Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng giám sát thực hiện Hiệp định thương mại tự do (FTA) tại Đơn Dương

(LĐ online) - Sáng 12/3, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Tạo - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách làm trưởng đoàn đã thực hiện chương trình giám sát vệ việc thực hiện Hiệp định thương mại tự do (FTA) tại Đơn Dương. Cùng đi với đoàn có ĐBQH K’Nhiễu - Ủy viên Hội Đồng Dân tộc của Quốc hội, lãnh đạo các Sở Ngoại vụ, Kế hoạch - Đầu tư, Công thương, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và các đơn vị liên quan. Cùng làm việc với Đoàn phía huyện Đơn Dương có ông Lê Hữu Túc - Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện HĐND huyện, phòng kinh tế, các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động tại Đơn Dương.

Toàn cảnh buổi giám sát tại Đơn Dương

Tại Đơn Dương, thị trường hàng hóa cơ bản ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu mua sắm tiêu thụ và sản xuất của người dân. Nhiều chương trình xúc tiến thương mại được UBND huyện phối hợp các ban ngành của tỉnh triển khai tốt, đã giới thiệu, xúc tiến các sản phẩm của địa phương như rau hoa, củ quả, khoáng sản… ra các tỉnh và các nước. Đơn Dương đã có các sản phẩm đã đăng ký xác lập quyền nhãn hiệu là Dứa Cayen Đơn Dương và Nấm Đơn Dương, Mác mác Đơn Dương, bánh tráng Lạc Lâm. Hiện, huyện Đơn Dương đang xây dựng 2 nhãn hiệu chứng nhận Củ năng P’ró, Quýt Phú Thuận, đã có 05 nhãn hiệu được chứng nhận nhãn hiệu “Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành”.

Tuy nhiên, từ khi thực hiện FTA các doanh nghiệp còn gặp khó khăn, thách thức như sản xuất nông nghiệp tính cạnh tranh chưa cao, giá cả nông sản thiếu ổn định. Hầu hết doanh nghiệp ở huyện Đơn Dương về quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, nguồn lực tài chính hạn chế, việc tham gia xúc tiến thương mại ở các nước còn hạn chế. Chưa thu hút các nhà đầu tư chiến lược; thực tế nhận thức, kinh nghiệm trong áp dụng các Hiệp định thương mại tự do FTA còn hạn chế do chưa am hiểu về pháp luật quốc tế…

Tại buổi giám sát, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã kiến nghị với Đoàn về những khó khăn về vốn, đất đai, về tiếp cận các nguồn hàng xuất khẩu đi các nước, chủ yếu sản phẩm làm ra bán qua thương lái nên người nông dân còn hạn chế và thiệt thòi nhiều, về tiếp cận các thủ tục, văn bản để thực hiện xuất khẩu hàng hóa đi các nước. Các doanh nghiệp kiến nghị các cơ quan chức năng cần có hướng dẫn cụ thể về hàng rào kỹ thuật cho doanh nghiệp; cần có định hướng đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực phục vụ công tác hội nhập để doanh nghiệp, nhà sản xuất nắm được các nội dung trong Hiệp định; chủ động, mạnh dạn tham gia các hoạt động chế biến lâm sản xuất khẩu đến các thị trường tiềm năng; đơn giản hóa thủ tục hành chính, xây dựng chính sách nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài; nâng cao chất lượng nông sản, thủy sản để đáp ứng quy định khắt khe của của các thị trường lớn ở các nước.

Các doanh nghiệp, HTX Đơn Dương kiến nghị những khó khăn, vướng mắc với Đoàn khi thực hiện Hiệp định thương mại tự do FTA

Tiếp thu các ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã, các thành viên Đoàn giám sát, Phó Chủ tịch UBND huyện Đơn Dương Lê Hữu Túc giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền và cho rằng nhờ có Hiệp định FTA, hội nhập kinh tế quốc tế được áp dụng tại Việt Nam, trong đó có Lâm Đồng và Đơn Dương nên đã có nhiều khởi sắc, diện mạo Đơn Dương đã thay đổi. Sắp tới, huyện sẽ tập trung xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu và ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nên rất cần sự quan tâm của Trung ương, tỉnh, nhất là về cơ sở hạ tầng, tập trung nguồn lực để thực hiện, nhất là hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp Đơn Dương.

Thay mặt Đoàn giám sát, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH Nguyễn Tạo đã ghi nhận các ý kiến đóng góp, kiến nghị khó khăn, đề xuất giải pháp của huyện trong thực hiện các Hiệp định thương mại tự do FTA. Đoàn sẽ tổng hợp để báo cáo trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

NGUYỆT THU