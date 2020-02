Xã Quốc Oai sẵn sàng cho đại hội Đảng điểm của huyện Đạ Tẻh

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ XÃ LẦN THỨ V - Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2019 đạt 42 triệu đồng (vượt chỉ tiêu 4 triệu so với nghị quyết). - Giá trị sản xuất/1 ha đất canh tác đạt 68 triệu đồng/ha/năm, đạt 97% Nghị quyết (NQ) (tăng 18 triệu đồng so với năm 2015). - Có 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; duy trì, ổn định kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, THCS và phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi. - Duy trì trạm chuẩn Quốc gia về y tế. - Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt 100%. Tỷ lệ hộ dùng nước sạch hợp vệ sinh đạt 90%, đạt 100% NQ (tăng 5% so với năm 2015). - Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 giảm xuống còn 2,9%, đạt 189% NQ (giảm 10,39% so với năm 2015); tỷ lệ hộ nghèo DTTS Tây Nguyên giảm xuống còn 6,69%, đạt 149% NQ (giảm 13,31% so với năm 2015). - Tỷ lệ tổ chức Đảng TSVM (hoàn thành tốt nhiệm vụ) hàng năm đạt trên 80%, đạt 100% NQ. Đảng bộ nhiều năm liền đạt TSVM (hoàn thành tốt nhiệm vụ).