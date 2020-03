CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI CHI BỘ PHÒNG AN NINH KINH TẾ LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đó là chỉ đạo và hành động xuyên suốt trong công tác của lực lượng Công an Lâm Đồng được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Đại tá Lê Vinh Quy chia sẻ khi phóng viên Báo Lâm Đồng phỏng vấn đồng chí nhân đại hội điểm của ngành, Đại hội Chi bộ Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh.

PV: Thời gian qua, lực lượng Công an Lâm Đồng luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ vững tình hình an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Xin đồng chí có thể điểm qua những thành tựu chính mà lực lượng Công an tỉnh đạt được kể cả những tồn tại cần khắc phục trong thời gian gần đây?

Đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng Đồng chí Lê Vinh Quy: Với tinh thần "An ninh chủ động" và phương châm hành động của toàn lực lượng CAND là: "Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả", lực lượng Công an Lâm Đồng đã giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn toàn tỉnh, góp phần tích cực và phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nổi bật là:

- Công an tỉnh đã chỉ đạo triển khai đồng bộ lực lượng, phương tiện, biện pháp nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia (ANQG), không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành và công khai hóa tổ chức chính trị đối lập tại địa phương, không để xảy ra biểu tình gây rối ANTT, khủng bố, bạo loạn. Đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội và các đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến địa phương. Lực lượng Công an phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, xuyên tạc của các đối tượng, tổ chức phản động, các thông tin sai sự thật liên quan đến các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm trên không gian mạng. Đặc biệt, Công an Lâm Đồng đã khởi tố 3 vụ, 5 bị can về các tội liên quan đến xâm phạm an ninh quốc gia, trong đó 1 vụ, 1 bị can đã được Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đưa ra xét xử công khai và được dư luận Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

- Bám sát chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và tình hình thực tiễn tại địa phương, Công an tỉnh đã chủ động tổ chức triển khai 9 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trong các dịp lễ, tết và theo các chuyên đề, cơ bản không để tội phạm hoạt động lộng hành, gây bức xúc dư luận; làm tốt công tác cảm hóa, giáo dục, quản lý số đối tượng nổi về hình sự, ma túy tại gia đình và cộng đồng dân cư, nhằm tạo sự đồng thuận, hỗ trợ lực lượng công an trong công tác phòng, chống tội phạm. Tỉ lệ điều tra khám phá án đạt 85,39%, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, ma túy, môi trường được tăng cường; công tác điều tra, xử lý tội phạm được chú trọng, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra (đạt 91,07%); các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT được phát huy, nhất là công tác quản lý người nước ngoài, quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ, quản lý lao động tự do đã được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và đạt hiệu quả cao, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm; tai nạn giao thông được kéo giảm cả 3 tiêu chí, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài; công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ được thực hiện thường xuyên, hiệu quả; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) được duy trì, các mô hình quần chúng đảm bảo ANTT ngày càng được củng cố, phát huy và nhân rộng...

- Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Tổ chức bộ máy của Công an tỉnh được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đến nay đã bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 100% số xã trong tỉnh. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ (CBCS) được tăng cường, đã góp phần nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng, kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, nêu cao trách nhiệm, đạo đức trong công tác và ý thức phục vụ Nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người CBCS Công an Lâm Đồng trong lòng Nhân dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại địa phương.

Tuy nhiên, công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn thời gian qua còn một số tồn tại: (1) Công tác phòng ngừa tội phạm, nhất là các giải pháp phòng ngừa xã hội có lúc, có nơi chưa thật sự chủ động, hiệu quả; chưa huy động được sự vào cuộc một cách quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và toàn dân vào công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. (2) Công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý đối tượng, địa bàn ở cơ sở có nơi, có lúc còn thiếu chặt chẽ, thiếu đồng bộ; nên khi lực lượng Công an tỉnh kiểm tra đột xuất tại các quán bar, karaoke còn phát hiện nhiều trường hợp dương tính với chất ma túy.

PV: Các biện pháp mà lực lượng Công an Lâm Đồng đã đề ra để tăng cường triển khai nhằm khắc phục những tồn tại, tiếp tục giữ vững tình hình ANTT tại địa phương, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Vinh Quy: Năm 2020, Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Nghị quyết và Kế hoạch công tác Công an, trong đó đề ra 8 nhiệm vụ rất cụ thể để chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, trọng tâm là:

- Triển khai đồng bộ các lực lượng, biện pháp nắm chắc tình hình từ xa, từ cơ sở, kịp thời phát hiện những vấn đề có liên quan đến ANTT để tham mưu Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo xử lý, giải quyết, nhất là đối với các vụ việc phức tạp nổi lên, không để các thế lực thù địch tạo cớ kích động chống phá Đảng, Nhà nước, gây mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ, gây rối ANTT.

- Đẩy mạnh công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xâm phạm ANQG của các thế lực thù địch, phản động; hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, xuyên tạc, bóp méo lịch sử, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao, nhất là trên không gian mạng và trong thời gian diễn ra đại hội Đảng các cấp.

- Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và tấn công, trấn áp mạnh mẽ, “đánh trúng”, “đánh mạnh” các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là việc đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm hoạt động theo băng nhóm, sử dụng vũ khí “nóng”, tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, các hành vi đòi nợ thuê, cho vay lãi nặng, “cò du lịch”, cờ bạc dưới mọi hình thức, tội phạm trộm cắp tài sản, cướp tài sản, cướp giật tài sản, cưỡng đoạt tài sản…; các đường dây, ổ nhóm tội phạm và tệ nạn ma túy; các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, môi trường, tài nguyên, khoáng sản… Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm; công tác giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

- Tăng cường hơn nữa hiệu lực trong quản lý nhà nước về ANTT; phát huy hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Đặc biệt, tiếp tục củng cố, kiện toàn mô hình tổ chức của công an xã chính quy, làm nòng cốt, động lực để giải quyết các vấn đề ANTT ngay từ cơ sở.

PV: Năm 2020 là năm sẽ diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp, chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sự kiện này chắc chắn cũng đặt ra nhiều thách thức đối với lực lượng Công an tỉnh về công tác đảm bảo ANTT, an toàn xã hội. Xin đồng chí cho biết kế hoạch chuẩn bị và những phương hướng của lực lượng Công an Lâm Đồng trước sự kiện này ra sao?

Đồng chí Lê Vinh Quy: Công an tỉnh Lâm Đồng đã ban hành các kế hoạch, phương án bảo vệ và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh ngay từ những ngày đầu năm, trọng tâm là:

- Chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương quán triệt thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75; Nghị quyết, Kế hoạch của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh về nhiệm vụ công tác năm 2020. Đặc biệt, Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 96/KH-CAT-PV01 ngày 9/9/2019 về công tác công an đảm bảo ANTT phục vụ chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các kế hoạch về đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh, an toàn các công trình trọng điểm; hưởng ứng, triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn toàn tỉnh. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng, từng địa phương trong công tác đảm bảo ANTT phục vụ đại hội Đảng các cấp.

- Chỉ đạo lực lượng công an các cấp rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch sẵn sàng ứng phó với các tình huống phức tạp về ANTT gắn với nhiệm vụ bảo vệ đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Mục tiêu cao nhất là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng các cấp diễn ra theo đúng chương trình, kế hoạch và chỉ đạo của Tỉnh ủy; không để các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu lợi dụng chống phá, xuyên tạc, bóp méo sự thật, kích động gây chia rẽ nội bộ, chia rẽ Đảng, Nhân dân và các lực lượng vũ trang tại địa phương.

PV: Xin cảm ơn đồng chí!

NGUYỄN NGHĨA (thực hiện)