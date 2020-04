Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quay trở lại làm việc bình thường

(LĐ online) - Tối 16/4, đồng chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký văn bản hỏa tốc về việc tiếp tục thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Báo Lâm Đồng đăng nguyên văn nội dung văn bản này:

Tiếp tục duy trì 8 chốt kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định số 670/QĐ-BCĐ ngày 08/4/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Khánh Phúc

Thực hiện Thông báo số 158/TB-VPCP ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống Covid-19, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc tiếp tục phát huy hiệu quả 4 tại chỗ, quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc", không chủ quan, mất cảnh giác, bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của Nhân dân; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 1777/CĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; trong đó, chú ý thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tụ tập đông người trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 16/4/2020 đến hết ngày 22/4/2020, cụ thể:

a) Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 01 phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; đeo khẩu trang nơi công cộng.

b) Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

c) Tạm đình chỉ hoạt động những cơ sở kinh doanh các dịch vụ trên địa bàn gồm: Vũ trường, quán bar, karaoke, massage, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, ca nhạc phòng trà; khu điểm du lịch, di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; sân bóng đá mini, hồ bơi, phòng tập gym, phòng tập yoga, câu lạc bộ bi-da; chợ đêm; cơ sở thẩm mỹ, làm đẹp.

- Nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động nhưng không được phục vụ quá 10 người tại một thời điểm;

- Các cơ sở lưu trú du lịch có nhu cầu duy trì hoạt động dịch vụ lưu trú trong giai đoạn hiện nay thì phải đăng ký với chính quyền địa phương để thực hiện các biện pháp giám sát y tế; bố trí không quá 2 người trong một phòng và phải thực hiện đầy đủ các yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động nhưng không được phục vụ quá 10 người tại một thời điểm. Ảnh: Khánh Phúc

d) Hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là đến các địa bàn có dịch; tổ chức lại hoạt động giao thông công cộng nhằm hạn chế đi lại, tập trung đông người, trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp như: Cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm; xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp; chuyên chở vật liệu sản xuất, hàng hóa; đồng thời, giảm số lượng xe khách công cộng (kể cả xe vận chuyển hành khách thông qua hợp đồng) xuống dưới 50%; không vận chuyển quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người trên một chuyến xe; bố trí người ngồi cách hàng ghế hoặc giữ khoảng cách an toàn nhất định; người trên xe phải đeo khẩu trang; sử dụng dung dịch sát khuẩn tay trước và sau khi lên xuống xe và khai báo y tế theo đúng quy định.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quay trở lại làm việc bình thường. Ảnh: Chính Thành

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc:

a) Triển khai cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quay trở lại làm việc bình thường, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại công sở theo hướng dẫn của ngành y tế; tăng cường các hoạt động trực tuyến. Tỉnh Lâm Đồng được xếp vào nhóm “có nguy cơ thấp" đối với dịch Covid-19, tuy nhiên không được lơ là, mất cảnh giác, không chủ quan, xem nhẹ, cần phải tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

b) Sở Y tế tiếp tục tham mưu công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo các chiến lược đang thực hiện: Ngăn chặn, phát hiện nhanh; cách ly, khoanh vùng, dập dịch triệt để và điều trị hiệu quả; kiềm chế, kiểm soát tốc độ lấy nhiễm ở mức thấp nhất, hạn chế các trường hợp tử vong; tiếp nhận kinh phí hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 do Ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt Nam tỉnh vận động được; xây dựng phương án chi tiết sử dụng nguồn tài trợ này đảm bảo hiệu quả, đúng mục đích.

c) Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tư, phòng chống tội phạm; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục duy trì 8 chốt kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo Quyết định số 670/QĐ-BCĐ ngày 08/4/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; ngưng hoạt động các chốt kiểm soát do các huyện, thành phố thành lập.

d) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp với Sở Y tế trong quá trình thực hiện phương án tổ chức cách ly tập trung; duy trì lực lượng chăm sóc, quản lý đối tượng cách ly theo quy định.

đ) Các sở, ngành: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2177/UBND-VX3 ngày 15/4/2020; khẩn trương rà soát, nắm chắc số lượng đối tượng thụ hưởng; đảm bảo công khai, minh bạch, không bỏ sót đối tượng, không xảy ra tiêu cực; hoàn thành việc hỗ trợ cho các đối tượng thụ hưởng trong tháng 4/2020.

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu thực hiện các giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội ứng phó với dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 2160/UBND-TH3 ngày 15/4/2020, nhằm vừa đảm bảo các yêu cầu về phòng, chống dịch, vừa duy trì được sự liên tục của hoạt động kinh tế ở mức độ nhất định; thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội.

g) Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể tăng cường tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền vận động Nhân dân tự giác tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; vận động tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân tiếp tục ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chồng dịch Covid-19.

h) UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc: Tuyên truyền, vận động Nhân dân bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch của Nhà nước và cơ quan chức năng; chung sức đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh; trước mắt, thực hiện nghiêm các biện pháp không tụ tập đông người; chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp cần thiết, đeo khẩu trang nơi công cộng; tăng cường tự bảo vệ sức khỏe, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế đến các cơ sở khám, chữa bệnh trừ trường hợp thật sự cần thiết, nhất là đối với người cao tuổi, có bệnh nền. Tiếp tục rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở cách ly tập trung để tiếp nhận đối tượng cách ly khi có yêu cầu.

