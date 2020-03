Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng giám sát thực hiện Hiệp định thương mại tự do (FTA) tại Đức Trọng

(LĐ online) - Chiều 12/3, thực hiện chương trình giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2020, Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Lâm Đồng do ông Nguyễn Tạo - Phó Trưởng Đoàn chuyên trách làm trưởng đoàn đã thực hiện chương trình giám sát về việc thực hiện Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên tại Đức Trọng. Cùng đi với đoàn có ĐBQH K’Nhiễu - Ủy viên Hội Đồng Dân tộc của Quốc hội, lãnh đạo các Sở Ngoại vụ, Kế hoạch - Đầu tư, Công thương, đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh và các đơn vị liên quan. Cùng làm việc với Đoàn phía huyện Đơn Dương có Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Quang Minh, Phó Chủ tịch UBND huyện Phạm Thị Thanh Thúy, đại diện Ủy ban MTTQ huyện, phòng kinh tế, các doanh nghiệp, hợp tác xã hoạt động tại Đức Trọng.

Toàn cảnh buổi giám sát của Đoàn ĐBQH tại Đức Trọng về việc thực hiện các Hiệp định thương mại tự do FTA

Tại Đức Trọng, 5 năm gần đây, sau hội nhập kinh tế quốc tế, kinh tế của Đức Trọng tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng ổn định, quy mô và chất lượng nền kinh tế được nâng lên. Nông nghiệp có bước phát triển vượt bậc, công nghiệp tăng trưởng khá, nhiều công trình thủy điện đi vào hoạt động, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. Kim ngạch xuất khẩu tăng, năm 2015 đạt 49 triệu USD thì đến năm 2019 đạt 85,3 triệu USD. Hạ tầng giao thông được đầu tư nâng cấp đồng bộ. Sân bay Liên Khương hiện có 2 đường bay quốc tế và 7 đường bay nội địa.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Hiệp định thương mại tự do FTA tại Đức Trọng vẫn bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc như hầu hết các doanh nghiệp ở Đức Trọng quy mô sản xuất còn nhỏ, nguồn lực tài chính hạn chế. Thị trường xuất khẩu còn nhỏ, lẻ, chưa có khách hàng chiến lược; chưa thu hút các nhà đầu tư chiến lược; thiếu các chuyên gia có kiến thức, kinh nghiệm, am hiểu về các Hiệp định thương mại tư do, pháp luật kiến thức, thị trường nước ngoài…

Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tại Đức Trọng cũng kiến nghị các cơ quan chức năng hỗ trợ tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp thực hiện theo Hiệp định FTA; xây dựng hướng dẫn cụ thể về áp dụng các quy định, cam kết cho địa phương; tổ chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công tác hội nhập. Phía huyện đề nghị các ban ngành cấp trên quan tâm hỗ trợ thông tin, thu hút và kêu gọi các nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, du lịch… hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, khoa học công nghệ, xúc tiến đầu tư thương mại... nhằm thúc đẩy các chính sách phát triển kinh tế ngày càng mạnh hơn tại Đức Trọng.

Lãnh đạo huyện Đức Trọng kiến nghị đề xuất với Đoàn ĐBQH về những vướng mắc, khó khăn nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế

Đại diện các thành viên của Đoàn giám sát cũng có một số gợi ý cho Đức Trọng: Là một trong những đầu mối nông sản tập trung nhiều, sàn giao dịch hoa dự kiến đặt tại Đức Trọng, đẩy mạnh doanh nghiệp chế biến sau thu hoạch để nâng cao chất lượng nông sản, tham gia chuỗi xuất khẩu hàng hóa toàn cầu.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Nguyễn Tạo ghi nhận những kết quả nổi bật của Đức Trọng trong việc triển khai thực hiện theo Hiệp định thương mại tư do FTA đã giúp địa phương phát triển nhanh về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn đặt ra cho các doanh nghiệp đó là kinh tế phát triển chưa đồng đều, thiếu bền vững, chưa nắm rõ những quy định cụ thể trong các Hiệp định FTA, chưa hội đủ các điều cần đủ để gia nhập các thị trường lớn. Vì vậy, trong thời gian tới Đoàn sẽ tổng hợp những kiến nghị, vướng mắc tại địa phương để trình Quốc hội, Chính phủ xem xét, điều chỉnh cho phù hợp, làm sao để tạo điều kiện tốt nhất, thúc đẩy hàng rào thuế quan, mang lại nhiều lợi ích nhất cho doanh nghiệp, người dân và địa phương khi thực hiện các Hiệp định FTA - sân chơi lớn với nhiều cơ hội và thách thức mới.

NGUYỆT THU