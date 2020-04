Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lạc Dương sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Covid-19

(LĐ online) - Cùng với người dân địa phương nỗ lực phòng chống dịch bệnh Covid-19, những ngày qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Lạc Dương đã chuẩn bị tốt mọi công tác, sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp nghi nhiễm, cần phải cách ly (nếu có).

Khu cách ly thuộc Ban CHQS huyện Lạc Dương đã sẵn sàng để tiếp nhận những trường hợp nghi nhiễm cần cách ly

Thượng tá Lê Minh Tiến - Chính trị viên Ban CHQS huyện Lạc Dương cho biết, ngay sau khi có Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đơn vị đã đồng bộ triển khai kế hoạch cụ thể đến toàn thể đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương. Bên cạnh phối hợp với các đơn vị tham gia công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về dịch viêm đường hô hấp cấp thì Ban CHQS huyện đã lên kế hoạch thực hiện, chuẩn bị tốt khu cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19, tiếp nhận những trường hợp phải cách ly (nếu có).

Được biết, để đảm bảo an toàn, trước khi khu cách ly đi vào hoạt động, đơn vị được phun thuốc khử trùng tiêu độc phòng dịch, các hoạt động như tiếp đón người cách ly, khai báo y tế, khám sàng lọc sức khỏe, hướng dẫn người cách ly tuân thủ các nội quy… đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Hiện tại, cơ sở vật chất như phòng ăn, nơi sinh hoạtvà các trang thiết bị hỗ trợ về cơ bản đã đầy đủ, sẵn sàng đi vào hoạt động trong trường hợp cần thiết. Riêng chỗ ngủ, đơn vị đặt 30 giường và bố trí cách nhau 2 m theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế. Dự kiến, sẽ đảm bảo tiếp nhận 50 trường hợp.

Thượng tá Lê Minh Tiến cho biết thêm, từ đầu tháng 2/2020, Ban CHQS huyện Lạc Dương đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 gồm 9 thành viên. Đồng thời, triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh nhằm chủ động phòng chống hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh trong lực lượng vũ trang huyện và sẵn sàng tham gia phòng chống dịch cho Nhân dân khi được UBND huyện và Bộ CHQS tỉnh giao nhiệm vụ; phân loại cấp độ dịch bệnh và biện pháp thực hiện.

Để thực hiện tốt phòng chống Covid-19, Ban CHQS huyện Lạc Dương luôn tuân thủ việc đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn

Theo đó, lực lượng cơ động được thành lập với 1 tổ quân y cơ động có đầy đủ phương tiện, thuốc men, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh. Quân y đơn vị chuẩn bị đầy đủ túi thuốc, khẩu trang, trang phục phòng chống dịch. Cùng với đó, phối hợp với đội ngũ y tế địa phương để sẵn sàng phát hiện, cách ly và vận chuyển bệnh nhân về cơ sở y tế gần nhất.

Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thuộc Ban CHQS huyện, Ban Hậu cần chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh, hoàn thiện phương án thành lập các tổ quân dân y phòng chống dịch cơ động để sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch. Theo đó, các hoạt động phòng chống dịch bệnh sẽ được tham mưu kịp thời với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Ban CHQS huyện để tiến hành triển khai và hướng dẫn trong toàn huyện.

Theo Thiếu tá Huỳnh Quốc Việt - Trưởng Ban Hậu cần Ban CHQS huyện Lạc Dương, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19, cho biết: Chúng tôi đã dự trù cơ sở vật chất, trang thiết bị chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cơ bản, sẵn sàng đối phó với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Mục tiêu là chủ động ứng phó có hiệu quả, góp phần bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Đến nay, tại khu cách ly, công tác đảo bảo an toàn đã được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, Ban CHQS huyện phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ tại địa phương đảm bảo an ninh, an toàn cho khu vực, các bốt gác xung quanh được triển khai đảm bảo tuần tra canh gác 24/24 giờ, sẵn sàng tiếp nhận các trường hợp cách ly khi nhận được thông báo.

THÂN HIỀN - VIỆT QUỲNH