Đức Trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

(LĐ online) - Chiều ngày 3/2, Huyện ủy Đức Trọng đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Phúc - Bí thư Huyện ủy Đức Trọng; Lê Hồng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Trọng; Võ Văn Phương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng; các Anh hùng lực lượng vũ trang, cán bộ lão thành cách mạng; lãnh đạo các phòng, ban của huyện và đông đảo các đảng viên tiêu biểu trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, phát biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng

Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - Bí thư Huyện ủy Đức Trọng đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; về quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ Đức Trọng, đồng chí nhấn mạnh: Gắn liền với trang sử hào hùng của Đảng ta, dân tộc ta trong suốt 90 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Đức Trọng đã có nhiều đóng góp to lớn trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, trong điều kiện đất nước và địa phương còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân huyện nhà kế tục xứng đáng truyền thống của cha anh đi trước, đưa huyện Đức Trọng phát triển toàn diện và đạt đươc nhiều thành tựu to lớn cả về kinh tế - xã hội; quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Trải qua 59 năm xây dựng và trưởng thành (1961-2020), vượt qua biết bao gian khổ, hy sinh, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc huyện Đức Trọng cùng với các địa phương trong tỉnh đã góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng tỉnh - thị xã Tuyên Đức - Đà Lạt (nay là tỉnh Lâm Đồng), giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội. Qua tôi luyện, thử thách, Đảng bộ huyện Đức Trọng không ngừng trưởng thành và lớn mạnh về mọi mặt. Số tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ngày càng tăng . Đến nay, toàn huyện có 65 tổ chức cơ sở Đảng với 4.705 đảng viên; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, vai trò tiên phong của các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên ngày càng được nâng lên, xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, lãnh đạo thực hiện nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Huyện hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế cao; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; an sinh xã hội đảm bảo, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao...

Cũng tại buổi lễ kỷ niệm, các đại biểu đã được xem trình chiếu clip về tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện trong năm qua và phương hướng trong năm 2020.

Dịp này, Huyện ủy Đức Trọng đã lần lượt trao huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 40 năm tuổi Đảng và 30 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên trong huyện.

Đồng chí Nguyễn ngọc Phúc - Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, trao huy hiệu Đảng cho các Đảng viên 50 tuổi Đảng

Đồng chí Lê Hồng Khánh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Trọng, trao huy hiệu cho các đảng viên 40 năm tuổi đảng Đồng chí Võ Văn Phương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên 30 năm tuổi đảng Các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện tặng hoa cho các Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân

T.VŨ