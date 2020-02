Thăm hỏi, động viên gia đình có thanh niên nhập ngũ

(LĐ online) - Sáng 6/2, Khối Cơ quan Mặt trận Tổ quốc và Các Đoàn thể Chính trị - Xã hội huyện Đạ Tẻh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các gia đình có thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020.

Thăm hỏi, động viên thanh niên thị trấn Đạ Tẻh chuẩn bị lên đường thực hiện nghĩa vụ



Theo đó, Khối Cơ quan Mặt trận Tổ quốc và Các Đoàn thể Chính trị - Xã hội huyện đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 61 gia đình có thanh niên lên đường nhập ngũ; trong đó, có 53 gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và 8 gia đình có thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ Công an Nhân dân. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo các đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình và thanh niên lên đường làm nghĩa vụ đợt này.



Theo kế hoạch, ngày 12/2 sắp tới, các địa phương trong tỉnh sẽ tiến hành lễ giao, nhận quân năm 2020. Hiện tại, các địa phương đang tiến hành thăm hỏi, động viên các gia đình có thanh niên lên đường nhập ngũ cũng như chuẩn bị tốt cho công tác giao, nhận quân trên tinh thần nhanh gọn, đảm bảo an toàn cho thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Trước đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cũng có công văn gởi Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự 9 tỉnh, thành phố về việc tạm dừng Hội trại tòng quân và hạn chế số người tham dự lễ giao, nhận quân năm 2020 để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

ĐÔNG ANH