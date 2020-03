Thủ tướng Chính phủ gửi Thư khen ngợi lực lượng CAND trong phòng chống COVID-19

Ngày 28/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi Thư ghi nhận, đánh giá cao kết quả, thành tích của toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND) trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần làm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong Thư, Thủ tướng viết:

"Thân gửi cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an nhân dân,

Dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Trước tình hình trên, Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã có nhiều chủ trương, biện pháp huy động cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành và nhân dân quyết liệt thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an là một trong những lực lượng đi đầu tham gia công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; các đồng chí đã có nhiều biện pháp, cách làm hết sức cụ thể để phòng, chống dịch bệnh, như: Kiểm soát chặt chẽ việc xuất cảnh, nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, hạn chế dịch bệnh lây lan vào trong nước; thường trực bảo vệ an ninh, trật tự các khu vực cách ly tập trung; phối hợp với các lực lượng quân đội, y tế thực hiện tốt công tác phát hiện, tìm kiếm, giám sát cách ly đối với những người nhiễm, nghi nhiễm dịch COVID-19; xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai về dịch bệnh; tích cực đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là các hành vi lừa đảo, trục lợi liên quan đến phòng, chống dịch bệnh…

Các đồng chí là lực lượng tuyến đầu, không quản ngại, khó khăn, gian khổ, chấp nhận hy sinh, có thể bị lây nhiễm dịch COVID-19 trong bất cứ lúc nào để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân vì Nhân dân phục vụ. Thành tích của các đồng chí đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Hành động của toàn lực lượng Công an nhân dân xứng đáng là điểm tựa tinh thần của quần chúng nhân dân, là chỗ dựa vững chắc của đồng bào, đồng chí cả nước trong công cuộc phòng, chống và quyết tâm đẩy lùi, chiến thắng dịch bệnh COVID-19.

Thay mặt Chính phủ, Tôi ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích của toàn lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Tôi đặc biệt biểu dương, khen ngợi những tấm gương cán bộ, chiến sĩ Công an ngày đêm tham gia trực tiếp, trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, nhằm hạn chế lây lan ra cộng đồng.

Tình hình dịch bệnh có thể còn kéo dài, Việt Nam đang trong giai đoạn tập trung cao độ để phòng, chống lây nhiễm trong cộng đồng, Tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục đề cao cảnh giác, quyết tâm hơn nữa cùng với các lực lượng và nhân dân sớm đẩy lùi dịch bệnh trên đất nước ta, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Chúc các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và Nhân dân giao phó.

Chào thân ái và quyết thắng!".

(Theo chinhphu.vn)