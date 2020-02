Tự hào tiếp bước cha anh

(LĐ online) - Cùng với các địa phương trong cả nước, sáng 12/2, 12 huyện, thành trong toàn tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020 trên tinh thần nhanh gọn, chặt chẽ, an toàn nhưng không kém phần trang trọng. Hơn 1.000 tân binh lên đường nhập ngũ với tâm trạng hồ hỡi xen lẫn tự hào vì được tiếp bước cha anh thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc.

Năm nay, toàn tỉnh có 1.102 tân binh nhập ngũ; trong đó, chính thức 1.052, dự phòng 50 thanh niên. Các tân binh lên đường làm nhiệm vụ tại các đơn vị: Học viện Lục quân (Bộ Quốc Phòng); Lữ đoàn CB293 (Bộ Tư lệnh Công binh) và các Sư đoàn, Lữ đoàn thuộc Quân khu 7.

Kết quả kiểm tra sức khỏe loại 1, 2 có 736 thanh niên, chiếm 66,8%. Học vấn lớp 10, 11 có 270 thanh niên, đạt 24,5%. Có 357 thanh niên đã tốt nghiệp THPT, chiếm 32,4%. Có 56 thanh niên đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học, chiếm 5,1%. Đặc biệt, lên đường nhập ngũ đợt này có 30 đảng viên, đạt 2,9%. Trong tổng số thanh niên lên đường nhập ngũ có 465 thanh niên là con em các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Ghi nhận của nhóm phóng viên, cộng tác viên Báo Lâm Đồng về công tác giao, nhận quân tại các địa phương trong toàn tỉnh:

* Tại huyện Bảo Lâm

Trung tướng Trần Hoài Trung - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân khu 7 và đồng chí Đoàn Văn Việt - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh Lâm Đồng đã đến dự Lễ giao, nhận quân.

Đồng chí Đoàn Văn Việt - Chủ tịch UBND tỉnh, tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Bảo Lâm, cho biết: Trong đợt giao nhận quân này, huyện Bảo Lâm có 105 thanh niên lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, 2 tân binh là đảng viên, 2 tân binh có trình độ đại học và cao đẳng, 15 tân binh viết đơn tình nguyện tham gia quân đội. 105 tân binh được giao cho 3 đơn vị gồm Sư đoàn Bộ binh 302, Lữ công binh 293 thuộc Quân khu 7 và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại lễ giao nhận quân, Chủ tịch UBND huyện Bảo Lâm, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Bảo Lâm Nguyễn Trung Kiên mong rằng các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẽ phát huy truyền thống quê hương, quân đội và gia đình lên đường hoàn thành tốt nghĩa vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Nước mắt đưa tiễn tân binh lên đường nhập ngũ

• Tại huyện Đức Trọng

Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tới dự và động viên tân binh lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Trần Đức Quận - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, trao hoa, quà cho các tân binh

Đợt này huyện Đức Trọng có 150 thanh niên ưu tú của các xã, thị trấn lên đường nhập ngũ. Trong đó, có 30 tân binh được giao về Học viện Lục quân, 100 tân binh giao về Sư đoàn Bộ binh 5 (Quân khu 7), 5 tân binh giao về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Riêng 14 tân binh đi nghĩa vụ Công an Nhân dân có quyết định riêng.

Mặc dù lễ giao quân diễn ra trong tình hình bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới virus Corona nên hạn chế tập trung đông người, Hội trại tòng quân không được tổ chức, hạn chế thân nhân đưa tiễn nhưng không khí giao quân vẫn diễn ra nao nức, các bạn trẻ vẫn giữ tinh thần đầy nhiệt huyết.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Văn Phương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, đã thay mặt lãnh đạo huyện cảm ơn các gia đình, những bậc cha mẹ đã có công sinh thành, nuôi dưỡng, giáo dục những người con yêu quý của mình để hôm nay các bạn trẻ được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, được trở thành “Anh Bộ đội Cụ Hồ”.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc – Bí thư Huyện ủy Đức Trọng động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ Đồng chí Võ Văn Phương – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng, trao hoa, quà cho các tân binh Các tân binh nô nức lên đường nhập ngũ

