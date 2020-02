(LĐ online) - Chiều 11/2, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII năm 2019. Hội nghị do các đồng chí: Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Tôn Thiện San - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt chủ trì.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII năm 2019 đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng công chúng. Festival Hoa Đà Lạt lần này đã thu hút hơn 250 ngàn lượt du khách, bạn bè trong nước và quốc tế đến tham quan trong dịp lễ hội. Nội dung các chương trình của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII được chuẩn bị và thực hiện hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, chu đáo, trang trọng, toàn diện, chuyên nghiệp với nhiều ý tưởng mới lạ, nội dung phong phú, mang tính cộng đồng cao. Festival Hoa lần này cũng đã phát huy được tinh thần trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp Nhân dân trong tổ chức và tham gia các chương trình của lễ hội. Công tác tuyên truyền, quảng bá cho Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII được triển khai từ sớm với nhiều hình thức khác nhau. Ban Tổ chức đã tổ chức thành công 3 cuộc họp báo tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Lạt với hơn 300 phóng viên tham dự. Các cơ quan thông tấn, báo chí đã quan tâm, đưa tin kịp thời và đánh giá cao về công tác tổ chức và hiệu quả của Festival. Kết quả đã có hơn 1 ngàn tác phẩm báo chí tuyên truyền cho Festival Hoa Đà Lạt lần này. Với chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa các chương trình, hoạt động của Festival, công tác vận động tài trợ đã được chú trọng. Qua đó, đã có hơn 30 đơn vị tài trợ ký hợp đồng trực tiếp với Ban Tài chính - vận động tài trợ với tổng giá trị bằng tiền là 18,54 tỷ đồng và có 7 đơn vị tài trợ bằng chương trình. Nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và các lực lượng tình nguyện tham gia các chương trình của Festival. Trong quá trình tổ chức Festival, công tác đảm bảo an ninh trật tự đã được đảm bảo ở mức cao nhất, không để xẩy ra vụ việc nổi cộm về mật an ninh trật tự, an toàn giao thông, cháy nổ… Công tác lễ tân, hậu cần cho Festival cũng được tổ chức chu đáo. Công tác chỉnh trang đô thị, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ Festival đã được triển khai kịp thời.

Đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen cho các tập thể

Hội nghị cũng đã nêu lên một số tồn tại, hạn chế trong công tác chuẩn bị, tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII như: Một số chương trình hưởng ứng đã đưa vào kế hoạch nhưng vì lý do khách quan nên không thực hiện được; số chỗ ngồi dự khán lễ khai mạc còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu tham gia của du khách, người dân trên địa bàn; tình trạng vé mời tham dự Festival được rao bán trên mạng vẫn còn; tình trạng xả rác bừa bãi vẫn xảy ra…

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Bằng khen cho các tập thể

Về bài học kinh nghiệm, để Festival Hoa Đà Lạt được tổ chức thành công cần sự quan tâm chỉ đạo thống nhất, sâu sát, có hiệu quả của Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh, ban chỉ đạo trong định hướng và tổ chức thực hiện; sự tham gia trách nhiệm của các sở, ban, ngành của tỉnh và địa phương Đà Lạt, Bảo Lộc; sự hưởng ứng và đồng hành của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà tài trợ; sự quan tâm tuyên truyền của các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương. Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị cũng cần định hình sớm nội dung chương trình; cần tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải pháp đổi mới cách thức và nội dung tổ chức để tăng cao tính hấp dẫn, sự đa dạng của Festival Hoa Đà Lạt…

Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen cho các cá nhân

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đã đánh giá cao sự thành công của Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII; đồng thời, cảm ơn các địa phương, các cấp, các ngành, đơn vị, doanh nghiệp, nhà đầu tư, cộng đồng dân cư đã quan tâm, ủng hộ, đóng góp cho thành công chung của Festival Hoa Đà Lạt lần này. Bên cạnh đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý một số nội dung để tổ chức thành công hơn nữa Festival những lần sau như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động cho các chương trình Festival; tăng cường vận động xã hội hóa; huy động được sự ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp, cộng đồng dân cư trong tỏ chức, thực hiện các chương trình Festival…

Đồng chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen cho các cá nhân Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen cho các cá nhân Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã tặng Bằng khen cho 17 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia, tổ chức thực hiện các chương trình Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII, năm 2019.

DUY NGUYỄN