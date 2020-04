Phòng chống dịch Covid-19 tốt, đảm bảo các hoạt động sản xuất

(LĐ online) - Mặc dù có một số lĩnh vực bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng nhìn chung vẫn đảm bảo các hoạt động sản xuất.

Toàn cảnh buổi họp

Sáng 29/4, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên đã chủ trì buổi họp với sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020; triển khai nhiệm vụ, giải pháp tháng 5/2020.

Theo báo cáo, trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020, công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được các cấp, các ngành chủ động tổ chức, triển khai, thực hiện hiệu quả, ưu tiên đảm bảo an toàn sức khoẻ của Nhân dân và cộng đồng, bám sát chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế. Đặc biệt, trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội, các ngành, các cấp, các địa phương đã nghiêm túc, tích cực thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, bảo đảm an ninh trật tự, không xảy ra tình trạng trì trệ.

Tình hình sản xuất nông nghiệp đảm bảo thời vụ; tình hình dịch tả lợn châu Phi, dịch lở mồm long móng cơ bản được khống chế. Một số địa phương đã công bố hết dịch tả lợn châu Phi, công tác tái đàn lợn thực hiện theo đúng quy trình. Khối lượng thực hiện và giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản tăng so với cùng kỳ; các lĩnh vực văn hoá – xã hội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, đảm bảo an toàn trước tình hình dịch bệnh Covid-19; công tác người có công, bảo đảm an sinh xã hội, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, lao động, giảm nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. An ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trật tự an toàn giao thông chuyển biến tích cực, giảm cả ba tiêu chí.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, các hoạt động xuất nhập khẩu, lưu thông, vận chuyển hàng hoá, hành khách và nhiều lĩnh vực dịch vụ như y tế, giáo dục, ăn uống, lưu trú, giải trí, nhất là du lịch bị ảnh hưởng rõ rệt. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và hoạt động trở lại giảm, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động tăng cao; lao động được đào tạo và giải quyết việc làm giảm sao với cùng kỳ, số lao động thất nghiệp tăng. Tình hình vi phạm lâm nghiệp, an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các sở, ngành cũng đã báo cáo một số vấn đề về tình hình hoạt động kinh doanh, những kết quả đạt được cũng như những khó khăn gặp phải trong thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2020 và kiến nghị, đề xuất phương án giải quyết. Đáng chú ý, theo báo cáo tại cuộc họp, ngành nông nghiệp, giao thông vận tải và dịch vụ du lịch là 3 ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì dịch Covid-19 trong tháng 4/2019. Theo báo cáo của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, rau, hoa bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi giá hai mặt hàng này giảm mạnh. Tuy nhiên, dự kiến bước sang tháng 5, giá các mặt hàng này dần trở lại ổn định. Còn theo báo cáo của lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thì lượng khách du lịch đến Đà Lạt – Lâm Đồng trong tháng 4/2020 giảm đến 97,95% so với cùng kỳ. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải cho biết, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 175,4 tỷ đồng giảm 47,27% so với cùng kỳ…

Kết luận tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên nhận định rằng, tháng 4/2020, tỉnh đã tập trung thực hiện công tác chống dịch Covid-19 rất tốt, tạo được sự đồng thuận lớn trong các tầng lớp Nhân dân. Tỉnh cũng đã triển khai tốt các chủ trương của Chính phủ liên quan đến việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Mặc dù có một số lĩnh vực bị thiệt hại do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng nhìn chung vẫn đảm bảo các hoạt động sản xuất. Tình hình an ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội cũng được đảm bảo…

Chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Văn Yên đề nghị các sở, ngành tiếp tục tăng cường và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế và của tỉnh về phòng chống dịch Covid-19. Khẩn trương triển khai hiệu quả các biện pháp cấp bách hỗ trợ, góp phần tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo, các sở, ngành địa phương nỗ lực phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới. Chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội nhanh chóng thực hiện chi trả chế độ hỗ trợ cho người có công, người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, hộ nghèo – triển khai ngay trong đầu tháng 5. Về thực hiện Nghị quyết 42, cần có kế hoạch thực hiện sớm và phù hợp để kịp thời chi hỗ trợ đúng đối tượng theo quy định.

Đồng chí cũng chỉ đạo, trong tháng 5, tất cả các ngành, huyện phải rà soát lại kế hoạch, quy hoạch liên quan đến đầu tư công để tổng hợp trình UBND tỉnh và HĐND tỉnh, trên cơ sở đầu tư phải có hiệu quả; định giá lại rừng, có kế hoạch giao nhiệm vụ trồng rừng. Đối với ngành văn hoá, thể thao và du lịch, cần chủ động làm việc với Hiệp hội du lịch để bàn phương hướng cho thị trường du lịch thời gian tới để có định hướng phát triển và khai thác du lịch hiệu quả và an toàn trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp trên toàn cầu hiện nay.

NGUYỄN NGHĨA