* Tại huyện Đạ Huoai

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện Đạ Huoai đã về dự và tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trao quà động viên tân binh huyện Đạ Huoai lên đường làm nhiệm vụ

Năm 2020, huyện Đạ Huoai có 57 tân binh lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ thuộc 2 lực lượng Quân đội và Công an. Riêng lực lượng quân đội, đợt này có 50 tân binh; trong đó, 45 tân binh được giao về Trung đoàn 88, Sư đoàn 302 (Quân khu 7 - đóng tại tỉnh Đồng Nai) và 5 tân binh giao về Trung đoàn 994 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng). Trong số các tân binh có 1 đảng viên, 1 trình độ đại học và 1 trình độ cao đẳng, 24 thanh niên ưu tú là con em người đồng bào dân tộc thiểu số Mạ và K’Ho tại địa phương. Đặc biệt, huyện Đạ Huoai có tới 40 tân binh viết đơn tình nguyên tham gia lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại lễ giao nhận quân, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cùng lãnh đạo địa phương đã căn dặn các tân binh luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó; đồng thời, chỉ đạo các cấp, các ngành tạo mọi điều kiện để giúp gia đình quân nhân ổn định phát triển kinh tế, thực hiện chính sách hậu phương quân đội, đảm bảo cho quân nhân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ tại đơn vị đóng quân.

Năm nay, công tác giao nhận quân được triển khai nhanh, gọn. Theo đó, các biện pháp bảo đảm an toàn, sức khỏe cho tân binh được huyện Đạ Huoai và các đơn vị nhận quân đặc biệt chú trọng như: Tiến hành kiểm tra thân nhiệt, dịch tể cho tân binh, phát khẩu trang y tế cho tân binh lên đường làm nhiệm vụ; phát khẩu trang y tế cho người dân đến đưa tiễn con em lên đường nhập ngũ; quán triệt hạn chế người dân tiếp xúc với tân binh trong lúc giao, nhận quân...

Lãnh đạo huyện Đạ Huoai tặng hoa động viên tân binh Người dân huyện Đạ Huoai đến tiễn con em lên đường làm nhiệm vụ chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang và đảm bảo tránh tiếp xúc với các tân binh

* Tại huyện Di Linh

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã đến dự, động viên 125 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Ánh Đông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đeo vòng hoa động viên các tân binh lên đường nhập ngũ

Năm 2020, huyện Di Linh được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi 125 thanh niên nhập ngũ, tăng 5 thanh niên so với năm 2019. Nhờ thực hiện tốt công tác chỉ đạo trong các khâu xét tuyển, nên chất lượng quân giao trong năm nay được đảm bảo yêu cầu về chất lượng chính trị, trình độ văn hóa và sức khỏe.

Theo thống kê, các thanh niên nhập ngũ có tuổi đời từ 18 – 24 tuổi; có 53/125 tân binh là đồng bào dân tộc ít người; thanh niên làm đơn tình nguyện có 12 tân binh; đảng viên có 4 tân binh; sức khỏe loại 1 có 10 tân binh, số còn lại sức khỏe đạt loại 2 và loại 3. Về trình độ văn hóa, cao đẳng, đại học và chuyên môn có 5 tân binh; 93 tân binh đã tốt nghiệp THPT…

Để động viên các tân binh yên tâm lên đường nhập ngũ, thời gian qua lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã tổ chức nhiều hoạt động gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà… là nguồn động viên tinh thần và tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết cho tuổi trẻ huyện nhà hăng hái lên đường nhập ngũ.

