ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ PHÒNG KỸ THUẬT - BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

(LĐ online) - Được chọn tiến hành đại hội điểm của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, ngày 26/3, Đại hội Đảng bộ Phòng Kỹ thuật lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức với sự tham dự của Đại tá Trần Văn Khương - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện các phòng ban chuyên môn của Bộ CHQS và đông đủ 37 đảng viên của Đảng bộ tham dự.

Đại tá Trần Văn Khương - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội điểm Đảng bộ Phòng kỹ thuật - Bộ CHQS tỉnh

Việc tổ chức thành công đại hội Đảng bộ phòng kỹ thuật là tiền đề quan trọng góp phần làm nên thành công của Đại hội Đảng bộ Bộ CHQS tỉnh lần thứ XII, vì vậy đại hội nhận được sự quan tâm sâu sát của các cấp lãnh đạo, đặc biệt là phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khẳng định bản lĩnh chính trị, ý thức tự lực tự cường để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Nhiệm kỳ qua (2015 - 2020), Đảng ủy Phòng kỹ thuật đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy Quân sự tỉnh lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện 6 mặt công tác kỹ thuật. Bảo đảm đầy đủ, kịp thời vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất của lực lượng vũ trang tỉnh. Giữ vững hệ số trang bị, hệ số kỹ thuật, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị kỹ thuật không để mất mát, hư hỏng, kho tàng tuyệt đối an toàn, thanh xử lý đúng quy định. Chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về công tác kỹ thuật. Đảng ủy đã tập trung bảo đảm kỹ thuật tốt, các hệ số kỹ thuật luôn được giữ vững, duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí, trang bị kỹ thuật theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Bảo đảm tuyệt đối an toàn về kho tàng, trạm xưởng, không để xảy ra cháy nổ, xuống cấp… Công tác kỹ thuật của lực lượng vũ trang tỉnh luôn được Quân khu đánh giá cao.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh và các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng đoàn đại biểu Phòng Kỹ thuật được bầu đi dự đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh

Vai trò lãnh đạo của Đảng được củng cố, tăng cường, duy trì tốt chế độ, nề nếp, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, làm tốt phát triển Đảng. Duy trì tốt công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Các hoạt động xây dựng đơn vị chính quy, rèn luyện kỷ luật được quan tâm đúng mức, tiến hành tốt công tác Đảng, công tác chính trị góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.

Báo cáo chính trị cũng nêu lên 4 bài học kinh nghiệm từ thực tế hoạt động của đơn vị và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Lãnh chỉ đạo xây dựng nề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đảng ủy xác định rõ 3 khâu đột phá cần tập trung lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới đó là: Nâng cao năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ kỹ thuật, đổi mới tác phong công tác, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ chỉ huy các cấp; đột phá trong xây dựng nề nếp chính quy, cải cách hành chính quân sự, mở rộng dân chủ, tăng cường rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối mọi mặt; đột phá trong lãnh đạo công tác tăng gia sản xuất tại đơn vị, tạo nguồn thu ổn định, đầu tư tái sản xuất hợp lý.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Đại tá Trần Văn Khương - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ phòng kỹ thuật đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phòng luôn đạt thứ hạng cao trong các hội thi, hội thao do Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng tổ chức. Xứng đáng là lá cờ đầu trong lực lượng vũ trang tỉnh trong việc áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thường xuyên của đơn vị. Đảng bộ quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng tinh thần đoàn kết, dân chủ, 2 năm liền Đảng bộ Phòng liên tục được Đảng ủy Quân sự tỉnh khen thưởng Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cũng đã chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới Đảng bộ Phòng Kỹ thuật cần tập trung vào những vấn đề trọng tâm, vấn đề mới, ngay sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới cần tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý văn kiện chính trị của Đại hội Đảng bộ Phòng, văn kiện của Trung ương và văn kiện đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, tránh qua loa, hình thức, kém hiệu quả. Trước tình hình trong nước đang đặt ra nhiệm vụ hết sức nặng nề về an ninh quốc phòng, nhất là cần tập trung dập dịch Covid-19 một cách hiệu quả, vì vậy đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần phát huy cao độ trách nhiệm, phát huy vai trò của lực lượng xung kích đi đầu, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân một cách an toàn nhất.

Đại hội đã tiến hành bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Phòng Kỹ thuật khóa IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Ngô Thế Tiệp - Chủ nhiệm kỹ thuật được bầu làm Bí thư Đảng ủy Phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Xuân Vịnh - Phó Chủ nhiệm kỹ thuật được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy. Đại hội đã bầu 03 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, bầu 12 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XII.

NGUYỆT THU