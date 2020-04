Xây dựng Đảng về đạo đức: Bồi đắp niềm tin với Đảng

Trước thềm Đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, việc xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng vẫn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của từng đảng viên và tổ chức Đảng.

Trong thời gian qua, từ sự trượt dốc, tha hóa về đạo đức đến những suy nghĩ và việc làm “lệch chuẩn” của một số cán bộ, đảng viên đã và đang bào mòn niềm tin của nhân dân với Đảng. Trước thềm Đại hội đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, việc xây dựng niềm tin của nhân dân đối với Đảng vẫn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của từng đảng viên và tổ chức Đảng. Để làm được điều này, người cán bộ, đảng viên cần trách nhiệm không chỉ với bản thân mình, mà còn phải có ý thức và hành động tích cực đối với cộng đồng. Những hành động tích cực của cán bộ, đảng viên tạo nên những hiệu ứng tích cực, vun bồi niềm tin yêu của nhân dân với Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Những khoảng tối về đạo đức và lối sống của một bộ phận đảng viên

Nhận hối lộ tới 3 triệu USD, thông qua những dự án gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước, thậm chí tiến hành những dự án gây ảnh hưởng và an nguy đến an ninh quốc phòng của đất nước là những vấn đề được dư luận hết sức quan tâm trong thời gian qua. Tất cả những người từng là đảng viên, từng giữ những cương vị quan trọng trong hệ thống chính trị, nêu trên đã phải đối mặt với những bản án hình sự nghiêm khắc. Tổn thất về mặt kinh tế mà họ gây là rất nghiêm trọng nhưng không chỉ có vậy, hậu quả của những việc làm sai trái này đã làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng.

Một lãnh đạo Bộ Tài chính đã bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

Việc tổ chức đám cưới cho con trai tới 3 ngày với 4 bữa tiệc, hàng trăm mâm cỗ, cùng nhiều xe biển số xanh xuất hiện tại đám cưới con trai nữ cán bộ tỉnh Sóc Trăng đã khiến người dân không khỏi bức xúc và đặt câu hỏi về vai trò nêu gương của đảng viên về lối sống giản dị, tránh lãng phí, xa hoa.

Dư luận cũng đã "ồn ào" trong suốt khoảng thời gian dài về những ngôi biệt thự được cho là của quan chức tại một số địa phương bởi sự bề thế và nằm tại vị trí đắc địa, "đất vàng". Hay đó còn là câu chuyện về những bữa tiệc xa hoa bởi chỉ riêng chai rượu tiếp khách cũng có giá trị nhiều triệu đồng; chi hàng trăm triệu đồng mua quà tặng “sếp”; sử dụng đồng hồ đeo tay có trị giá hàng chục tỷ đồng...

Trong khi phần lớn cuộc sống của người dân chưa dư giả, còn đó những vách nhà xiêu vẹo khi cơn lũ đi qua, những bữa cơm nhạt của các con nơi điểm trường cách trở, hay những thửa ruộng trơ nứt, những ánh nhìn âu lo của người dân vì hạn mặn hoành hành, thì lối sống xa hoa, phù phiếm này hoàn toàn lạ lẫm, lạc loài. Nó không chỉ xa lạ với cuộc sống của cán bộ, đảng viên, người dân, mà còn đi ngược lại với lời thề thiêng liêng khi đứng dưới cờ Đảng.

Dẫu rằng không phải là hiện tượng phổ biến, chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh" thế nhưng hệ quả để lại cho xã hội từ những câu chuyện buồn như trên là không hề nhỏ. Những tấm gương "mờ tối" ấy làm dấy lên những điều tiếng, dị nghị, làm vẩn đục, xói mòn niềm tin của nhân dân với Đảng. Việc lên án nghiêm khắc, xử lý nghiêm minh những cá nhân suy thoái đạo đức, lối sống xa hoa, "lệch chuẩn", cho thấy sự nghiêm khắc, quyết liệt của Đảng trong việc chấn chỉnh đạo đức, tác phong, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Trung úy Nguyễn Trung Hải, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư M’Gar thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, vẫn đang ngày đêm lặn lội tìm đến những hoàn cảnh éo le trên địa bàn để chia sẻ, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn.

Mỗi đảng viên là một chiến sĩ thắp lửa trong trái tim nhân dân

Những tấm gương mẫu mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên luôn hiện hữu thường trực trong cuộc sống, giản dị, không phô trương.

Đó là vợ chồng người cán bộ lão thành cách mạng, 50 năm tuổi Đảng, ông Đinh Xuân Viên và bà Đinh Thị Trường, gần 6 năm nay luôn âm thầm “vá đường” tại xã Thắng Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, để người dân địa phương, đặc biệt là học sinh được đi trên những con đường bằng phẳng hơn, tránh những tai nạn đáng tiếc. Việc làm thầm lặng nhưng ý nghĩa của ông bà đã trở thành động lực để nhiều người dân trong xã Thắng Sơn muốn góp công sức xây dựng quê hương một cách thiết thực nhất.