Ngay sau lễ giao nhận quân, 125 tân binh huyện Di Linh đã lên đường về 3 đơn vị gồm: Sư Đoàn Bộ binh 302 (Quân khu 7) 90 tân binh; Lữ Đoàn Công binh 293 (Bộ Tư lệnh Công binh Bộ Quốc phòng) 25 tân binh và 10 tân binh về Trung Đoàn 994 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

* Tại huyện Lâm Hà

Các đồng chí Nguyễn Văn Yên - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đa Cát Vinh – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Trần Thị Chúc Quỳnh – Bí thư Tỉnh Đoàn; đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đến dự Lễ giao, nhận quân.

Đồng chí Nguyễn Văn Yên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tặng hoa và quà động viên các thanh niên lên đường làm nhiệm vụ

Năm 2020, huyện Lâm Hà có 121 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và 18 thanh niên trúng tuyến nghĩa vụ Công an Nhân dân. 121 thanh niên Lâm Hà trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này có 120 nam, 1 nữ; trong đó, có 3 đảng viên và 42 thanh niên là người đồng bào dân tộc thiểu số. Các tân binh nhập ngũ đợt này có 5 người có trình độ đại học, 8 người có trình độ cao đẳng và 2 trung cấp. Sau lễ giao nhận quân, các tân binh Lâm Hà sẽ về nhận nhiệm vụ, huấn luyện tại Học viện Lục quân thuộc Bộ Quốc phòng (đóng tại Đà Lạt); Lữ đoàn Công binh 25 và Trung đoàn Bộ binh 271, Sư đoàn 5, Quân khu 7; Trường Quân sự Quân khu 7; Trung đoàn Bộ binh 994 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng. 18 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ Công an Nhân dân sẽ về nhận nhiệm vụ, huấn luyện tại Công an tỉnh Lâm Đồng và đơn vị K02, Bộ Công an.

Năm nay, huyện Lâm Hà đã làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự, cũng như chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ với tạo nguồn cán bộ cơ sở, nhất là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa. Nhờ vậy, việc thực hiện các chỉ tiêu giao nhận quân của Lâm Hà năm nay đạt 100%.

Các thanh niên Lâm Hà nô nức phấn khởi lên đường nhập ngũ

• Tại TP Đà Lạt Hoà chung không khí tưng bừng của ngày hội tòng quân cả nước, tại Quảng trường Lâm Viên thành phố Đà Lạt đã diễn ra lễ giao, nhận quân đầy xúc động và tự hào. Đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân - Bí thư Thành ủy Đà Lạt tặng hoa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ Tham dự lễ giao nhận quân có đồng chí Huỳnh Thị Thanh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt, đồng chí Tôn Thiện San - Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự Đà Lạt, các phòng ban và thân nhân các thanh niên lên đường nhập ngũ dịp này. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt Tôn Thiện San nhấn mạnh: Phát huy truyền thống anh hùng của địa phương, nhiều thế hệ thanh niên của thành phố Đà Lạt đã thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, hăng hái lên đường nhập ngũ, làm tròn nghĩa vụ quân sự, công an góp phần viết tiếp trang sử hào hùng, truyền thống vẻ vang của thành phố anh hùng. Chủ tịch thành phố tin tưởng rằng các lớp thanh niên hôm nay sẽ nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật quân đội, kỷ luật công an, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng thế hệ thanh niên Bác Hồ. Qua đó, góp phần xây dựng đất nước đi đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Chủ tịch thành phố cũng đã nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực của các cấp ngành và tinh thần trách nhiệm của mỗi thanh niên, gia đình có mặt tại buổi lễ trọng đại này. Công tác tuyển quân năm nay đã có sự quan tâm phối hợp lãnh chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận và đoàn thể chính trị - xã hội, đặc biệt là vai trò tham mưu của cơ quan quân sự, công an và Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự nên công tác tuyển quân năm 2020 đạt chất lượng, chỉ tiêu được giao. Dịp này, Đà Lạt có 145 thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đạt chỉ tiêu 100% đề ra; trong đó, có 16 thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học. Đồng chí Nguyễn Quang Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đà Lạt tặng hoa động viên thanh niên lên đường nhập ngũ Thanh niên Đà Lạt hăng hái lên đường nhập ngũ

