏe cho Nhân dân và du khách. Chủ tịch yêu cầu dù dịch Covid-19 chưa xuất hiện trên địa bàn và chưa ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế, nhưng vẫn phải tiếp tục chủ động, tỉnh táo trong mọi hoạt động, nắm bắt thông tin, đảm bảo an ninh, trật tự, quốc phòng và sẵn sàng các giải pháp phòng chống dịch; theo dõi đối tượng từ vùng dịch, phun thuốc khử trùng các cơ sở giáo dục, học sinh sẽ đi học theo tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ…

Chủ tịch tỉnh cũng chỉ đạo các ngành, các địa phương liên quan chủ động nguồn nước tưới để chống khô hạn, bằng các biện pháp nạo vét kênh mương, xây hồ đập… Dịch tả lợn châu Phi không còn thì có thể triển khai tăng đàn, tái đàn; đồng thời, với phòng chống tái dịch. Giống tằm khan hiếm do điều kiện khách quan, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ cùng với tỉnh giải quyết vấn đề này và có những nghiên cứu về giống bản địa. 2 vụ cháy ở Lộc Châu và Đại Bình ảnh hưởng khoảng 2 ha rừng và 5 ha thực bì là lời cảnh báo cần tiếp tục tăng cường, không chủ quan để tiếp tục quản lý bảo vệ rừng, không để cháy rừng và cháy lan trên diện rộng…

LÊ HOA