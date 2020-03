Lâm Đồng triển khai ứng dụng khai báo y tế điện tử để kiểm soát dịch Covid - 19

(LĐ online) - Chiều 10/3, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai ứng dụng khai báo y tế điện tử để kiểm soát dịch Covid - 19.

Ứng dụng khai báo khai báo y tế điện tử để kiểm soát dịch Covid - 19 Hoạt động này được thực hiện theo khuyến nghị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống bệnh dịch Covid - 19. Theo đó, toàn dân sử dụng ứng dụng này để khai báo y tế nhằm tìm ra các trường hợp cần chú ý để đảm bảo phòng chống dịch một cách chủ động. Dựa trên dự liệu ứng dụng này gửi về, hệ thống y tế sẽ biết được các trường hợp cần chú ý để đảm bảo hỗ trợ y tế nhanh và hiệu quả nhất có thể. Thông qua ứng dụng này, người dân có thể theo dõi và xác định tình trạng sức khỏe cá nhân, phản ánh thông tin qua các đường dây nóng, nắm bắt thông tin dịch bệnh và những cảnh báo về các khu vực có dịch.

Đây cũng là kênh chính thức để Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid - 19 gửi các khuyến cáo tới người dân. Vì vậy, đề nghị người dân thường xuyên sử dụng.

Người dân có thể tải ứng dụng qua điện thoại. Đối với điện thoại Android tải về theo địa chỉ

http://ncovi.vnpt.vn/hoặc https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi&hl=en. Đối với điện thoại IOS tải về theo địa chỉ https://ncovi.vnpt.vn/

Tất cả những thông tin do người dân cung cấp qua ứng dụng này được cơ quan nhà nước quản lý, được giám sát an toàn an ninh mạnh chặt chẽ, chỉ sử dụng vào mục đích giúp bảo vệ sức khỏe cho người dân và phòng chống dịch.

Việc người dân tham gia và sử dụng có hiệu quả ứng dụng khai báo y tế điện tử là một hành động góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

HOÀNG MY