Với tâm niệm “Sống là cho, đâu chỉ nhận cho riêng mình”, Trung úy Nguyễn Trung Hải, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Cư M’Gar thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, vẫn đang ngày đêm lặn lội tìm đến những hoàn cảnh éo le trên địa bàn để chia sẻ, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn. “Tiếng lành đồn xa”, việc làm của anh đã tạo được niềm tin yêu của cộng đồng xã hội và nhân dân, tạo dựng được thế trận lòng dân vững chắc.

Cảm thông với những khó khăn, vất vả của các cô giáo và học sinh điểm trường mầm non cũ tại thôn Cả, xã Công Đa, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang), ông Ma Kim Hải, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Cả, đã hiến gần 500 mét vuông đất của gia đình, để xây lớp học mầm non mới, giúp các cô giáo và học sinh có điều kiện dạy và học tốt hơn.

Điểm trường mầm non thôn Cả, xã Công Đa, huyện Yên Sơn (Tuyên Quang) được xây dựng trên diện tích đất của gia đình ông Ma Kim Hải

Đó còn câu chuyện về thiếu tá, bác sỹ quân y Nguyễn Hữu Bẩm, hơn hai mươi năm rời quân ngũ, dù đã nghỉ hưu vẫn tận tụy với công việc chữa bệnh cứu người mà không hề nhận một đồng tiền công, được người dân xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, nhắc tới với sự cảm kích, trân quý.

Những tháng đầu năm 2020, cả đất nước đang căng mình chống lại đại dịch COVID-19 nguy hiểm, khó lường, đe dọa trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng của nhân dân. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, biết bao cán bộ, đảng viên ngành y tế, ngành hàng không, lực lượng công an và quân đội đang ngày đêm cùng đồng nghiệp, đồng đội của mình đối mặt với hiểm nguy của bệnh dịch, mang lại sức khỏe cho người bệnh, sự an toàn của cộng đồng và đảm bảo an ninh cho Tổ quốc.

Các tấm gương, hình ảnh cao đẹp nhưng bình dị ấy đã và đang thắp lên ngọn lửa tin yêu trong trái tim nhân dân đối với Đảng. Những câu chuyện xúc động, thấm đẫm tình người mỗi ngày được nối dài thêm, là minh chứng khẳng định đạo đức cách mạng luôn làm nên những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.

Bác sĩ quân y về hưu Nguyễn Hữu Bẩm, thôn Tân Chung, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Cần giữ vững bản chất cách mạng, tính tiên phong của Đảng

Trong diễn văn kỷ niệm 90 Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: "Trong điều kiện Đảng ta là đảng cầm quyền, hoạt động trong môi trường phát triển kinh tế thị trường, mở cửa hội nhập; cán bộ, đảng viên giữ nhiều trọng trách, thường xuyên phải đối mặt với những cám dỗ của tiền bạc, của cải vật chất, quyền lực, lợi ích cá nhân, chúng ta càng phải chăm lo giữ vững bản chất cách mạng và tính tiên phong của Đảng. Nếu không nhận thức sâu sắc điều này, nếu cán bộ, đảng viên không tích cực và kiên trì rèn luyện và học tập thì rất dễ bị thoái hóa, biến chất".

Việc xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề cấp thiết, sống còn trong bối cảnh hiện nay, quyết định sự hưng thịnh hay tồn vong của Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người được giao trọng trách với dân, với nước, trước mỗi việc làm, mỗi lời nói, trước mỗi quyết định hãy luôn đặt lợi ích của tập thể, của tổ chức và của đất nước lên hàng đầu theo đúng tinh thần của Hồ Chủ tịch: “Việc gì có lợi cho dân ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân ta phải hết sức tránh” và đừng bao giờ quên “dân bầu mình ra là để làm việc cho dân, chứ không phải để cậy thế với dân”.

Lối sống xa hoa, cách làm việc hách dịch, nói không đi đôi với làm là những điều xa lạ với bản chất cách mạng của Đảng ta, làm cho cán bộ, đảng viên ngày càng xa rời với đời sống của nhân dân, tạo ra bức xúc trong xã hội. Thực tế cho thấy thế lực thù địch luôn tìm cách lợi dụng sự bất bình của nhân dân đối với chế độ để khoét sâu thêm, làm Đảng ta suy yếu.

Phát huy tính tiên phong, mỗi đảng viên phải luôn có trách nhiệm với công việc hằng ngày, giữ gìn mối liên hệ mật thiết với nhân dân, thực hiện lối sống giản dị để lan tỏa những giá trị sống tích cực, để người dân luôn tin Đảng, yêu Đảng, và Đảng ta mãi trường tồn.

(Theo TTXVN)