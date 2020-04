Ngày 15-4 sẽ quyết định cách ly xã hội tiếp hay không

Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xây dựng một số phương án để ngày 15-4 tới đây Thường trực Chính phủ sẽ họp bàn, quyết định phương án phù hợp về cách ly xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp Thường trực Chính phủ chiều ngày 13-4 - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

Chiều 13-4, chủ trì họp Thường trực Chính phủ về chống dịch COVID-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh "chúng ta không thể chủ quan, tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác" và việc thực hiện cách ly xã hội tiếp theo hay không sẽ được quyết định vào ngày 15-4.

Thực tế trong những ngày qua đã có sự lơi lỏng hơn, người ra nơi công cộng nhiều hơn so với những ngày trước đó. Một số cửa hàng, cửa hiệu thực hiện chưa nghiêm, vẫn mở cửa bán hàng mà đáng lẽ ra thuộc diện đóng cửa.

Trong khi cả nước, đặc biệt là ngành y tế và các cơ quan liên quan tích cực thực hiện các biện pháp mạnh mẽ nhưng tình hình lây nhiễm vẫn xảy ra, nhất là ổ dịch Hạ Lôi mới đây.

Vì vậy, Thủ tướng lưu ý không thể chủ quan, tuyệt đối không lơ là, mất cảnh giác. Bởi nếu lơi lỏng, dễ vỡ trận, sẽ xóa đi thành quả mà Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị, nhân dân đã dày công suốt mấy tháng qua.

Thủ tướng nhắc lại những nguyên tắc như khóa chặt từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch nhanh ở bên trong. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm ở địa phương của mình, trong ngành của mình, tại cơ sở sản xuất kinh doanh nếu được phép mở theo quyết định của Chủ tịch UBND địa phương.

Thủ tướng đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn chỉnh và đưa vào ứng dụng phần mềm giám sát, truy vết đối tượng nghi, trường hợp lây nhiễm. Thực hiện các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt để hạn chế nguy cơ lây nhiễm qua việc sử dụng tiền mặt để thanh toán.

Nhấn mạnh chủ trương hạn chế nhập cảnh vào Việt Nam có lộ trình chặt chẽ, Thủ tướng nêu rõ tinh thần ngăn chặn tối đa nguồn lây từ nước ngoài.

Thủ tướng đồng ý cho xuất khẩu khẩu trang y tế và các thiết bị bảo hộ chống dịch cho các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề trên tinh thần nước ta đã có đủ nhu cầu dự trữ.

Các địa phương thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch ở khu công nghiệp, đối với công nhân, người yếu thế, các công trường thi công, tăng cường bảo hộ an toàn.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo việc học và thi của các trường, các cấp; Bộ Công an, đặc biệt là công an các địa phương có phương án bảo đảm an toàn cho người dân, điều tra, xử lý nghiêm các vụ vi phạm.

Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xây dựng một số phương án để ngày 15-4 tới đây, Thủ tướng và Thường trực Chính phủ sẽ xem xét, đánh giá toàn diện kết quả việc thực hiện Chỉ thị 16 về giãn cách xã hội.

Đồng thời chỉ ra những nguy cơ tiềm ẩn của dịch bệnh cũng như xem xét, quyết định phương án phù hợp nhằm đảm bảo tính mạng, sức khỏe của nhân dân. Thủ tướng mong muốn qua việc thực hiện Chỉ thị 16 sẽ hình thành thói quen phòng bệnh trong nhân dân.