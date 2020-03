Công an tỉnh sẵn sàng với tình huống cách ly phòng dịch Covid-19

(LĐ online) - Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động các phòng chức năng và đơn vị nghiệp vụ chuẩn bị phương án cách ly, tập huấn y tế cho hàng trăm cán bộ chiến sĩ để sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

Khu cách ly cách xa khu dân cư

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lê Hồng Phong nhận định rằng, với tình hình hiện nay, Công an tỉnh cần chuẩn bị các phương án tăng cường mở rộng khu cách ly tập trung cũng như công tác hậu cần để đáp ứng yêu cầu phòng dịch. Công an tỉnh cũng đã phối hợp với Sở Y tế tổ chức tập huấn cho gần 200 cán bộ chiến sĩ nắm bắt những kĩ năng khi tham gia trực tiếp hỗ trợ tại khu cách ly, cũng như tuyên truyền các kĩ năng phòng dịch tại đơn vị công tác.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Sở Y tế họp bàn công tác cách ly

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, sự chuẩn bị kỹ càng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài ngành công an, Công an tỉnh Lâm Đồng đã sẵn sàng khởi động phương án phòng, chống dịch khi có yêu cầu đặt ra, góp phần hiệu quả trong công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Lãnh đạo Công an tỉnh và Sở Y tế kiểm tra cơ sở vật chất và các điều kiện tại khu cách ly

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Trần Kim Thanh - Phó Trưởng phòng Phòng Tham mưu Công an tỉnh cho biết: Công an tỉnh đã khẩn trương ban hành các văn bản chỉ đạo toàn lực lượng vào cuộc. Chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phân công lực lượng cụ thể tham gia phòng chống dịch cùng địa phương khi có yêu cầu. Chỉ đạo lực lượng y tế, các lực lượng liên quan chuẩn bị các kĩ năng cần thiết khi phòng chống dịch để bảo vệ cho Nhân dân, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ phục vụ công tác.

Công an tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ chiến sỹ

Với vị trí tách biệt khu dân cư, trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ là địa điểm mà Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Công an tỉnh lựa chọn làm điểm cách ly khi có yêu cầu. Tại đây, luôn sẵn sàng 150 chỗ lưu trú thực hiện tiếp nhận ngay người vào cách ly từ ngày 14/3 đến khi kết thúc dịch.

Các hàng rào cách ly được chuẩn bị sẵn sàng

Khu vực này vốn là doanh trại huấn luyện chiến sĩ trong lực lượng của Công an Lâm Đồng, có sẵn các khu vực chức năng để người cách ly có thể hoạt động thể thao, bếp ăn tập thể rộng rãi cũng như giường ngủ, nhà vệ sinh sạch sẽ, đáp ứng các nhu cầu cơ bản để cách ly phòng dịch Covid-19.

Trang thiết bị ở khu cách ly đảm bảo đáp ứng yêu cầu của Bộ Y tế

Theo đánh giá của bà Huỳnh Thị Phương Duyên - Phó Giám đốc Sở Y tế, đây là khu cách ly đạt tiêu chuẩn khá tốt so với yêu cầu theo văn bản 88 của Bộ Y tế về cơ sở vật chất đảm bảo các điều kiện cách ly theo quy định, phòng, giường đảm bảo khoảng cách, có các khu riêng, 1 khu 16 phòng, 1 khu 12 phòng, bếp ăn đạt yêu cầu, nhân lực y tế khá tốt.

NGUYỄN NGHĨA - LÊ TIẾN