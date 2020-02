(LĐ online) - Đến hẹn lại lên, cứ tới thời điểm này trong năm, thanh niên Lâm Đồng lại hòa cùng thanh niên khắp cả nước nô nức lên đường nhập ngũ. Nhưng khác với mọi năm, hiện nay dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) đang diễn biến phức tạp, công tác giao, nhận quân cũng vì thế mà có những thay đổi thích hợp. Song đến thời điểm hiện tại Lâm Đồng đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để sẵn sàng đưa những thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ.

Lâm Đồng đã sẵn sàng cho công tác giao, nhận quân năm 2020 Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, năm 2020, chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn tỉnh là 1.052 công dân, giao cho các đơn vị: Học viện Lục quân/Bộ Quốc phòng; Lữ đoàn CB293/ Bộ Tư lệnh Công binh và các sư đoàn, lữ đoàn thuộc Quân khu 7. Để thực hiện có hiệu quả công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, Ban CHQS các cấp đã tham mưu cho UBND cùng cấp triển khai tổ chức thực hiện đăng ký đến từng xã, phường, thị trấn, các trường THPT, trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề trên địa bàn tỉnh cho tất cả công dân đủ 17 tuổi. Có 7.797 công dân đăng ký. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp đã tiến hành xét duyệt, phân loại để tuyển chọn các công dân đủ tiêu chuẩn nhập ngũ năm 2020.

Kết quả phát lệnh 1.102 công dân nhập ngũ (trong đó, chính thức 1.052, dự phòng 50). Kết quả kiểm tra sức khỏe loại 1, 2 có 736 công dân (chiếm 66,8%), giảm 2,7% so với năm 2019. Học vấn lớp 10, 11 có 270 công dân, đạt 24,5%, tăng 0,6% so với năm 2019. Có 357 công dân đã tốt nghiệp THPT, chiếm 32,4%, tăng 1,4% so với năm trước. Có 56 trường hợp đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học, chiếm 5,1%, giảm 0,8% so với năm 2019. Đặc biệt, lên đường nhập ngũ đợt này có 30 đảng viên, đạt 2,9%, giảm 1,1% so với năm 2019. Trong tổng số thanh niên lên đường nhập ngũ đợt này có 595 thanh niên theo các tôn giáo khác nhau và có 465 thanh niên là con em các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng để các thanh niên được tuyển chọn lên đường nhập ngũ.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nCoV, Quân khu 7 đã yêu cầu tạm dừng “Hội trại tòng quân” như các năm trước và hạn chế số lượng người tham dự “Lễ giao, nhận quân năm 2020”. Theo đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh đã thống nhất chung cho Hội đồng nghĩa vụ quân sự 12 huyện, thành phố dừng tổ chức Hội trại tòng quân năm 2020; đồng thời, tổ chức lễ giao, nhận quân theo tinh thần nhanh gọn, trang nghiêm vào 7 giờ ngày 12/2/2020.

Cụ thểm tham dự lễ giao, nhận quân năm nay sẽ chỉ gồm đại biểu lãnh đạo tỉnh, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, đoàn đại biểu, địa phương giao quân, đơn vị nhận quân, thanh niên trúng tuyển lên đường nhập ngũ. Riêng thân nhân, những người đưa tiễn sẽ không vào bên trong để tránh việc tập trung đông người, hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Theo quy định của Quân khu 7, Lễ giao nhận quân năm nay phải được thực hiện nhanh gọn với các nội dung trọng tâm, thời gian tiến hành không quá 25 phút.

Để đảm bảo công tác giao nhận quân tuyệt đối an toàn trong tình hình dịch bệnh, trước đó, mọi công tác phòng dịch đã được cơ quan quân sự các cấp và các ngành chuyên môn phối hợp triển khai. Hội đồng khám sức khỏe các huyện, thành phố cũng đã chủ động kiểm tra sức khỏe thanh niên trước khi tổ chức lễ giao, nhận quân.

Ghi nhận tại các địa phương cho thấy, ngoài việc đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt nâng cao ý thức của thanh niên với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ như trước đây, nội dung về công tác phòng, chống dịch bệnh cũng được lồng ghép tuyên truyền. Thông qua nhiều kênh tuyên truyền khác nhau, cơ quan quân sự và lãnh đạo các địa phương đã thông tin để người dân nắm rõ về cách thức tổ chức lễ giao quân để bà con thông cảm, chia sẻ và thực hiện đúng theo tinh thần phòng, chống dịch bệnh nCoV. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh cũng đã yêu cầu các địa phương giao quân tăng cường các biện pháp nắm chắc số lượng, chất lượng công dân sẵn sàng nhập ngũ theo chỉ tiêu được giao; đồng thời, yêu cầu các đơn vị thường xuyên theo dõi diễn biến, cập nhật hàng ngày, kịp thời báo cáo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Ban chỉ đạo phòng chống dịch nCoV. Chuẩn bị đủ nguồn dự phòng nhập ngũ, bảo đảm chất lượng, chỉ tiêu giao quân. Phòng hậu cần, Bộ CHQS tỉnh cùng các địa phương theo dõi, kiểm tra sức khỏe công dân trước khi giao, nhận quân. Thành lập hội đồng, tiến hành khám phúc tra sức khỏe tại Trung đoàn Bộ binh 994; tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp vệ sinh phòng dịch, kiểm tra thân nhiệt 100% công dân nhập ngũ, nếu phát hiện có công dân bị sốt thực hiện ngay theo hướng dẫn của cơ quan y tế để bảo đảm sức khỏe bộ đội và đời sống ngay từ ngày đầu về đơn vị.

Mùa giao, nhận quân năm nay sẽ là sự kiện đặc biệt, bởi ở cùng một địa điểm hai lực lượng, hai nhiệm vụ song hành là những thanh niên lên đường nhập ngũ sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc và những người “chiến sĩ” đang miệt mài trên mặt trận chống dịch bệnh. Tại các điểm giao quân, xen giữa màu xanh áo lính sẽ là màu trắng của cán bộ y tế từng chiến sĩ để đảm bảo tốt nhất sức khỏe của các chiến sĩ khi về đơn vị.

HOÀNG MY