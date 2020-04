Thủ tướng yêu cầu không lơi lỏng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

(LĐ online) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo 155/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương đã thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các Chỉ thị số 15/CT-TTg và 16/CT-TTg, được Nhân dân cơ bản ủng hộ và đạt kết quả tốt.

Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ cao lây nhiễm trong cộng đồng, đòi hỏi cả nước tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Cần thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách trong thời gian ngắn để không phải áp dụng biện pháp phong tỏa trong thời gian dài; tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ phương châm chấp nhận hy sinh lợi ích kinh tế, ưu tiên bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân.

Trong một vài ngày qua, tại một số nơi đã có hiện tượng lơi lỏng, tụ tập đông người tại nơi công cộng, mở cửa bán hàng… cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để tiếp tục tái diễn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm, không lơi lỏng các biện pháp cấp bách phòng chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, nhất là các biện pháp về hạn chế ra đường, không tập trung đông người, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tối thiểu khi giao tiếp. Tiếp tục khóa chặt không để nguồn lây xâm nhập qua đường nhập cảnh, thực hiện quyết liệt việc phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch trong nước; các trường hợp nhập cảnh phải được cách ly ít nhất 14 ngày theo đúng quy định.

Riêng về biện pháp cách ly toàn xã hội, Thủ tướng Chính phủ giao Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phương án về cách ly toàn xã hội sau ngày 15/4/2020.

Thủ tướng Chính phủ giao Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo cụ thể về thành lập, hoạt động của các Đội công tác tăng cường, thực hiện nhanh việc truy vết, khoanh vùng, dập dịch ở các địa phương.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người đứng đầu các ngành, các cấp chính quyền, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn và trong phạm vi quản lý. Các địa phương chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp, công trường xây dựng, tăng cường việc bảo hộ an toàn đối với công nhân, người lao động; quan tâm đến đời sống các đối tượng yếu thế.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam trước khi trình Thủ tướng Chính phủ về phương án tổ chức học, thi của học sinh năm học 2019-2020.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an, đặc biệt công an các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm an toàn cho người dân; khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc gây rối trật tự công cộng, đua xe, chống người thi hành công vụ… trong thời gian phòng, chống dịch.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tập hợp, huy động các nhà khoa học, các chuyên gia nghiên cứu và kịp thời có các sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ hiệu quả công tác truy vết, kiểm soát các ca bệnh, khoanh vùng, dập dịch, dự báo dịch tễ… đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống dịch; biểu dương lực lượng Bộ đội biên phòng đã bám biên từ tết âm lịch đến nay để ngăn chặn dịch từ các nước vào Việt Nam.

Về các kiến nghị của Ban Chỉ đạo quốc gia, Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thực hiện các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt để hạn chế nguy cơ lây nhiễm qua việc sử dụng tiền mặt.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý triển khai việc tư vấn khám chữa bệnh trực tuyến. Giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện và sớm đưa vào sử dụng phần mềm giám sát, truy vết ca bệnh, kiểm soát nguồn lây bệnh, bảo đảm an toàn, không để lộ lọt thông tin cá nhân.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý xuất khẩu khẩu trang y tế, trang phục phòng hộ, trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch theo nguyên tắc bảo đảm đủ cho nhu cầu trong nước (kể cả dự trữ) và chỉ xuất khẩu cho các nước bị ảnh hưởng nặng của dịch bệnh. Bộ Y tế, Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan xử lý nhanh việc này, không để lỡ thời cơ.

Bộ Y tế khẩn trương trình Chính phủ sửa đổi Nghị quyết 20/NQ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ để thúc đẩy hoạt động xuất khẩu nêu trên.