* Tại huyện Lạc Dương

Hòa chung khí thế của ngày hội tòng quân trên cả nước và các địa phương trong tỉnh, Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc huyện Lạc Dương long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2020. Đến dự có đồng chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên các tân binh lên đường nhập ngũ

Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương Sử Thanh Hoài cho biết: Thông qua công tác đăng ký khám tuyển công dân trong độ tuổi làm nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã lựa chọn được 45 thanh niên ưu tú (thanh niên người dân tộc thiểu số chiếm 84%) có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, trình độ văn hóa, sức khỏe, tình nguyện lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an năm 2020 (bảo đảm 100% chỉ tiêu được giao). Trong đó, có 3 đảng viên, 2 thanh niên trình độ cao đẳng, trung cấp. Những tân binh này được giao về hai đơn vị là Trung đoàn 88 Sư đoàn 302 (Đồng Nai) và Trung đoàn 994 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Lạc Dương đã tặng hoa, quà; đồng thời, động viên các tân binh phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc tiếp bước cha anh lên đường nhận nhiệm vụ với sự hăng hái, quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao để xứng danh “Bộ đội cụ Hồ”.

Trước tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Lễ giao, nhận quân của huyện Lạc Dương được tổ chức với tinh thần nhanh gọn, khẩn trương nhưng không kém phần trang trọng. Tại đây, các đại biểu, tân binh và thân nhân đều được phát khẩu trang và nước sát khuẩn miễn phí để phòng, chống nCoV.

Ông Phạm Triều – Bí thư Huyện ủy Lạc Dương động viên các tân binh lên đường nhập ngũ

* Tại TP Bảo Lộc

Đồng chí Dương Công Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Triệu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bảo Lộc đã đến dự và tặng hoa chúc mừng, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Đợt này, TP Bảo Lộc có 105 thanh niên (trong đó, có 5 dự bị) lên đường làm nhiệm vụ tại Sư đoàn Bộ binh 5 (Quân khu 7), Học viện Lục quân (Bộ Quốc phòng) và Trung đoàn 994 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh).

Đồng chí Dương Công Hiệp - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Thượng tá Hà Bảo Lộc – Chỉ huy trường Ban Chỉ huy Quân sự Bảo Lộc tặng hoa động viên tân binh lên đường nhập ngũ

Phát biểu động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, đồng chí Nguyễn Văn Triệu – Bí thư Thành ủy Bảo Lộc nhấn mạnh: “Phát huy truyền thống quê hương, từ sau ngày đất nước độc lập thống nhất đến nay, lớp lớp các thế hệ trẻ Bảo Lộc nối tiếp nhau lên đường nhập ngũ và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều đồng chí đã trưởng thành và phục vụ lâu dài trong quân đội; nhiều đồng chí đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đang tiếp tục cùng Đảng bộ, Chính quyền, Nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố xây dựng quê hương Bảo Lộc ngày càng phát triển giàu đẹp hơn. Đó là tình cảm, là trách nhiệm cao quý, là phẩm chất tốt đẹp của tuổi trẻ thành phố. Chúng ta mãi mãi tự hào và phát huy. Hôm nay, một lần nữa chúng ta được chứng kiến những người con thân yêu của quê hương Bảo Lộc lên đường nhập ngũ. Với vinh dự và tự hào được làm người quân nhân cách mạng, tôi mong rằng trong môi trường mới, các bạn sẽ phát huy truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ quân đội, ra sức phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với tình cảm, lòng mong đợi của cấp ủy, chính quyền, gia đình và người thân ở quê nhà”.

