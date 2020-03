Lực lượng vũ trang huyện Lâm Hà - 40 năm không ngừng lớn mạnh

(LĐ online) - 40 năm qua, Lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Lâm Hà không ngừng lớn mạnh, sát cánh cùng các lực lượng và Nhân dân trong huyện xây dựng, củng cố và phát huy thế trận quốc phòng toàn dân. LLVT đã đóng góp vị trí quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng suốt chặng đường 40 năm qua.

LLVT huyện Lâm Hà chung sức với bà con Nhân dân xây dựng Nông thôn mới

Xây dựng Vùng kinh tế mới Hà Nội ở Lâm Đồng

Trước khi chính thức được thành lập, LLVT huyện Lâm Hà bắt đầu được xây dựng và có quá trình rèn luyện, chiến đấu và từng bước trưởng thành gắn với 11 năm xây dựng Vùng kinh tế mới Hà Nội ở Lâm Đồng. Những năm 1976 - 1977, cùng với nhiệm vụ khai hoang, mở đất, phát triển sản xuất, Đảng bộ Vùng Kinh tế mới đã thành lập lực lượng dân quân tự vệ với 3 đại đội dân quân, 30 trung đội tự vệ với 1.570 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với các lực lượng bộ đội, công an địa phương truy quét bọn phản động có vũ trang FULRÔ, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cán bộ, thanh niên và các hộ dân vào xây dựng vùng kinh tế mới.

Giai đoạn từ năm 1977-1980, với phương châm “lấy vận động chính trị làm gốc, kinh tế đời sống làm cơ bản, lấy tấn công quân sự làm tan rã lực lượng FULRÔ là vấn đề cấp bách trước mắt”, các cấp ủy đảng đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ đẩy mạnh hoạt động vũ trang, bán vũ trang, phối hợp với lực lượng an ninh vừa truy quyét bên ngoài, vừa bóc gỡ các tổ chức chức phản động bên trong; đồng thời, củng cố, xây dựng chính quyền và các đoàn thể ở cơ sở. Để tăng cường vai trò lãnh đạo LLVT, bảo đảm đánh bại âm mưu của các thế lực phản động nhằm phá hoại công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế mới, ngày 14/3/1980, Quân khu Thủ đô quyết định ban hành biên chế Ban Chỉ huy Quân sự Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng với quân số 22 người, gồm 6 sỹ quan và 16 hạ sỹ quan, chiến sỹ. Đây là Ban Chỉ huy Quân sự đầu tiên ra đời trên vùng đất Lâm Hà, ngày 14/3/1980 trở thành ngày truyền thống của LLVT huyện Lâm Hà. Đây có thể nói là mốc đánh dấu quá trình chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của LLVT huyện Lâm Hà với nhiều chiến công hiển hách, đặc biệt là thắng lợi của 11 năm xây dựng Vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng (1976-1987) với kết quả là sự ra đời của huyện Lâm Hà vào ngày 28/10/1987.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lâm Hà trao nhà nghĩa tình quân – dân

Phát huy “thế trận lòng dân” vững chắc

Nhiệm vụ xây dựng và kiến thiết ở một huyện mới thành lập đặt ra muôn vàn khó khăn, thách thức đối với Đảng bộ, chính quyền địa phương, cũng như LLVT huyện còn đang non trẻ trong khi các thế lực phản động cách mạng vẫn đang không ngừng thực hiện các âm mưu chống phá. Cuộc chiến đấu để bảo vệ thành quả cách mạng, bảo vệ công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa một lần nữa cho thấy sức mạnh của Quân đội Nhân dân với “thế trận lòng dân”. Vừa đấu trí, vừa đấu sức, vừa là đội quân chiến đấu, vừa là đội quân sản xuất, LLVT huyện Lâm Hà đã cùng với lực lượng công an và Nhân dân vô hiệu hóa bộ máy FULRÔ nằm vùng, đẩy chúng vào thế suy sụp về chính trị, suy yếu về tổ chức, hao hụt về lực lượng; đồng thời, tổ chức tấn công quy quét, tiêu diệt, tiến tới giải quyết dứt điểm tổ chức FULRÔ trên địa bàn.

Phát huy truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” với ý chí tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, thiếu thốn, LLVT huyện đã nhanh chóng trưởng thành về mọi mặt đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước. Đến nay, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên trên địa bàn huyện đạt gần 1,3% so với dân số; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt trên 30%; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dự bị động viện đạt 11,17%, riêng sỹ quan dự bị đạt trên 60%. Hàng năm, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, chất lượng ngày càng nâng cao. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương vận hành đồng bộ, hiệu quả cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quân sự địa phương, làm tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc.

LLVT huyện thường duy tổ chức huấn luyện, diễn tập nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp với lực lượng công an nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Công tác giáo dục quốc phòng và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng được tiến hành chặt chẽ và có chất lượng. Phong trào Thi đua Quyết thắng của LLVT huyện luôn được phát động tạo sức lan tỏa sâu rộng với những nội dung thi đua có trọng tâm, trọng điểm, đột phá vào những khâu trọng yếu gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương, từ đó đã khơi dậy được tinh thần thi đua tự giác, trách nhiệm của cán bộ chiến sỹ với phương châm “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ”. Bên cạnh đó, LLVT huyện còn luôn đẩy mạnh hoạt động công tác dân vận, cùng với Nhân dân “chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, cũng như phong trào Đền ơn đáp nghĩa.

Ghi nhận những nỗ lực trong suốt hành trình 40 năm qua của cán bộ, chiến sỹ LLVT huyện Lâm Hà đã được Bộ Quốc phòng tặng thưởng vì đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc; nhiều năm liền được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng Cờ đơn vị dẫn đầu trong Phong trào thi đua Quyết thắng và danh hiệu Đơn vị Quyết thắng. Nhiều tập thể, cá nhân của LLVT huyện được Hội đồng thi đua khen thưởng các cấp khen thưởng với nhiều danh hiệu cao quý. Và hơn hết là niềm tin của chính quyền địa phương và bà con nhân dân vào LLVT huyện.

Sau 40 năm, LLVT huyện Lâm Hà vẫn đang tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ mới phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ với tinh thần và trách nhiệm cao nhất. Nhận định rõ những thuận lợi, khó khăn, thách thức ở chặng đường phía trước, với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, cán bộ chiến sỹ, LLVT huyện luôn vững tin nhất định sẽ thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiệu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đề ra, bảo đảm LLVT huyện luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, bảo đảm độ tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương Lâm Hà vững về chính trị, giàu về kinh tế - xã hội, vững mạnh về quốc phòng - an ninh.

ĐỨC LONG