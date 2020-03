Xây dựng lực lượng bán chuyên trách và tổ chức quần chúng tự quản ở cơ sở

Theo đánh giá của ngành công an, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đã thường xuyên quan tâm, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng chuyên trách và tổ chức quần chúng tự quản ở khu dân cư. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện các chủ trương lớn của Chính phủ là Pháp lệnh công an xã và Nghị định số 38/2006 về “Bảo vệ dân phố”.

Trao bằng khen cho các đơn vị làm tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Có thể nói, Nghị định số 38 về Bảo vệ dân phố được coi là cơ sở pháp lý quan trọng khẳng định vai trò và vị trí của bảo vệ dân phố. Đây là lực lượng quần chúng tự nguyện, làm nòng cốt trong phong trào bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội được thành lập ở các phường, thị trấn, nơi bố trí lực lượng công an chính quy, do Ủy ban nhân dân phường, thị trấn quyết định thành lập. Để thực hiện có hiệu quả Nghị định số 38, công an các đơn vị, địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hướng dẫn, bồi dưỡng, tập huấn pháp luật, nghiệp vụ, củng cố, xây dựng lực lượng bảo vệ dân phố trong sạch, vững mạnh. Cụ thể, trong năm 2019, Công an tỉnh đã tổ chức 2 đợt tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, pháp luật và tập huấn chuyên sâu về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho các lực lượng công an xã và bảo vệ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh để họ nắm vững hơn về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Thực hiện Đề án số 106 và Công văn số 3422 ngày 25/12/2018 của Bộ Công an về việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, Công an tỉnh cũng đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai thực hiện một cách đồng bộ trên toàn tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 116 xã đã bố trí được 233 đồng chí công an chính quy trong 88/116 xã, bao gồm 88 đồng chí trưởng công an xã, 77 đồng chí phó trưởng công an xã, 58 đồng chí công an viên thường trực.

Cùng với việc phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp đặc điểm, điều kiện từng địa phương, đơn vị đã tạo sự chuyển biến quan trọng về nhận thức của toàn xã hội và nâng cao trách nhiệm tham gia phòng, chống tội phạm của quần chúng nhân dân. Các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự tại các xã, phường, thị trấn cũng tiếp tục được duy trì, củng cố.

Theo thống kê của ngành công an, hiện toàn tỉnh có 4.025 tổ an ninh nhân dân, 444 đội dân phòng, 924 tổ tuần tra dân cử dân nuôi, 1.341 tổ hòa giải, 363 tổ bảo vệ dân phố.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hàng năm được tổ chức cũng đã góp phần tạo khí thế sôi nổi, thiết thực, cổ vũ người dân tham gia phòng, chống tội phạm. Chính vì vậy mà tỉnh đã xây dựng được nhiều mô hình tự quản và có nhiều mô hình phù hợp với đặc điểm của từng cộng đồng dân cư ở thành thị, nông thôn, vùng có đạo… Cùng với lực lượng bảo vệ dân phố, các mô hình tự quản ở cơ sở đã làm tốt công tác nắm, phản ánh tình hình an ninh, trật tự, cung cấp cho lực lượng công an các nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra, khám phá nhiều vụ án ở cơ sở. Thường xuyên phối hợp với công an xã, phường, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, trường học... tham gia các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, tham gia tuần tra ở những địa bàn trọng điểm, phòng ngừa trộm cắp, cướp giật, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng...

Theo đánh giá của Công an tỉnh, hoạt động của lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ngày càng hoạt động có hiệu quả. Không chỉ giúp lực lượng công an phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động vi phạm pháp luật, các vụ phạm pháp hình sự, đấu tranh triệt phá tội phạm mà còn cung cấp nhiều thông tin có giá trị liên quan đến an ninh quốc gia. Những kết quả trên đã giúp cho mối liên hệ giữa quần chúng với chính quyền và công an, lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở ngày càng gắn bó chặt chẽ, mật thiết. Qua đó, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu về thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội, tạo đà thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