Tân binh Nguyễn Đăng Phong (Phường II, Bảo Lộc) chia sẻ: Được sinh ra và lớn lên trên quê hương Bảo Lộc, sau khi đất nước hòa bình, mặc dù chiến tranh đã lùi xa vào quá khứ, nhưng chúng tôi luôn ý thức được rằng, để có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc như ngày hôm nay, các thế hệ cha anh đi trước đã đổ biết bao mồ hôi, xương máu để giành lấy nên độc lập, tự do cho dân tộc. Những tấm gương sáng ngời của các thề hệ cha anh đi trước mãi mãi là niềm tự hào, thôi thúc thể hệ trẻ chúng tôi hôm này phải tiếp tục lên đường, cầm chắc tay súng bảo vệ quê hương, đất nước; sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Trước lúc lên đường đến đơn vị mới, chúng tôi xin hứa trước các đồng chí lãnh đạo địa phương cùng toàn thế bà con Nhân dân và gia đình sẽ luôn xác định tốt tư tưởng, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội và những quy định của đơn vị; tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đoàn kết, thương yêu giúp đỡ nhau trong huấn luyện, rèn luyện và phấn đấu đạt nhiều thành tích cao trong thời gian phục vụ trong quân ngũ.

Các tân binh chia tay người thân lên đường nhập ngũ Các tân binh Bảo Lộc được cấp khẩu trang y tế để đảm bảo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona Tân binh Bảo Lộc hồ hởi lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc

* Tại huyện Cát Tiên

Cùng với các địa phương khác trong tỉnh, huyện Cát Tiên cũng long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân, tiễn 56 công dân ưu tú, tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trình độ, sức khỏe lên đường nhập ngũ. Do ảnh hưởng của dịch nCoV nên lễ giao nhận quân tại huyện Cát Tiên cũng diễn ra ngắn gọn, nhưng đảm bảo nghiêm trang, hừng hực khí thế xung kích của tuổi trẻ hăng hái, phấn khởi, sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ liêng thiêng với Tổ quốc.

Ông Trần Duy Hùng - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Cát Tiên tặng quà cho các tân binh lên đường nhập ngũ

Tại buổi lễ, ngọn lửa truyền thống do đồng chí Trần Duy Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy thắp sáng và hồi trống mở hội giao quân vang lên rộn rã do Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Cát Tiên Ngô Xuân Hiển thể hiện đã tiếp thêm lửa, tinh thần và niềm tin để các thanh niên huyện Cát Tiên hăng hái lên đường nhập ngũ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Năm 2020, huyện Cát Tiên có 56 công dân nhập ngũ, tăng 5 công dân so với năm 2019; trong đó, có 50 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và 6 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ công an. Trong tổng số công dân nhập ngũ, có 2 đảng viên, có 20 công dân đã tốt nghiệp THPT, 1 công dân có trình độ đại học, 1 công dân có trình độ cao đẳng, 7 công dân là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ, 17 công dân viết đơn tình nguyện....

Trước đó, việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ đã được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Cát Tiên tiến hành chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình luật định. 56 công dân nhập ngũ của huyện sẽ được giao về các đơn vị là: Sư đoàn Bộ binh 302 (Quân khu 7), Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an tỉnh.

Vào chiều 11/2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Cát Tiên cũng đã tiến hành kiểm tra sức khỏe tân binh trước lễ giao, nhận quân. Tại đây, các tân binh thực hiện việc khai báo y tế nhằm xác định các đối tượng có tiếp xúc với ca bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm nCoV, được kiểm tra thân nhiệt. Đồng thời, thường xuyên cho tân binh rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và đeo khẩu trang y tế để hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh nCoV nếu có.

Tân binh Hà Quốc Thái - Một đảng viên trẻ chia sẻ: “Em tự nhận thấy trách nhiệm của thanh niên là cần phải có đóng góp cho quê hương, đất nước. Đồng thời, tham gia nhập ngũ chính là cơ hội để em được rèn luyện bản thân, được thử thách trong môi trường kỷ luật của quân đội và cũng để thực hiện trách nhiệm của người thanh niên với đất nước, nên khi vào đơn vị em sẽ nỗ lực, phấn đấu học tập, rèn luyện tốt”.

