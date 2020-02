Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp khảo sát các điểm du lịch tại Đà Lạt

(LĐ online) - Ngày 13/2, đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã đến thăm và kiểm tra, khảo sát tại một số điểm du lịch trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Đà Lạt.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp và đoàn công tác khảo sát Khu Du lịch Thung lũng Tình yêu

Theo đó, đồng chí Trần Văn Hiệp và đoàn đã đến thăm và kiểm tra tại các khu du lịch: Thung lũng Tình yêu (thuộc Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng), Hồ Than Thở, Lá Phong Đà Lạt (thuộc Công ty TNHH Vĩnh Xuân), Khu Du lịch Đường hầm Đất sét. Tại các điểm đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã hỏi thăm tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) gây ra; thu nhập đời sống của công nhân, người lao động trong doanh nghiệp; quy mô đầu tư phát triển của các khu du lịch; công tác phòng chống dịch bệnh đảm bảo an toàn cho du khách; những ý tưởng và các sản phẩm du lịch mới sẽ đầu tư trong thời gian tới; những thuận lợi và khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của các khu du lịch…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp trò chuyện với du khách tại Thung lũng Tình yêu

Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của lãnh đạo Khu Du lịch Thung lũng Tình yêu, đồng chí Trần Văn Hiệp đã biểu dương đơn vị đã đầu tư tạo cảnh quan môi trường và các sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng phục vụ du khách. Đồng thời, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý một số nội dung như: Cần kiểm định chặt chẽ các trò chơi, các dịch vụ du lịch để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách; đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá về khu du lịch; trong hoạt động cần có phương pháp bài bản, khoa học; khi đầu tư xây dựng các hạng mục mới phải làm đầy đủ thủ tục cấp phép theo quy định của pháp luật và của địa phương… Dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đã gặp gỡ, hỏi thăm sự nhìn nhận, đánh giá, chia sẻ của du khách về Khu Du lịch Thung lũng Tình yêu. Du khánh bày tỏ sự hài lòng về thái độ phục vụ cũng như cảnh quan và các sản phẩm dịch vụ du lịch của Thung lũng Tình yêu.

Tại Khu Du lịch Hồ Than Thở, đồng chí Trần Văn Hiệp đã yêu cầu đơn vị chủ đầu tư cần hoàn thiện hồ sơ pháp lý; xây dựng quy hoạch tổng thể và phải được phê duyệt theo quy định; thu gom xử lý rác thải, tạo cảnh quan môi trường hấp dẫn du khách; chú trọng chỉnh trang, cải tạo các hạng mục sẵn có và đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch mới tương xứng với tiềm năng và thương hiệu của Khu Du lịch Hồ Than Thở…

Thăm Khu Du lịch Lá Phong Đà Lạt, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đã đề nghị chủ đầu tư cần tiếp tục hoàn thiện các hạng mục công trình để phục vụ du khách; tiếp tục đầu tư xây dựng chỉnh chu hơn và tạo điểm nhấn trong hoạt động du lịch; có kế hoạch và phương hướng để hoạt động hiệu quả hơn nữa. Còn đối với Khu du lịch Đường hầm Đất sét, đồng chí Trần Văn Hiệp yêu cầu tăng cường công tác quản lý, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; tiếp tục hoàn thiện và xây dựng thêm nhiều ý tưởng mới lạ, tạo điểm nhấn thu hút du khách…

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp và đoàn công tác kiểm tra tại Khu du lịch Đường hầm Đất sét

Dịp này, đại diện các khu du lịch cũng đã báo cáo tóm tắt về tình hình hoạt động của đơn vị doanh nghiệp thời gian qua và đề đạt một số ý kiến, kiến nghị với đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy. Theo đó, hiện nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 lượng khánh đến tham quan các khu du lịch giảm khoảng 50%. Các khu du lịch cũng đã chủ động công tác phòng dịch. Cụ thể như Khu Du lịch Thung lũng Tình yêu bố trí máy kiểm tra thân nhiệt và phát khẩu trang miễn phí cho du khách. Khu du lịch Đường hầm Đất sét chuẩn bị sẵn dung dịch rửa tay sát khuẩn và khẩu trang miễn phí cho du khách. Khu Du lịch Hồ Than Thở cũng phát khẩu trang miễn phí cho du khách vào tham quan.

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã động viên các khu du lịch cần khắc phục khó khăn, giải quyết các vướng mắc, tiếp tục đầu tư để hoạt động hiệu quả trong thời gian tới. Qua đó cũng tạo điểm nhấn, tăng cường quảng bá hình ảnh du lịch Đà Lạt, Lâm Đồng và góp phần phát huy tiềm năng, lợi thế phát triển hơn nữa nền du lịch của địa phương.

DUY DANH