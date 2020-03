Chủ tịch UBND tỉnh gửi thư khen và trao thưởng cho tập thể, chiến sỹ công an tỉnh

(LĐ online) - Với những thành tích xuất sắc nổi bật đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh những tháng đầu năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt đã gửi thư khen ngợi và tặng thưởng cho 2 tập thể là Phòng Cảnh Sát Hình sự (PC 02) và Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý (PC 04) và 2 cá nhân là đồng chí Phạm Hồng Tuấn - Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự và đồng chí Lương Đình Chức - Trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý thuộc Công an tỉnh. Trong thư, Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và đặc biệt nhấn mạnh đến thành tích nổi bật của lực lượng cảnh sát hình sự và lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh thời gian gần đây đã có nhiều nỗ lực, nhạy bén trong công tác đấu tranh, bài trừ tệ nạn về ma tuý, lập lại trật tự tại các tụ điểm vui chơi, giải trí ở các quán bar, quán karaoke… nơi luôn tập trung nhiều đối tượng thanh niên trẻ.

Ngoài ra, cũng tại buổi lễ trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể cá nhân trên, diễn ra vào ngày 3/3, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã quyết định tặng Giấy khen cho tập thể Phòng Cảnh sát Cơ động (PK 02) và Đội 2 (Đội Chống tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy, thuộc Phòng PC 04), biểu dương những thành tích về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.