Các tân binh rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn và kiểm tra thân nhiệt

* Tại huyện Đơn Dương

98 tân binh thuộc 10, xã thị trấn của huyện Đơn Dương đã náo nức tham gia lễ giao, nhận quân năm 2020, chính thức trở thành người lính. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, các lãnh đạo tỉnh, địa phương, thân nhân chiến sỹ đã tham dự một lễ xuất quân nhanh chóng, trang trọng và an toàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo địa phương tặng hoa động viên chiến sỹ mới

Năm 2020, Đơn Dương có 98 chiến sỹ tòng quân gồm 60 chiến sỹ nhập ngũ tại Sư đoàn 302, 20 chiến sỹ nhập ngũ tại Lữ đoàn công binh 25 (Quân khu 7), 10 chiến sỹ tại Trung đoàn 994, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và 8 chiến sỹ gia nhập lực lượng công an. Tham gia lễ tòng quân, ông Dương Đức Đại - Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương nhắn nhủ các chiến sỹ mới về truyền thống cách mạng quý báu của quân và dân Đơn Dương, yêu cầu các chiến sỹ tích cực rèn luyện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao, không phụ lòng Nhân dân quê hương, góp phần làm rạng rỡ truyền thống Đơn Dương anh dũng. Chính quyền và bà con quê hương luôn dõi theo bước chân các chiến sỹ, sát vai động viên chiến sỹ hoàn thành nhiệm vụ, xứng đáng vai trò người lính.

Tân binh chào tạm biệt Mẹ ở nhà an tâm, con lên đường vui khỏe

* Tại huyện Đạ Tẻh

Đồng chí Phạm S - Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; lãnh đạo Sư đoàn 302 (Quân khu 7) đã đến dự và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà cho tân binh

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và sự chỉ đạo của Tư lệnh Quân khu 7 về công tác phòng, chống bệnh nCoV, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Đạ Tẻh tổ chức lễ giao, nhận quân ngắn gọn, hạn chế đông người. Trước khi giao nhận quân, Cơ quan Quân sự huyện đã phối hợp cùng Trung tâm Y tế huyện tiến hành phun xịt khử trùng toàn bộ khu vực diễn ra lễ giao nhận quân.

Đợt này, huyện Đạ Tẻh có 60 thanh niên nhập ngũ (50 thanh niên chính thức, 2 dự bị làm nghĩa vụ quân sự và 8 thanh niên tham gia công an nghĩa vụ) Trong đó, có 26 thanh niên có trình độ văn hóa lớp 12, còn lại đã hoàn thành chương trình THCS trở lên. Tân binh là người dân tộc thiểu số gốc Tây nguyên là 5 thanh niên. Có 1 đảng viên đó là thanh niên Lê Kim Hà thuộc địa bàn thị trấn Đạ The. 100% là đoàn viên thanh niên và bảo đảm các yêu cầu về sức khỏe cũng như hoàn cảnh chính trị. Theo kế hoạch, 50 thanh niên chính thức nhập ngũ của huyện Đạ Tẻh sẽ được về nhận nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng và Sư đoàn bộ binh 302 (Quân khu 7).

Đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã phát biểu động viên các tân binh cùng gia đình; đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác hậu phương quân đội nhằm giúp các gia đình ổn định sản xuất và sinh hoạt để động viên con em hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại đơn vị. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo đạo huyện Đạ Tẻh cũng đã tặng quà động viên, khích lệ các tân binh trước khi lên đường nhận nhiệm vụ mới.

Các tân binh Đạ Tẻh lên đường nhập ngũ Người thân động viên tân binh lên đường nhập ngũ

NHÓM PHÓNG VIÊN, CỘNG TÁC VIÊN