(LĐ online) - Ngày 12/3, Trại giam Đại Bình (thuộc Cục C10, Bộ Công an, tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm) tổ chức biểu gương người tốt việc tốt trong Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020.

Trung tá Bùi Ngọc Dũng - Giám thị Trại giam Đại Bình trao bằng khen của Cục C10, Bộ Công an cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020

Trại giam Đại Bình có hơn 230 cán bộ, chiến sỹ quản lý; giam giữ trên 1.600 phạm nhân, với 2 phân trại và 1 khu sản xuất. Trong 5 năm qua, phát huy truyền thống của lực lượng Công an Nhân dân, Đảng ủy, Ban giám thị Trại giam Đại Bình đã bám sát nội dung phong trào thi đua của Bộ Công an, Cục C10, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” trong toàn đơn vị. Trại giam Đại Bình đã chú trọng việc nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ đơn vị trong tổ chức thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ, gắn thực hiện Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và các cuộc vận động do Bộ Công an, Cục C10 phát động với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Công an Nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “Công an Nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa mới vì Nhân dân phục vụ” và Phong trào thi đua “Công an Nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”. Qua đó, tạo sức lan tỏa, sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của từng cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, giúp cho mỗi cán bộ chiến sỹ nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác, có nhiều sáng tạo, đổi mới trong công việc bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Bên cạnh đó, công tác trinh sát, vũ trang trại giam luôn được đặt lên hàng đầu, các cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị luôn đề cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, ý thức tuân thủ pháp luật, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, quy chế làm việc, quy trình công tác; làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, công tác tuần tra, canh gác, dẫn giải được duy trì thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Kết quả trong 5 năm qua, Trại giam Đại Bình không để phạm nhân nào trốn thoát, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, đảm bảo an toàn Trại trong mọi tình huống. Những năm qua, bên cạnh việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, tạo cảnh quan môi trường giáo dục, cải tạo khang trang, xanh, sạch, đẹp, Trại giam Đại Bình còn chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, thực hiện nghiêm túc các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với phạm nhân, làm tốt công tác hướng nghiệp dạy nghề, cũng như xét giảm án tha tù trước thời hạn có điều kiện cho phạm nhân. 5 năm qua, Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Trại giam Đại Bình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ thi đua, phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Ban giám thị Trại giam Đại Bình trao giấy chứng nhận gương “người tốt, việc tốt” cho các cá nhân điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020

Dịp này, Trại giam Đại Bình đã trao bằng khen của Cục C10, Bộ Công an cho 5 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015 - 2020; đơn vị cũng đã trao giấy chứng nhận gương “người tốt, việc tốt” cho 17 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào này.