Đảng ủy Phòng Kỹ thuật quân sự đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Với phương châm hoạt động dân chủ và kỷ luật đi đôi với nhau trong thực hiện nhiệm vụ; lấy nguyên tắc làm gốc trên cơ sở vận dụng linh hoạt sự chỉ đạo của chỉ huy các cấp đã khơi dậy tính chủ động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nhiều năm qua, Đảng ủy Phòng Kỹ thuật quân sự (Bộ CHQS tỉnh) đã trở thành đơn vị xuất sắc dẫn đầu toàn quân.

Đảng bộ Phòng Kỹ thuật vừa được chọn tổ chức đại hội điểm của Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh. Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành khóa mới gồm 5 đồng chí

Nhiệm kỳ 5 năm 2015 - 2020, Đảng ủy Phòng Kỹ thuật quân sự đã lãnh đạo cơ quan, đơn vị chủ động tham gia bảo đảm trang bị cho lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh trong các nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu thường xuyên và đột xuất, duy trì tốt hệ số trang bị của các đơn vị sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật, duy trì nghiêm chế độ bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí trang bị kỹ thuật theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Tích cực tham mưu cho Bộ CHQS tỉnh triển khai tổ chức thực hiện nghiêm các thông tư, chỉ thị, quy định về công tác an toàn bảo hộ lao động trong quân đội. Bảo đảm 100% hệ thống thu lôi chống sét cho công trình quốc phòng trên địa bàn tỉnh trước mùa mưa bão.

Về công tác huấn luyện và xây dựng ngành, Bí thư Đảng ủy Ngô Thế Tiệp - Chủ nhiệm Phòng Kỹ thuật quân sự cho biết: Với chức năng là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50), Đảng ủy đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo 50 tỉnh lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kế hoạch hàng năm. Thường xuyên nắm chắc số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật; qua đó, tham mưu, đề xuất sắp xếp đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trong toàn tỉnh đúng, đủ biên chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đảng ủy cũng đã thường xuyên quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đơn vị. Đề cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, chỉ huy. Đẩy mạnh các phong trào thi đua quyết thắng, chú trọng xây dựng nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là xây dựng và triển khai mô hình “Đồng hành cùng hậu phương chiến sĩ” đạt hiệu quả cao và nhận được sự đồng tình trong toàn cán bộ, chiến sỹ tại đơn vị. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tốt công tác huấn luyện, xây dựng cơ quan, đơn vị nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật tốt, cải cách hành chính quân sự, xây dựng tác phong công tác của cán bộ, chiến sĩ khoa học, kỷ cương, rèn luyện kỷ luật tốt, không để xảy ra tai nạn giao thông, tai nạn lao động... Trong nhiệm kỳ đã đề nghị thăng quân hàm, nâng lương cho 52 đồng chí là sỹ quan và quân nhân chuyên nghiệp đến niên hạn. Luôn làm tốt công tác phòng gian bảo mật, bảo đảm cơ quan đơn vị tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

Đảng ủy Phòng Kỹ thuật quân sự đã tham mưu cho Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh tổ chức thành công nhiều hội thi, hội thao chuyên ngành kỹ thuật. Qua hội thi, hệ thống cơ sở kỹ thuật tại các huyện, thành phố đã được củng cố, nâng cấp tương đối đồng bộ. Hàng năm đều tham gia hướng dẫn chuyên môn cho ban CHQS các huyện, thành phố tổ chức diễn tập phòng thủ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong 5 năm qua, Đảng ủy Phòng Kỹ thuật đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo đảm kỹ thuật phục vụ cho Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh năm 2017.

Về công tác dân vận, ngoài hoạt động chuyên môn kỹ thuật đảm bảo, Phòng Kỹ thuật quân sự còn tích cực tham gia nhiều hoạt động dân vận cơ sở hiệu quả, thiết thực như đóng góp 50 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động cùng với cấp ủy, chính quyền xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà làm đường liên thôn, xây dựng nhà văn hóa, trồng cây xanh, khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ. Đồng thời, thực hiện giúp đỡ các gia đình chính sách, người già neo đơn; tổ chức chương trình xuân vui tươi đầm ấm cho các hộ nghèo, hỗ trợ chương trình “đồng hành cùng các cháu đến trường”; lắp đặt hệ thống camera an ninh dọc theo Tỉnh lộ 725 và trước cổng Đại đội 729, nhằm đảm bảo tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp với Ban CHQS huyện Lâm Hà xây dựng 1 căn nhà đồng đội trị giá 70 triệu đồng. Qua đó, giúp động viên tinh thần các đối tượng chính sách còn khó khăn trong cuộc sống, củng cố thêm niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Trong công tác xây dựng ngành, tham gia hội thi, hội thao, hàng năm Đảng ủy, Chỉ huy Phòng Kỹ thuật đã quan tâm lãnh, chỉ đạo chặt chẽ. Trong thời gian qua, Phòng Kỹ thuật luôn đạt thứ hạng cao trong các hội thi, hội thao do Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng tổ chức. Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã thật sự đi vào chiều sâu. “Nhờ triển khai tốt các phong trào hoạt động, hiện nay, Phòng Kỹ thuật được xem là lá cờ đầu của LLVT tỉnh trong việc áp dụng sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu thường xuyên của đơn vị” - Đại tá Trần Văn Khương, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết.

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, thời gian qua, công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng tập thể phòng vững mạnh toàn diện luôn được Đảng ủy Phòng Kỹ thuật chú trọng quan tâm và đạt chất lượng cao. Cụ thể, luôn duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chế độ làm việc, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, chi bộ trong quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên luôn được đề cao. Đặc biệt, công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên luôn được Đảng ủy chú trọng quan tâm. Từ đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên luôn được nâng lên rõ rệt.

Với những nỗ lực trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, trong 5 năm qua, có 2 năm liên tiếp Đảng bộ Phòng Kỹ thuật được Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh khen thưởng là Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

HÀ NGUYỆT