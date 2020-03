Được tái lập từ ngày 13/5/1996, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, các thế hệ lãnh đạo, đảng viên, cán bộ chiến sỹ Phòng An ninh kinh tế luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Tập thể Phòng An ninh Kinh tế

Cùng với cả nước, Lâm Đồng được quy hoạch xây dựng thành vùng kinh tế động lực của Tây Nguyên, hiện đã và đang triển khai nhiều chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, trong đó có những dự án trọng điểm, mang tính chiến lược, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng như khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Đến nay, toàn tỉnh có trên 57,71 ngàn ha đất sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao với 952 trang trại, 02 Khu công nghiệp, 10 cụm công nghiệp; 4.006 doanh nghiệp thành lập mới trên tổng số 8.817 doanh nghiệp đang hoạt động; 950 dự án đầu tư, trong đó có 105 dự án có vốn trực tiếp nước ngoài, đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng số vốn đăng ký hơn 550 triệu USD. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2019 đạt 8.369 tỷ đồng, bằng 103,96% so dự toán, tăng 15,86% so với cùng kỳ; GRDP bình quân đầu người đạt 66,79 triệu đồng/người/năm.

Những năm qua, với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh đã thể hiện rõ vai trò là đơn vị chủ công, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững TT-ATXH trên lĩnh vực tài chính, tiền tệ, đầu tư, năng lượng, công thương, giao thông, xây dựng, hàng không, viễn thông và nông - lâm nghiệp của tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, có các mặt công tác đáng chú ý như: thẩm định, xác minh về tư cách pháp nhân, khả năng tài chính của các nhà đầu tư, tập đoàn kinh tế xây dựng và đầu tư các dự án lớn vào địa phương; đảm bảo ANTT công tác đền bù giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình kinh tế trọng điểm, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh trong lĩnh vực đầu tư, phối hợp quản lý và cấp phép cho lao động nước ngoài; tổ chức diễn tập thành công phương án khẩn nguy hàng không cấp quốc gia tại Cảng hàng không Liên Khương, xây dựng khu vực phòng thủ đảm bảo an ninh hàng không dân dụng; thực hiện tốt các thông tư liên tịch, quy chế liên ngành và xây dựng ban hành quy chế phối hợp về công tác đảm bảo ANTT với các cơ quan, ban, ngành trên lĩnh vực kinh tế. Trong công tác phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, lực lượng ANKT luôn tập trung phát động có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, xây dựng thế trận liên hoàn, phòng ngừa chặt chẽ từ cơ sở, nâng cao cảnh giác cách mạng; chủ động nắm và dự báo về tình hình kinh tế để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong tình hình mới.

Để đạt được những kết quả đó, tập thể lãnh đạo, chi ủy luôn nắm chắc các Nghị quyết, chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, từ đó cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch công tác hàng năm, hàng tháng để triển khai thực hiện có hiệu quả. Xác định rõ nhiệm vụ chính trị của đơn vị, các cấp lãnh đạo, chỉ huy thường xuyên quan tâm, chỉ đạo lực lượng trinh sát trực tiếp xuống cơ sở, làm tốt việc nắm, tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình và đưa ra những dự đoán, dự báo khách quan, chính xác, từ đó tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh phù hợp với từng thời điểm, từng địa bàn, lĩnh vực, tạo thế chủ động trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên lĩnh vực kinh tế. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, đơn vị có nhiều lượt CBCS đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen về các thành tích trên nhiều lĩnh vực công tác khác nhau.

Đại tá Trần Vĩnh Phú, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng An ninh kinh tế nhấn mạnh: “Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế với việc tham gia nhiều Hiệp định thương mại lớn như CPTPP, EVFTA… đến nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế tại Lâm Đồng tiếp tục tăng cao hơn bình quân chung cả nước, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ. Kim ngạch xuất khẩu, số lượt khách du lịch và thời gian lưu trú đều tăng, hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, kinh tế - xã hội của tỉnh duy trì mức tăng trưởng khá, thu nhập và đời sống của nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục được cải thiện, có 16/17 chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đã đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, địa phương còn đang gặp phải một số khó khăn, vướng mắc đó là: Thành phần kinh tế nhà nước tuy chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế nhưng hiệu quả thấp, hợp tác xã chưa hấp dẫn người dân tham gia, quản lý nền kinh tế chưa tốt, còn để xảy ra nhiều thất thoát, tham nhũng, lãng phí chưa được ngăn ngừa hiệu quả. Việc thực hiện tái cơ cấu tổng thể nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng chưa đáp ứng được yêu cầu, chất lượng tăng trưởng chậm, thiếu bền vững. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường, khoáng sản còn để xảy ra nhiều vi phạm. Do đó, đòi hỏi lực lượng ANKT phải tập trung nắm tình hình, nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, dự báo và triển khai các biện pháp công tác Công an để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoạch định chính sách phát triển kinh tế đất nước trong giai đoạn hiện nay, trong đó tập trung triển khai toàn diện, cụ thể Chỉ thị số 12/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo An ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đồng thời, phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự nói chung gắn liền với công tác đảm bảo ANKT nói riêng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, chiến lược trong giai đoạn hội nhập hiện nay”.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của Phòng An ninh kinh tế luôn được củng cố, việc thực hiện sắp xếp bộ máy theo mô hình tổ chức mới đảm bảo dân chủ, tập trung, đúng quy trình, quy định của Bộ Công an. Toàn thể đảng viên, CBCS yên tâm công tác, cùng nhau xây dựng đơn vị, chi bộ đoàn kết, vững mạnh, trong đó chú trọng việc xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sỹ CAND tận tụy với công việc, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025, tập thể Chi bộ Phòng An ninh kinh tế xác định đây là vinh dự cũng là trách nhiệm lớn. Với tinh thần khẩn trương, bài bản, đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị tổ chức đại hội Chi bộ Phòng An ninh kinh tế lần thứ VII cơ bản đã hoàn thành các nội dung, đảm bảo đúng quy định, sẵn sàng cho một nhiệm kỳ mới với phương châm : “Đoàn kết - Dân chủ, Kỷ cương - Nêu gương, Trách nhiệm”.