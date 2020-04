Phòng, chống thông tin giả, tin đồn thất thiệt trước đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII

Thông tin giả, tin đồn thất thiệt chống phá đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIII của Đảng là do các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội, phản động đưa ra một cách có mục đích. Song, lại được một số người nhẹ dạ cả tin, thiếu bản lĩnh, mất cảnh giác, hoặc vì lý do nào đó mà “vô tình” hay “cố ý” tán phát, lan truyền. Lại có không ít người cho rằng, mạng xã hội là môi trường “ảo” nên có thể tự do phát ngôn, tự do thông tin mà không phải chịu trách nhiệm. Đó là những nhận thức không đúng.