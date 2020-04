ĐẢNG BỘ XÃ GIA BẮC

Gia Bắc là xã vùng sâu, vùng xa của huyện Di Linh với điều kiện kinh tế - xã hội còn chưa phát triển, mọi mặt đời sống của người dân còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, thời gian qua, Đảng bộ xã Gia Bắc đã chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo địa phương phát triển toàn diện.

Bộ mặt nông thôn Gia Bắc đang dần khởi sắc

Cách trung tâm Di Linh hơn 30 km, xã Gia Bắc là địa phương đặc biệt khó khăn, kinh tế - xã hội chậm phát triển, trình độ dân trí thấp. Dân số toàn xã hiện nay là hơn 1,8 ngàn người với hơn 95% dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số. Thu nhập của người dân Gia Bắc chủ yếu dựa vào nông nghiệp là chính. Cơ sở hạ tầng trên địa bàn chưa phát triển, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Trước thực trạng đó, Đảng bộ xã Gia Bắc xác định, tập trung mọi nguồn lực lãnh đạo địa phương phát triển là nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu. Từ đó, Ðảng bộ xã Gia Bắc đã chú trọng làm tốt công tác xây dựng Ðảng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nhằm tạo bước chuyển biến mới trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống của người dân địa phương.

Thời gian qua, Đảng bộ xã Gia Bắc đã chỉ đạo chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tại địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích. Các đảng viên ở xã Gia Bắc luôn gương mẫu, đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động, thực hiện đời sống mới, xóa bỏ hủ tục và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Chính quyền xã Gia Bắc đã vận động Nhân dân phát triển đàn gia súc, gia cầm, đổi mới phương thức chăn nuôi, không nuôi thả rông làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường, dịch bệnh lây lan. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã Gia Bắc cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và các quy định của Nhà nước về lĩnh vực đất đai, tài nguyên, môi trường…

Song song với những nhiệm vụ trên, thời gian qua, Đảng bộ xã Gia Bắc còn tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Theo đó, Đảng bộ xã Gia Bắc đã chỉ đạo hệ thống chính trị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chung sức đồng lòng, hiến đất, hiến cây, đóng góp ngày công và kinh phí để xây dựng các công trình dân sinh. Bên cạnh đó, Đảng bộ xã Gia Bắc chỉ đạo sử dụng hợp lý các nguồn vốn để đầu tư xây dựng hiệu quả các công trình nông thôn mới tại địa phương. Với sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành cũng như nỗ lực triển khai thực hiện của chính quyền và Nhân dân, hiện nay xã Gia Bắc đã đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và đang phấn đấu để về đích, đạt xã nông thôn mới vào năm 2022.

Đồng chí K’Lãng - Bí thư Đảng ủy xã Gia Bắc cho biết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền; các ban ngành, đoàn thể cũng như Nhân dân Gia Bắc đã nỗ lực, cố gắng để từng bước vượt qua khó khăn và xây dựng địa phương phát triển mọi mặt. Từ đó, đưa kinh tế địa phương tiếp tục phát triển ổn định, đời sống của Nhân dân từng bước được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, khối đại đoàn kết, thống nhất tiếp tục được phát huy; bộ mặt nông thôn từng bước được quan tâm đầu tư, nâng cấp khang trang, sạch đẹp; hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của người dân Gia Bắc đạt trên 25 triệu đồng/người/năm. Tổng mức thu ngân sách trên địa bàn xã 5 năm đạt 3.925 triệu đồng, đạt 153% dự toán giao, tăng gấp 5 lần so với nhiệm kỳ trước. Giá trị sản xuất nông nghiệp của người dân Gia Bắc đạt 110 triệu đồng/ha/năm. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Gia Bắc còn 17,80%. Tỷ lệ hộ dân Gia Bắc được sử dụng điện lưới quốc gia hàng năm là 100%, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90%. Tỷ lệ trường học trên địa bàn xã đạt chuẩn quốc gia là 50%.

“Tuy là một xã khó khăn nhưng với sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của Nhân dân nên Gia Bắc đang từng bước chuyển mình phát triển. Hiện, Ban Chỉ đạo các chương trình phối hợp giữa lực lượng vũ trang với các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Lâm Đồng đã triển khai nhiều công trình, phần việc hỗ trợ, giúp đỡ người dân xã Gia Bắc như: vận động quyên góp, ủng hộ, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và xây dựng các công trình giếng nước sạch cho người dân trên địa bàn cũng như các công trình dân sinh khác... Qua đó, góp phần nâng cao đời sống cho người dân và xây dựng nông thôn mới ngày càng khang trang, sạch đẹp”, Bí thư Đảng ủy xã Gia Bắc K’Lãng cho biết thêm.

DUY NGUYỄN