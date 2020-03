Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng khẳng định: “Phải làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, lấy lại và củng cố niềm tin và tình thương yêu, quý trọng của Nhân dân”. Đây có thể xem là tuyên ngôn khẳng định quyết tâm của Đảng trong việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch đội ngũ.

Cũng bởi niềm tin vì độc lập tự do của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân nên lớp lớp người con anh dũng, trung kiên đã tự nguyện đứng dưới ngọn cờ hiệu triệu của Đảng. Bởi niềm tin sâu sắc ấy mà bao lớp đảng viên trung kiên của Đảng đã không gục ngã, đã hiên ngang lớp trước ngã xuống, lớp sau đứng dậy. “Chính Đảng của Nguyễn Ái Quốc từ trong lòng người, xuất hiện ra từ ở nhà trường, công xưởng, ở đồn điền, ở đồng ruộng, hòa lẫn với đất trời Việt Nam. Người xây dựng một xã hội hạnh phúc, tự do và độc lập cho Việt Nam (…). Chết khô, chết đói, chết lạnh, chết súng, chết gươm. Cuộc đời tràn ngập nơi họ nhiều quá nên họ khinh cái chết. Họ phải khinh vào cái chết và đời sống của họ là kỷ luật. Kẻ thù săn bắt, tra tấn, tù đày, giết mòn, giết tại trận. Giết họ thì được nhưng không thể giết được kỷ luật của Đảng họ. Kỷ luật của Đảng Nguyễn Ái Quốc đã thắng tất cả” (Nguyễn Văn Nguyễn - Tháng Tám trời mạnh thu).

Trong công cuộc giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc, chỉ riêng Ban Chấp hành Trung ương của Đảng đã có 14 đồng chí bị thực dân, đế quốc bắn, chém và tra tấn đến chết trong các nhà tù. Các Tổng Bí thư Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập của Đảng Cộng sản Việt Nam, trước ngày khởi nghĩa đã bị thực dân Pháp kết án 222 năm tù đày. 4 Tổng Bí thư của Đảng là Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ đã hy sinh. Cũng bởi niềm tin vào mục tiêu đúng đắn do Đảng đề ra là giành độc lập cho Tổ quốc và đem lại hạnh phúc cho Nhân dân nên rất nhiều các tầng lớp Nhân dân không phân biệt chính kiến, tôn giáo, dân tộc đã tự nguyện đi theo Đảng để hiện thực hóa các mục tiêu tốt đẹp ấy…

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đến nay đã tròn 90 năm. 90 năm đồng hành cùng dân tộc. Những thành tựu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng là rất to lớn. Thế nhưng, 90 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam lại đang đứng trước thử thách không kém phần ngặt nghèo, đó là niềm tin của một bộ phận đảng viên vào Đảng giảm sút và niềm tin của Nhân dân vào Đảng cũng có lúc, có nơi bị lung lay. Nguyên nhân có thể rất nhiều nhưng những nguyên nhân chính vẫn không nằm ngoài những hạn chế, yếu kém mà các nghị quyết của Đảng đã chỉ ra, đó là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên; là tình trạng tham ô, tham nhũng, lãng phí, hách dịch, cửa quyền của một số cán bộ, đảng viên đã làm cho Nhân dân giảm sút niềm tin vào Đảng và Nhà nước.

Đối với nhiều đảng viên của Đảng, mất niềm tin thể hiện ở việc bản thân họ không tin tưởng vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Vì không còn tin vào mục tiêu, lý tưởng của Đảng sẽ dẫn tới suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, dẫn tới “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”, tham ô, tham nhũng. Vì mất niềm tin nên họ cố vơ vét càng nhiều càng tốt. Chẳng may đất nước có biến họ đã chạy khỏi từ lâu. Bởi vậy mà không cần giáo gươm, súng đạn như thời chiến tranh nhưng đã làm ngã gục không biết bao nhiêu người. Đối với người dân, họ nhìn Đảng qua lăng kính là những người cán bộ, đảng viên của Đảng. Đảng lãnh đạo bằng chủ trương, đường lối; Nhà nước quản lý xã hội bằng chính sách. Thước đo của lòng dân với Đảng và Nhà nước chính là ở việc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước có phù hợp, có đáp ứng được lợi ích và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân hay không. Vậy thì chung quy lại, tất cả cũng đều từ vấn đề cán bộ, bởi như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém”.

Một chính đảng được hiến định là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội như Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu đảng viên không tin vào Đảng, nếu người dân mất niềm tin vào Đảng thì cơ đồ rất dễ “đắm biển sâu”.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2019, triển khai niệm vụ năm 2020 ngày 25/12/2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định: “Cán bộ là vấn đề quyết định, là then chốt của then chốt (…). Cơ đồ ta xây dựng 75 năm nay sụp đổ hay không cũng do chúng ta thôi, chẳng phải do kẻ thù đâu. Chẳng ai xâm lược mình, chẳng ai mang máy bay, đại bác đến xâm lược, lật đổ chúng ta đâu. Ta không làm tốt thì tự ta lật đổ ta thôi”.

Đảng ta, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã phát lệnh “đốt lò” để làm trong sạch đội ngũ: thà đau một lần để rồi khỏi bệnh mãi mãi còn hơn để ung nhọt ngày càng đục khoét đất nước, đục khoét niềm tin của Nhân dân. Khi công cuộc “đốt lò” đang cháy, cũng đã có những ý kiến lo ngại cho rằng đẩy mạnh chống tham nhũng, làm trong sạch đội ngũ sẽ “làm chậm sự phát triển” bởi nhiều người lo sợ, thủ thế không dám làm. Về vấn đề này, phát biểu tại phiên họp thứ 17 của Ban Chỉ đạo ngày 15/1, tại Hà Nội, để kiểm điểm, đánh giá kết quả hoạt động năm 2019; thảo luận, cho ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020, Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã khẳng định cần đẩy lùi tư tưởng này. Có những ý kiến cho rằng kỷ luật nhiều cán bộ là rất đau xót và mất mát cán bộ là mất mát lớn. Điều này hình như chỉ đúng có một nửa, đau xót thì có, nhưng mất này là mất hoàn toàn tốt đẹp. Bỏ đi những gì “cũ kỹ hư hỏng” để tạo ra “những cái mới mẻ tốt tươi” là một việc làm cần thiết. Vậy nên, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, đã có hàng nghìn cán bộ, đảng viên, trong đó có hơn 90 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật, trong đó có 21 ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng (trong đó có 2 Ủy viên Bộ Chính trị) bị xử lý kỷ luật, có người phải đi tù; 22 sỹ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang bị xử lý kỷ luật, truy tố, hạ cấp hàm…

Có thể nói, những quyết tâm chính trị của Đảng trong việc làm trong sạch đội ngũ, phòng chống tham nhũng, xử lý nghiêm minh các sai phạm của đội ngũ cán bộ, đảng viên chính là nỗ lực mà Đảng đang làm để củng cố niềm tin trong Đảng và lấy lại niềm tin của Nhân dân.

VŨ TRUNG KIÊN